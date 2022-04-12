«Реал» — «Челси». Прогноз «Фонбет»: Томас Тухель продолжит веселье на «Сантьяго Бернабеу»

На выходных лондонцы катком проехались по «Саутгемптону». Злости хватит и на мадридцев.

Сегодня, 12 апреля, состоится ответная встреча четвертьфинала Лиги чемпионов, в которой «Реал» сыграет с «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Сделать ставку на противостояние Томаса Тухеля и Карло Анчелотти можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Реал»

«Реал» подходит к концовке сезона в более чем комфортном положении. Победа в Суперкубке Испании, первое место в Ла Лиге, приличное преимущество над «Челси» перед ответным матчем четвертьфинала Лиги чемпионов. Подопечные Карло Анчелотти всерьёз нацелились на «требл» в этом сезоне. В общем-то, команда к этому готова.

У «сливочных» лучшая мячей в чемпионате Испании (+37). Большой вклад в достижения клуба вносит Карим Бензема. Француз, без сомнения, главная движущая сила «Реала» прямо сейчас. В нынешнем сезоне игрок отметился 37 голами и 12 ассистами. Для Карима это лучший показатель в его карьере.

«Сливочные» проиграли только в одной из девяти последних игр. Поражение случилось в матче с «Барселоной» (0:4). В остальных матчах неизменно побеждали. Успех пришёлся на встречи с «Алавесом» (3:0), «Райо Вальекано» (1:0), «Реалом Сосьедад» (4:1), «ПСЖ» (3:1), «Мальоркой» (3:0), «Сельтой» (2:1), «Челси» (3:1) и «Хетафе» (2:0).

В какой форме «Челси»

Тяжело оценить игру подопечных Томаса Тухеля по последним играм. Они набрали приличный ход, но в предпоследнем туре АПЛ неожиданно уступили дома «Брентфорду» — 1:4. До этого на «Стэмфорд Бридж» было всего одно поражение в текущем сезоне – в сентябре в матче с «Манчестер Сити» (0:1).

В чемпионате Англии лондонская команда уверенно занимает третье место. Шансы на победу в АПЛ минимальные, поэтому целью «аристократов» на оставшиеся матчи, судя по всему, является сохранение текущей позиции. Учитывая все проблемы, которые свалились на лондонцев, это уже будет достижением.

На групповом этапе Лиги чемпионов «Челси» противостояли «Ювентус», «Зенит» и «Мальмё». Результатом стала вторая строчка в турнирной таблице и путёвка в плей-офф турнира. В 1/8 финала синие уверенно разобрались с «Лиллем» (2:0 и 2:1). Первой игрой 1/4 финала стало домашнее противостояние с мадридским «Реалом».

Матч с самого начала шёл не по сценарию хозяев. К 29-й минуте встречи «Челси» уступал 0:2. Сравнять счёт так и не удалось (1:3). Последней же игрой синих стала выездная встреча с «Саутгемптоном» в чемпионате Англии. Гости крупно вели в счёте после первой половины встречи. Во втором тайме они только увеличили своё преимущество. Как итог – 6:0 в пользу «Челси».

«Реал» – «Челси»: кадровые потери

У хозяев ближайшую встречу пропустят Эден Азар, Иско, Лука Йович, Ферлан Менди, а также Эдер Милитао. У гостей в игре не примут участия Бен Чилуэлл, Каллум Хадсон-Одои и Сесар Аспиликуэта. Под вопросом также выход на поле Ромелу Лукаку.

«Реал» – «Челси»: статистика личных встреч

Команды встречались в своей истории шесть раз, из них четырежды – в официальных матчах. Первой официальной игрой стало противостояние в финале Суперкубка УЕФА 1998 года. Тогда «Челси» одержал минимальную победу 1:0. Следующие игры прошли только в 2021 году, когда команды встретились в полуфинале Лиги чемпионов. Тогда по сумме двух матчей лондонцы оказались сильнее (3:1).

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Лиги чемпионов «Реал» – «Челси» 12 апреля 2022 года

Ставка: обе забьют за 1.65. (Сделать ставку)

Поводов для ставки «обе забьют» немало. У мадридцев самая высокая результативность в чемпионате Испании (63 гола). В отличной форме находится лучший бомбардир команды – Карим Бензема. Француз сделал два хет-трика в двух последних матчах Лиги чемпионов. С нападением у «Реала» всё в порядке.

«Челси», в свою очередь, приедет на «Сантьяго Бернабеу» не просто побеждать, а делать это крупно. После домашнего поражения «аристократам» необходимо минимум два мяча для прохода в следующую стадию. Очевидно, команда Томаса Тухеля не будет отсиживаться в обороне, а предпочтёт атакующую схему игры.

Любопытно, что в текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Реал» пропустил в трёх из четырёх домашних встреч, а недавнее «эль класико», в котором «сливочные» потерпели поражение 0:4, показало, что в защите у клуба не всегда всё хорошо. Думается, забить мадридцы сумеют, но сдержать разъярённых лондонцев — очень вряд ли.