«Атлетико» — «Манчестер Сити». Ничья с «Ливерпулем» не выбьет Гвардиолу из равновесия

13 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.86. Успех испанцев оценён экспертами в 4.95. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Манчестер Сити» 13 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Атлетико» — «Манчестер Сити» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.58. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Ман Сити» (13.04.2022)

Второй месяц весны приближается к экватору. На выходных миновали матчи внутренних первенств, на очереди — Лига чемпионов. 13 апреля состоятся две ответные встречи 1/4 финала соревнования. В одной из них на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде сразятся «Атлетико» и «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Атлетико» в текущем сезоне не может похвастаться стабильностью. Потому располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, поодаль от лидирующего «Реала». На групповом этапе Лиги чемпионов выступил соответствующим образом. За шесть матчей одержал только две победы, один раз сыграл вничью, в остальных случаях терпел поражения.

Повезло, что оппоненты оказались ещё менее расторопными и позволили выйти в 1/8 финала соревнования. Там мадридцы одержали победу по сумме двух матчей над «Манчестер Юнайтед» (2:1). В обеих встречах Диего Симеоне использовал схему с тремя защитниками, что позволило его подопечным не только сидеть в глухой обороне, но и создавать опасность у ворот оппонента.

А вот в первом противостоянии 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» на выезде тренер был более осторожен и избрал оборонительную стратегию с пятью защитниками. В итоге «матрасники» не нанесли ни одного удара по воротам Эдерсона и уступили «горожанам» по всем параметрам. Пропустили всего один мяч, но могли получить и больше.

После поражения полузащитник «Атлетико» Жоффрей Кондогбиа предположил, что в ответной встрече будет совсем другая игра. Однако верится в его заявление с трудом. Дело в том, что в матче последнего тура Ла Лиги его команда боевым составом потерпела поражение от «Мальорки» (0:1), которая до этого потерпела семь поражений кряду в чемпионате Испании.

А вот «Манчестер Сити», как и в прошлом сезоне, абсолютно стабилен. Благодаря отличным ресурсам и хитрости Хосепа Гвардиолы возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 74 очками. На хвосте располагается «Ливерпуль» с 73 баллами. Соперничество с мерсисайдцами позволяет «горожанам» оставаться в потрясающем тонусе, что сказывается на результатах и в других соревнованиях.

Например, на групповом этапе Лиги чемпионов они без особого труда добыли путёвку в плей-офф, заняв по итогам шести матчей первую строчку. В 1/8 финала турнира обыграли по сумме двух матчей «Спортинг» (5:0). Причём результат сделали ещё в первой игре. Во втором противостоянии Хосеп Гвардиола позволил себе немного поэкспериментировать.

В Кубке Англии тоже полный порядок. Подопечные испанского специалиста вышли в полуфинал, без проблем разгромив на предыдущей стадии «Саутгемптон» (4:1). По обыкновению, порадовали результативностью и надёжностью в обороне. Благодарить за это стоит Гвардиолу. Тренер поставил потрясающий командный футбол, который позволяет сохранять потрясающий баланс между защитой и нападением.

Статистика на дистанции говорит о многом. За 31 тур чемпионата Англии игроки «Манчестер Сити» забили 72 мяча, а пропустили за этот период только 20 — меньше всех. Причём большая часть кожаных снарядов прилетела от сильных соперников. Например, в матче последнего тура «горожане» обменялись голами с «Ливерпулем» (2:2).

После ничьей Хосеп Гвардиола заявил, что остался доволен игрой своих подопечных. Местами они смотрелись сильнее оппонента и в результате создали немного больше потенциально голевых моментов. Однако счёт на табло можно назвать закономерным, потому как коллективы идут ноздря в ноздрю уже не первый год и обладают примерно одинаковыми силами.

С момента этой игры прошло совсем немного времени, но, на наш взгляд, горожане всё равно выглядят фаворитами грядущего матча. Дело в том, что они имеют потрясающую статистику выездных встреч. За 16 противостояний АПЛ потерпели только одно поражение и три раза сыграли вничью. Всё остальное — победы.

«Матрасники», в свою очередь, довольно неплохо выступают на своей арене. За 15 домашних матчей в Ла Лиге потерпели только два поражения, три раза сыграли вничью и одержали 10 побед. Однако после неудачи в Манчестере им придётся бежать в атаку, с целью отыграть хотя бы один мяч и перевести встречу в дополнительное время. А Хосеп Гвардиола, как мы знаем, умеет пользоваться свободным пространством. Думаем, можно взять П2 в основное время за коэффициент 1.86.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Манчестер Сити» 13 апреля 2022 года

«Атлетико» в текущем сезоне нестабилен и, соответственно, не очень опасен. В первом противостоянии 1/4 финала с «горожанами» футболисты не нанесли ни одного удара. В этот раз могут выступить лучше, но сенсации не ждём. «Манчестер Сити», на наш взгляд, выглядит предпочтительнее. Демонстрирует потрясающую результативность и имеют самую надёжную оборону в АПЛ. Думается, можно снова поставить на победу англичан в основное время.



Ставка: победа «Манчестер Сити» в основное время за коэффициент 1.86.