ЦСКА — СКА, 6-й матч. Сергей Фёдоров организует Ротенбергу седьмую встречу

12 апреля состоится шестой матч 1/2 финала Кубка Гагарина ЦСКА — СКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтения хозяевам. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.85, успех СКА оценён экспертами в 3.84.

Коэффициенты букмекеров на 6-й матч плей-офф КХЛ ЦСКА — СКА 12 апреля 2022 года

Букмекеры не уверены, что 6-й матч плей-офф КХЛ ЦСКА — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.07, а тотал меньше 4.5 шайбы за 1.81. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.15. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.97.

Прогноз и анализ 6-го матча Кубка Гагарина ЦСКА Москва — СКА Санкт-Петербург (12.04.2022)

В НХЛ регулярный чемпионат подходит к концу, а в Континентальной хоккейной лиге вовсю гремит Кубок Гагарина. 12 апреля состоится шестая встреча серии между ЦСКА и СКА. Она пройдёт на льду «ЦСКА-Арены» в Москве. Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Счёт в серии после пяти игр — 3-2 в пользу петербуржцев.

Противостояние обрело новый интересный поворот. В пятом матче неожиданно сдержанный и сбалансированный ЦСКА Сергея Фёдорова не совладал с собой. СКА выиграл со счётом 3:2 и вырвал лидерство в серии. А ведь москвичи открыли счёт, сделал это Андрей Светлаков. Правда, череда удалений привела к натиску на ворота Ивана Федотова.



Александр Волков воспользовался моментом при игре «4 на 4», сравнял счёт. Второй период прошёл так же интересно. Андрей Светлаков снова вывел ЦСКА вперёд, оформив дубль. Данила Моисеев был с этим категорически не согласен. Пришлось немного постараться в дуэли с Федотовым, но в конечном итоге шайба оказалась в воротах.



В третьем периоде всё началось с чистого листа, однако ошибка подопечных Сергея Фёдорова в концовке привела к игре в меньшинстве. Оскар Фантенберг в большинстве за 69 секунд до конца встречи вырвал победу для петербуржцев. Правда, надо отметить, что у москвичей было достаточно моментов, но удача оказалась на другой стороне.

Конечно, 10 минут штрафов тоже сыграли на руку подопечным Романа Ротенберга. С другой стороны, по игре выделить кого-то нельзя, поскольку сейчас оба соперника смотрятся сопоставимо, играют здорово. Вратари отстояли снова на хорошем уровне, суммарно отразили 41 бросок из 46. Вполне неплохо.



Сергей Фёдоров после поражения отметил, что «армейское дерби» стало интереснее и сложнее для его команды. А также то, что она сама себе задачу усложнила. Сложно с этим не согласиться. Московские армейцы вели в противостоянии, причём дважды, считались фаворитами. Теперь же находятся в одном поражении от вылета из плей-офф.

Благо теперь серия едет в Москву, где родные стены должны ЦСКА помочь. Болельщики наверняка будут поддерживать. Хотя и явного превосходства хозяев от этого не ждём. Даже в последних пяти очных встречах у них лишь три победы. Негусто. Впрочем, это и понятно. Всё же соперники очень сильны, играют здорово.



Однако мы бы всё равно проверили победу ЦСКА в основное время и добавили бы к этому тотал больше 2.5 шайбы. Коэффициент на такую комбинированную ставку дают крепкий — 2.02. Во-первых, стоит заметить, что в этой серии ещё ни разу не было овертаймов. Команды принципиально решают исход матчей за 60 минут.



Во-вторых, большой плюс для москвичей в том, что играют дома. Эмоции, конечно, сейчас играют против них, положение очень шаткое. Только вот с мотивацией вряд ли у хоккеистов столичного клуба могут возникнуть какие-то проблемы. Всё-таки премиальные за победу в Кубке Гагарина у них баснословные. Стимул внушительный.

Конечно, звёзд у ЦСКА будет поменьше. У СКА хороши те же Никита Гусев и Андрей Кузьменко. Зато звено Андрея Светлакова у москвичей уже который матч озадачивает оборону соперника. Так что снова ждём голов, которых в этой серии хватает. При этом, на наш взгляд, Сергей Фёдоров вынудит Романа Ротенберга в итоге провести седьмую встречу.

ЦСКА — СКА: прогноз и ставка на 6-й матч плей-офф КХЛ 12 апреля 2022 года

ЦСКА последнюю встречу проиграл по большей части из-за ошибки. Работа предстоит тяжёлая, но серия становится от этого ещё интереснее. Мы бы ожидали седьмой матч, поэтому проверим результативную победу москвичей. Забивают соперники в серии исправно, зато ЦСКА мотивации не занимать.



Ставка: победа ЦСКА + тотал больше 2.5 шайбы за 2.02.