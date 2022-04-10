«Бавария» — «Вильярреал». Роберт Левандовски закатает губу Эмери обратно

12 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Вильярреал». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу немцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.27. Успех испанцев оценён экспертами в 11.50. Ставки на ничью принимаются за 6.65.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Вильярреал» 12 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Бавария» — «Вильярреал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Вильярреал» (12.04.2022)

Второй месяц весны приближается к экватору. На выходных миновали матчи внутренних первенств, на очереди — Лига чемпионов. 12 апреля состоятся две ответные встречи 1/4 финала соревнования. В одной из них на стадионе «Альянц-Арена» сразятся мюнхенская «Бавария» и «Вильярреал». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

В текущем сезоне «Бавария» выглядит очень мощно. Благодаря колоссальным ресурсам и грамотному руководству Юлиана Нагельсмана возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии с отрывом в девять пунктов от догоняющий «Боруссии» из Дортмунда. При этом за 29 туров потерпела только четыре поражения и три раза сыграла вничью. Всё остальное — победы.

Забили мюнхенцы за этот период баснословное количество мячей — 86. 32 из них записал на свой счёт Роберт Левандовски. Также нападающий записал на свой счёт 12 мячей в девяти встречах Лиги чемпионов. Плюс в девяти матчах квалификации ЧМ-2022 забил девять голов и отдал четыре голевые передачи. В том числе благодаря его стараниям сборная Польши добыла путёвку в Катар.

Несмотря на потрясающий список достижений бомбардира и отличные результаты на дистанции, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов баварцы сыграли на выезде вничью с «Зальцбургом» (1:1). В первом матче 1/4 финала соревнования тоже провалились, уступив в гостях «Вильярреалу» (0:1). В обоих случаях местами смотрелись хуже противников. Особенно во втором.

После поражения Томас Мюллер заявил, что его команда принимает этот результат. Нападающий предположил, что всё могло быть намного хуже, и отдал должное соперникам. Также бомбардир отметил, что нужно нанести ответный удар в домашнем матче. Это баварцы делать умеют. «Зальцбург», который получил 1:7 в ответной игре, подтвердит.

Главный тренер «Вильярреала» — Унаи Эмери — понимает всю серьёзность ситуации и уже принял меры для того, чтобы дать мощный отпор мюнхенцам. В противостоянии последнего тура Ла Лиги с «Атлетиком» из Бильбао (1:1) специалист не выпустил на поле ни одного игрока стартового состава, которые принимали участие в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

Тренер заявил, что для него ответная встреча с мюнхенцами — самый большой вызов как для тренера. На Лиге чемпионов «жёлтая субмарина», судя по всему, решила сделать особый акцент. Немудрено, ведь в чемпионате Испании дела складываются не лучшим образом. Она располагается на седьмой строчке турнирной таблицы и вряд ли примет участие в следующем розыгрыше еврокубков.

Клубу из Вильярреала зачастую банально не хватает ресурсов. По этой причине в плей-офф Лиги чемпионов пробрался с трудом. За шесть матчей группового этапа одержал только три победы — над «Янг Бойз» (4:1 и 2:0) и «Аталантой» (3:2). Также сыграл вничью с бергамасками (1:1) и потерпел поражения от «Манчестер Юнайтед» (1:2 и 0:2).

Однако за счёт бойкости, волевых качеств и везения на стадии 1/8 финала «Вильярреал» обыграл по сумме двух матчей «Ювентус» (4:1). Хотя в обоих случаях, скорее, не испанцы одержали победу, а итальянцы её упустили. В первой встрече туринцы забили быстрый мяч и отдали инициативу оппоненту, за что поплатились. А во второй их подвела реализация.

Несмотря на столь серьёзный настрой на грядущую встречу, думаем, баварцы всё же окажутся сильнее. Дело в том, что встреча пройдёт на стадионе «Альянц-Арена». В текущем сезоне во всех официальных соревнованиях мюнхенцы потерпели только два домашних поражения. С минимальным перевесом от «Айнтрахта» (1:2) и «Боруссии» М (1:2). Также сыграли вничью с «Байером» (1:1), но всё остальное — победы.

Плюс у «жёлтой субмарины» далеко не лучшая статистика выездных встреч. За 15 матчей чемпионата Испании одержали только три победы. Также пять раз сыграли вничью и потерпели семь поражений. Учитывая потрясающую результативность красных, лучшим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит Ф1(-1.5) за коэффициент 1.75. Злая немецкая машина заведётся в Мюнхене.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Вильярреал» 12 апреля 2022 года

«Бавария» выглядит фаворитом не только грядущего матча, но и всего турнира. Она обладает колоссальными ресурсами и за счёт этого имеет великолепную статистику на дистанции. В первых матчах Лиги чемпионов в гостях, судя по всему, выступает в эконом-режиме. Зато на домашнем стадионе не знает себе равных. «Вильярреал» заслуживает уважения за бойкость и тщательную подготовку, но вряд ли Унаи Эмери сумеет остановить мюнхенскую машину. Думаем, хозяева окажутся сильнее и выйдут в следующую стадию.



Ставка: победа «Баварии» с форой (-1.5) за коэффициент 1.75.