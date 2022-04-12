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Ставки на спорт сегодня, 12 апреля, прогнозы на спорт, расписание матчей

«Реал» — «Челси», «Бавария» — «Вильярреал» и другие матчи. Что смотреть сегодня
Пётр Кондаков
Ставки на спорт сегодня, 12 апреля
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Томас Тухель готов сдать корону Лиги чемпионов. Или нет?

2022 год набирает обороты, на календаре весна. Правда, для российского спорта она началась с тотального бана. Но посмотреть всё равно есть на что. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 12 апреля.

На что ставить в футболе 12 апреля

Сегодня узнаем первых двух полуфиналистов Лиги чемпионов. И, кажется, свой путь завершит действующий победитель турнира. «Челси» проиграл «Реалу» дома 1:3. Отыграть дефицит в 2 мяча в Мадриде кажется задачей сложновыполнимой. Но Томас Тухель не раз доказывал, что готов работать с самыми сложными вызовами.

В другой паре «Бавария» полна решимости отыграть 0:1 у «Вильярреала». Баварцы – явные фавориты, но Унаи Эмери уже выбил из турнира «Ювентус», а в первом матче мюнхенцам явно повезло, что проиграли минимально.

На что ставить в хоккее 12 апреля

Один финалист Кубка Гагарина уже известен – это «Металлург». Сегодня к «Магнитке» может присоединиться СКА, если победит ЦСКА в Москве. Ну а армейцы столицы, конечно, собираются сравнять счёт в серии и поехать на решающий, седьмой матч в Санкт-Петербург.

В НХЛ огромный игровой день, сразу 14 матчей! «Вашингтон» и Александр Овечкин принимают «Филадельфию», «Айлендерс» встретится с «Питтсбургом», а Кирилл Капризов постарается принести победу «Миннесоте» в игре с «Эдмонтоном».

На что ещё ставить 12 апреля

На теннисном турнире в Монте-Карло Аслан Карацев сыграет с датчанином Хольгером Руне.

В баскетбольной Единой лиге ВТБ «Локомотив-Кубань» примет «Нижний Новгород», а в ночь на среду стартует плей-ин НБА. «Бруклин» примет «Кливленд», а «Миннесота» — «Клипперс». Победители сразу получат места в сетке плей-офф, у проигравших будет ещё один шанс.

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