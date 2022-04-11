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Ставки на спорт сегодня, 11 апреля, прогнозы на спорт, расписание матчей

«Металлург» — «Трактор», «Райо» — «Валенсия» и другие матчи. Что смотреть сегодня
Пётр Кондаков
Ставки на спорт 11 апреля, расписание событий
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«Магнитка» уже сегодня может выйти в финал Кубка Гагарина.

2022 год набирает обороты, на календаре весна. Правда, для российского спорта она началась с тотального бана. Но посмотреть всё равно есть на что. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 11 апреля.

На что ставить в футболе 11 апреля

Очередные выходные в европейском футболе завершатся сегодня, в понедельник. В Испании «Райо Вальекано» примет «Валенсию», встреча должна получиться интересной. Ещё сегодня сыграют матч в Серии А: «Болонья» встретится с «Сампдорией». На этом, пожалуй, всё. Разве что можно обратить внимание на менее сильные чемпионаты.

На что ставить в хоккее 11 апреля

«Металлург» и «Трактор» сыграют пятый матч финальной серии Востока в КХЛ. «Магнитка» ведёт 3-1 и уже сегодня может оформить билет в финал Кубка Гагарина. Ну а челябинцы сделают всё, чтобы победить и вернуть серию на свою площадку.

В НХЛ в ночь на вторник всего один матч: «Монреаль» сразится с «Виннипегом».

На что ещё ставить 11 апреля

Стартует крупный теннисный турнир в Монте-Карло. Карен Хачанов сыграет со сложным оппонентом – аргентинцем Диего Шварцманом, который особенно хорош на грунте. Интересно будет понаблюдать и за тем, каким окажется возвращение после травмы Стэна Вавринки, швейцарец сыграет с Александром Бубликом из Казахстана.

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