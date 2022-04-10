«Реал» — «Челси». Карим Бензема сделает лондонцам ещё больнее

У «Челси» много проблем, причём не только игровых. А француз очень хорош.

12 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Челси». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.42. Успех англичан оценён экспертами в 2.98. Ставки на ничью принимаются за 3.62.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Челси» 12 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что ответный матч «Реал» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.99. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Челси» (12.04.2022)

Второй месяц весны приближается к экватору. На выходных миновали матчи внутренних первенств, на очереди — Лига чемпионов. 12 апреля состоятся две ответные встречи 1/4 финала соревнования. В одной из них на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде сразятся «Реал» и «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

В первом матче «сливочные» обыграли «Челси» со счётом 3:1. Отдали инициативу оппоненту и трижды наказали за нерасторопность. Все три мяча забил Карим Бензема. В результате нападающий был признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов и удостоился похвалы от многих легендарных футболистов. В том числе от бывшего форварда сборной Франции — Жан-Пьера Папена.

Примечательно, что Бензема и на предыдущей стадии соревнования оформил хет-трик. Своими голами он помог пройти «ПСЖ» (3:2 по сумме двух матчей). В текущем сезоне форвард демонстрирует потрясающую результативность: во всех официальных соревнованиях отметился 37 голами и 13 голевыми передачами. Таким образом, стал лидером топ-5 европейских чемпионатов по системе «гол+пас»

Благодаря стараниям француза подопечные Карло Анчелотти возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании с солидным отрывом от догоняющих «Севильи» и «Барселоны». Также они одержали в финале Суперкубка Испании победу над «Атлетиком» из Бильбао (2:0).

К сожалению, Бензема подвержен травмам и пропустил по меньшей мере три матча чемпионата Испании, в которых «галактикос» с трудом обыграли «Гранаду» (1:0), сыграли вничью с «Вильярреалом» (1:1) и уступили «Барселоне» (0:4). Также нападающий не принял участия в противостоянии 1/4 финала Кубка Короля. В итоге «Реал» потерпел поражение от «Атлетика» Б (0:1) и покинул соревнование.

Клуб из Лондона тоже имеет в своём расположении именитого нападающего — Ромелу Лукаку. Бельгиец присоединился к коллективу минувшим летом и подавал большие надежды после успешного сезона в «Интере». Однако бельгиец совсем не вписался в стратегию Томаса Тухеля и за 20 туров АПЛ отметился только пятью голами.

Более того, в матче 26-го тура чемпионата Англии бомбардир установил антирекорд первенства по количеству касаний мяча за игру. Лукаку провёл на поле всю встречу и лишь семь раз дотронулся до кожаного снаряда. Тухеля такой расклад, разумеется, не устроил, и он решил использовать на острие атаки других игроков, например, атакующего полузащитника Кая Хаверца.

Новый подход позволил обыграть на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «Лилль» со счётом 4:1 по сумме двух матчей. Но на следующей стадии возникли неразрешимые проблемы. Несмотря на поддержку домашних трибун и слаженные действия команды, которая привыкла играть без Лукаку, даже за ничью в матче с «Реалом» зацепиться не удалось. Сильно подвела реализация, и ощущалась нехватка остроты.

По тем же причинам «аристократы» располагаются лишь на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Англии, поодаль от борющихся за золотые медали «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Аутсайдеров и середняков зачастую обыгрывали без труда, а в матчах с крепкими оппонентами регулярно теряли очки.

Также в финале Кубка лиги лондонцы потерпели поражение от «Ливерпуля» (0:0, по серии пенальти 11:10). Хотя на воротах у оппонента стоял не основной голкипер — Кивин Келлехер. Потому, на наш взгляд, в грядущем матче фаворитами выглядят хозяева. Думаем, можно даже взять П1 за коэффициент 2.42. Сейчас «Челси» переживает непростые времена.

И дело тут не только в провисших результатах. На владельца клуба — Романа Абрамовича — наложили санкции, а потому судьба клуба и футболистов туманна. К тому же всплыла история из личной жизни главного тренера лондонцев — немец переживает развод с женой, с которой провёл много лет вместе. В таких условиях трудно показывать свой максимум.

А это именно то, что сейчас требуется от англичан. Дело в том, что «сливочные» потрясающе выступают на домашнем стадионе: за 16 встреч Ла Лиги потерпели только одно поражение от «Барселоны». И то — играли без Бензема. Также четыре раза сыграли вничью. Всё остальное — победы. Сейчас француз в строю и готов к новым свершениям, а в действующего обладателя кубка Лиги чемпионов верится с трудом.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Челси» 12 апреля 2022 года

«Реал» выглядит очень мощно и устрашающе благодаря потрясающей результативности Карима Бензема. Очевидно, француз — лидер коллектива. Он хорош не только тем, что хладнокровно реализует моменты, но и тем, что регулярно создаёт их для сокомандников. «Челси», на наш взгляд, из-за своих проблем (причём не только игровых) не сумеет пройти дальше. Думаем, лондонцы проиграют и в этот раз.



Ставка: победа «Реала» за коэффициент 2.42.