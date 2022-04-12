«Бавария» — «Вильярреал». Прогноз «Фонбет»: Унаи Эмери достойно примет вызов

Для главного тренера «Вильярреала» предстоящая игра — самая серьёзная в карьере. Но немцы будут очень злые.

Сегодня, 12 апреля состоится ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Вильярреалом». Она пройдёт на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Сделать ставку на матч можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Бавария»

Подопечные Юлиана Нагельсмана продолжают бороться за трофеи Бундеслиги и Лиги чемпионов. Мюнхенцы уверенно лидируют в чемпионате Германии, опережая ближайшего преследователя на девять очков. Команда одержала три победы в пяти последних матчах. Успех пришёлся на матчи с берлинским «Унионом» (4:0), «Фрайбургом» (4:1) и «Аугсбургом» (1:0).

В остальных двух играх «Бавария» сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (1:1) и проиграла «Вильярреалу» (0:1). Стоит отметить, что к предстоящей ответной встрече с «Вильярреалом» баварцы подходят после победы с минимальным счётом над «Аугсбургом». Имели преимущество, но забрали три очка лишь благодаря голу Роберта Левандовски с пенальти на 82-й минуте.

Предстоящую встречу с испанцами пропустят Никлас Зюле, Эрик Шупо-Мотинг, Корентен Толиссо и Буна Сарр.

В какой форме «Вильярреал»

Коллектив Унаи Эмери проводит невнятный сезон. В чемпионате «Вильярреал» чередует победы с поражениями. Всё это привело к тому, что от зоны еврокубков их отделяет восемь очков. При этом в Лиге чемпионов «жёлтая подлодка» выступает гораздо увереннее. Кажется, что она нацелилась на повторение успеха 2006 года, когда дошли до стадии полуфинала ЛЧ.

Последними результатами клуба в текущем сезоне во всех турнира стали поражения от «Кадиса» (0:1) и «Леванте» (0:2), победа над «Баварией» (1:0), а также ничья с «Атлетиком» из Бильбао (1:1). Ответную игру с «Баварией» пропустит Альберто Морено. Под вопросом также участие Булайе Диа.

«Бавария» – «Вильярреал»: статистика личных встреч

Команды встречались трижды в своей истории. Первые две игры прошли в рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона-2011/2012. Тогда в обоих матчах победу одержала «Бавария» (2:0 и 3:1).

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Лиги чемпионов «Бавария» – «Вильярреал» 12 апреля 2022 года

Известный спортивный комментатор и амбассадор букмекерской компании «Фонбет» Кирилл Дементьев поделился своим прогнозом на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов «Бавария» – «Вильярреал».

Ставка: тотал матча больше 2.5 мяча за коэффициент 1.40. (Сделать ставку)

«Баварии» необходимо выигрывать. В таких случаях она, как правило, показывает мощь. По крайне мере, в этом сезоне обычно так и было. «Вильярреал» – крайне неприятная, неуступчивая команда, поэтому сценарии матча могут быть разные. Либо «Бавария» затопчет соперника, либо будет упорная, достаточно нервная борьба. Мне кажется, исход первой игры в любом случае не повторится, и здесь не будет мало голов. Я бы в первую очередь поставил на тотал больше, но и «обе забьют» тоже неплохо смотрится», — сказал Дементьев.

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