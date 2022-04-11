«Зенит» держит отрыв, ЦСКА отвалился, «Спартак» не вылетит — итоги тура в РПЛ

В минувшие выходные состоялись матчи 24-го тура РПЛ. Лидеры — «Зенит» и «Динамо» — выиграли, отрыв сине-бело-голубых по-прежнему три очка. А вот ЦСКА проиграл и, кажется, покинул чемпионскую гонку. Наконец порадовал своих болельщиков «Спартак», и теперь букмекеры уверены: красно-белые не вылетят. Разбираем прогнозы аналитиков по итогам тура.

«Зенит» сохраняет лидерство

«Зенит» в 24-м туре победил «Ахмат» на выезде и сохранил отрыв. Букмекеры на это отреагировали, снизив коэффициент на чемпионство петербуржцев до 1.15 (был 1.20). Дистанция до «Динамо» по-прежнему три очка, и кадровые проблемы у Семака есть, но его составу по-прежнему позавидует любой тренер РПЛ.

«Динамо» свой матч тоже выиграло, дожав неуступчивый «Нижний Новгород» на 87-й минуте. Шансы москвичей взять чемпионство оцениваются сейчас коэффициентом 5.50.

А вот кто из гонки выпал, так это ЦСКА. Второй подряд невнятный матч команды Алексея Березуцкого, поражение 2:4 от «Химок» и девять очков отставания от «Зенита». За шесть туров отыграть это нереально. Коэффициент на чемпионство армейцев теперь 100.00. Насколько хорош был ЦСКА в первых матчах после зимней паузы, настолько же сдулась команда в начале апреля. Держит марку лишь Юсуф Языджи, забивая в каждом матче, но этого пока армейцам не хватает.

Букмекеры выделили «Урал». Но это грустно для Екатеринбурга

Внизу важнейшую для себя победу одержали «Химки», а вот «Урал», «Уфа», и «Арсенал» синхронно проиграли и замыкают таблицу. Букмекеры считают главным претендентом на прямой вылет клуб из Екатеринбурга. Там идут разговоры об отставке Игоря Шалимова, а в оставшихся шести турах уральцам играть с «Зенитом» и «Динамо». Правда, будут и прямые сшибки с «Уфой» и «Арсеналом», так что это для екатеринбуржцев совсем не приговор.

На вылет «Арсенала» или «Уфы» коэффициент 2.20. У туляков не самый плохой состав, но совсем нет игры. Уфимцы же скромны в кадровом плане. А вот «Химки», обыграв ЦСКА, увеличили свои шансы в глазах букмекеров, на вылет команды Сергея Юрана напрямую теперь можно сделать ставку за 2.95. Правда, идут слухи о различных конфликтах в команде. Посмотрим, к чему это приведёт.

«Спартак» в 24-м туре наконец-то победил и довольно уверенно. Красно-белые обыграли «Арсенал» 3:0 и идут девятыми, а от зоны вылета их отделяет теперь девять очков. Математически никаких гарантий нет, но букмекеры перестали принимать ставки на вылет «Спартака» в ФНЛ даже с коэффициентом 100.00. Хоть какая-то радость для спартаковцев.

Агаларов выиграет гонку бомбардиров

А вот в споре бомбардиров, кажется, всё ясно. Гамид Агаларов забил свой очередной гол, пусть и с пенальти. Теперь у него их 16, а у ближайшего преследователя Дмитрия Полоза всего лишь 11. Поставить на победу Агаларова можно за 1.10.

Кто может догнать форварда «Уфы» хотя бы теоретически? На Артёма Дзюбу, Полоза и Фёдора Смолова дают коэффициент 10.00. У Полоза, как мы уже сказали, 11 мячей, а у Дзюбы и Смолова по 10. Вряд ли им удастся догнать Агаларова, но кто знает?!