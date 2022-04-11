«Ливерпуль» — «Бенфика». Юрген Клопп использует очередной козырь

13 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Бенфика». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех португальцев оценён экспертами в 10.25. Ставки на ничью принимаются за 6.35.

Гвардиола признал, что стал лучше благодаря Юргену Клоппу.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Бенфика» 13 апреля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Ливерпуль» — «Бенфика» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.38, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Бенфика» (13.04.2022)

Второй месяц весны приближается к экватору. На выходных миновали матчи внутренних первенств, на очереди — Лига чемпионов. 13 апреля состоятся две ответные встречи 1/4 финала соревнования. В одной из них на «Энфилде» в Англии сразятся «Ливерпуль» и «Бенфика». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

В матче последнего тура чемпионата Англии «Ливерпуль» упустил возможность опередить лидирующий «Манчестер Сити», сыграв с ним вничью (2:2). Оппонентов в турнирной таблице разделяет всего один балл. Конкуренция невероятная. Плохо для мерсисайдцев то, что до конца сезона осталось всего семь туров, причём у «горожан» график намного проще.

Сезон без трофеев, нервный срыв и полиция. О чёрной полосе Роналду.

Впрочем, складывается впечатление, что «Ливерпулю» всё нипочём. До ничейного результата с подопечными Хосепа Гвардиолы красные одержали 10 побед кряду в чемпионате Англии, порадовав потрясающей результативностью. Попутно одержали победу в финале Кубка лиги над «Челси» и вышли в полуфинал Кубка Англии, обыграв на предыдущей стадии «Ноттингем Форест».

Таких отличных результатов удалось достичь во многом благодаря потрясающей линии нападения во главе с Мохамедом Салахом. За 31 тур АПЛ игроки «Ливерпуля» забили 79 мячей. Хотя стоит похвалить и линию обороны, за этот же период пропустили только 22 раза. А особой похвалы заслуживает Трент Александер-Арнольд.

В недавнем интервью Юрген Клопп вступился за своего подопечного, которого недавно некоторые критиковали за неумение играть в обороне. Немецкий специалист даже немного пригрозил недоброжелателям. Хотя отличительной особенностью флангового защитника является всё же другое умение — результативные передачи.

В матче последнего тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» англичанин побил рекорд Стивена Джеррарда. Трент уже отдал 17 голевых и, судя по всему, не собирается останавливаться. В то же время в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов мерсисайдцы справились и без помощи защитника. Обыграли «Бенфику» 3:1 в гостях.

А вот у клуба из Лиссабона конкуренция в первенстве совсем невелика. Причём он проигрывает её «Порту» и «Спортингу». Из Кубка Португалии вылетел ещё на стадии 1/8 финала, потерпев разгромное поражение от «драконов» (0:3). В финале Кубка лиги уступил в дерби «львам» (1:2). В португальской Примейре успехи не лучше.

Сейчас «Бенфика» располагается на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Португалии, и самое большое, на что может рассчитывать, — участие в Лиге Европы следующего сезона. Из-за столь неудовлетворительных результатов последовала смена главного тренера. Пост занял Нелсон Вериссимо. Пока пользы от замены наставника не наблюдается.

За последние четыре встречи португальской Примейры «орлы» одержали только две победы — над «Эшторилом» (2:1) и «Белененсешем» (3:1). Также сыграли вничью с «Визелой» (1:1) и уступили «Браге» (2:3). При таких результатах удивляет только одно, как в 1/8 финала Лиги чемпионов сумели обыграть по сумме двух матчей «Аякс» (4:2)? Не без удачи, разумеется.

Каррера рассказал, при каких обстоятельствах «Спартак» сможет побороться с «Зенитом».

Уже ходят слухи о том, что летом последует очередная смена главного тренера. По информации СМИ, летом пост займёт Роджер Шмидт. Однако до этого ещё долго, а результат нужен уже сейчас. Учитывая, что лиссабонцы на домашнем поле уступили мерсисайдцам в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, верится в их успех с трудом.

Дело ещё в том, что подопечные Юргена Клоппа в текущем сезоне во всех соревнованиях потерпели лишь одно поражение — в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов от «Интера» (0:1). Также четыре раза сыграли вничью (три раза в АПЛ, один раз — в Кубке Англии). Однако остальное — победы.

Учитывая ресурсы мерсисайдцев и выступления на групповом этапе евротурнира, которые увенчались шестью результативными победами во всех шести матчах, думаем, можно снова взять Ф1(-1.5) за коэффициент 1.80. Даже если Юрген Клопп решит поэкспериментировать, в такой исход верится без труда.

Юное поколение красных уже не раз великолепно выступало в текущем сезоне. Так что недавняя ничья с «Манчестер Сити» не должна повлиять на результат. Да и вряд ли немецкий специалист будет сильно рисковать. Плюс держать необходимый результат мерсисайдцы тоже умеют.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Бенфика» 13 апреля 2022 года

«Ливерпуль» и в ответной встрече выглядит фаворитом. Грамотное руководство Юргена Клоппа, потрясающая результативность и индивидуальное мастерство футболистов дают нам в совокупности одного из претендентов на золотые медали Лиги чемпионов. В первый раз мерсисайдцы уверенно обыграли «Бенфику» в гостях. Думаем, им не составит труда повторить трюк и на домашней арене.



Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за коэффициент 1.80.

Почему Гвардиола снимет проклятие Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»?

Ловчев: дал бы в рыло Тикнизяну за такой фол, как в матче с «Ростовом».

Карпин считает, что в чемпионате России полностью нарушен спортивный принцип.

Сёмин: Никита Хайкин — лучший вратарь Европы по игре ногами.