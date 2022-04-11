«Монреаль» — «Виннипег». Финалист Кубка Стэнли спокойно докатает сезон

12 апреля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Виннипег Джетс». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Джетс» в основное время можно с коэффициентом 2.15, успех «Канадиенс» идёт за 3.08. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.70.

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Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Виннипег Джетс» 12 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Монреаль» — «Виннипег» 12 апреля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.48, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.50. Гол в первые 10 минут доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 9.20.

«Монреаль» — «Виннипег»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (12.04.2022)

В Национальной хоккейной лиге регулярный сезон подходит к своему завершению. Почти все места в плей-офф уже заняты. На 12 апреля запланирован единственный матч между «Монреалем» и «Виннипегом», который пройдёт на льду «Белл-центра» в Монреале. Первое вбрасывание состоится в 2:00 мск.

Этот матч интересен с точки зрения положения команд в таблице, но лишь гостям. «Виннипег» сейчас идёт на 11-й строчке в Западной конференции, набрав 79 очков в 73 встречах. Впереди есть ещё девять игр, чтобы догнать «Лос-Анджелес», идущим восьмым с 86 очками. Теоретически шансы ещё остаются. Начать набирать очки можно уже сейчас. Ближайший соперник — «Монреаль», который стал главным разочарованием этого года.

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«Канадиенс» находятся на 16-м месте в Восточной конференции, набрав всего 51 очко в 71 игре. И они одними из первых потеряли шансы на выход в плей-офф, что вполне логично. С такой игрой и проблемами далеко не уедешь. Единственное, что может радовать — это долгосрочный контракт Александра Романова. А вот Кэри Прайс всё ещё восстанавливается, набирает форму.



При этом у «Виннипега» в последних пяти встречах лишь одна победа. Случилась она накануне в матче с «Оттавой» (4:3). До этого же было четыре поражения с общим счётом 14:21. Не самые хорошие цифры, если команда собирается бороться за участие в Кубке Стэнли. У «Монреаля» же победы сменяются поражениями: в последних пяти играх — две победы.

Прошлогодний финалист Кубка Стэнли обыграл «Тампу» (5:4 Б) и «Нью-Джерси» (7:4). Накануне проиграл «Торонто» (2:3). На фоне оппонента сейчас статистика даже лучше. Правда, в очных встречах в Монреале соперники выделить фаворита не могут: в последних пяти встречах по две победы в основное время у каждого. Плюс одна победа хозяев в овертайме. Зато тотал матчей всегда был выше 4.5 шайбы за этот период.

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На наш взгляд, стоит рассмотреть ставку на голы и сейчас. Конечно, у гостей задача сыграть на победу, ведь осталось не так много игр, а до восьмой строчки не хватает семи очков.



Александр Романов из «Монреаля» набрал 12 баллов в 69 играх. Не такой плохой результат на фоне прошлогодних семи баллов. Сейчас тоже сложно говорить о том, кто будет фаворитом в Монреале, хотя, конечно, по сезону лучше идут гости. К тому же «Виннипег» выиграл четыре из пяти последних выездных встреч, хозяева же дома выиграли лишь две из пяти.



Мы бы рискнули и рассмотрели победу «Виннипега» за 2.15. Коэффициент интересный, вполне стоит того. По всем факторам победа гостей смотрится логичной. Они до сих пор продолжают борьбу за плей-офф, пусть даже должно многое сложиться для этого. «Монреаль» же просто доигрывает сезон, бежать ему некуда.

Думается, матч получится интересным. Всё же в последних играх команды забивали прилично, а вот похвастаться надёжной обороной не могут. Особенно «Канадиенс». Ждём голов в матче, но предпочтение отдаём гостям, поскольку с мотивацией у них пока что проблем быть не должно. В отличие от хозяев.

«Монреаль» — «Виннипег»: прогноз и ставка на матч НХЛ 12 апреля 2022 года

Оба соперника находятся за бортом плей-офф. Правда, у «Виннипега» остаются ещё шансы на успех, пусть и теоретические. Это должно придавать дополнительной мотивации. На практике, конечно, в последних пяти встречах статистика удручает. Зато на выезде успехи неплохие. А это то, что нужно в битве с «Монреалем», который в этом сезоне выступает очень плохо. На наш взгляд, гости сейчас всё-таки смотрятся предпочтительнее. Им пока есть за что бороться.



Ставка: победа «Виннипега» за 2.15.

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