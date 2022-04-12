«Вашингтон» — «Филадельфия». Овечкин введёт ответные санкции для комментаторов

13 апреля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 1.61, успех «Флайерз» идёт за 4.30. На ничью по итогам 60 минут принимаются ставки с коэффициентом 5.05.

Где покажут матч «Вашингтон» — «Филадельфия» в прямом эфире?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз» 13 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Филадельфия» 13 апреля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.58, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.23. Поставить на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 9.70.

«Вашингтон» — «Филадельфия»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (13.04.2022)

На 13 апреля в Национальной хоккейной лиге запланировано сразу 14 встреч. Посмотреть есть на что, регулярный чемпионат подходит к концу. Отдельное внимание стоит обратить на «Вашингтон», который будет принимать «Филадельфию». Матч пройдёт на льду «Кэпитал Уан-Арены». Борьба за участие в плей-офф ещё кипит, хотя многие имена уже известны.

Для «Кэпиталз» сейчас соперник по плей-офф известен с огромной долей вероятности. Скорее всего, это будет «Флорида». Команда из Вашингтона обосновалась на восьмой позиции в Восточной конференции, набрав 90 очков в 72 встречах. Плюс в последних пяти играх добыла три победы кряду. Накануне переиграли «Бостон» (4:2), Александр Овечкин снова отметился голом.

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Для капитана столичного клуба это 45-я шайба в сезоне и 83-й результативный балл. Он обогнал Горди Хоу и вышел на второе место по голам за сезон НХЛ для игроков старше 36 лет. До рекорда, к слову, осталось три шайбы. Евгений Кузнецов отметился передачей, набрав очки в 17 из 18 последних игр. Отличные цифры. Всего у него 70 очков в 69 встречах.

При этом важно, что в таблице ближайший преследователь отстаёт от подопечных Питера Лавиолетта на целых 15 очков. Переживать не стоит. Но расслабляться тоже не надо. В концовке регулярки команде важно одерживать победы не только для укрепления позиции, но и для того, чтобы подойти к первому раунд плей-офф в хорошей форме и с бодрым настроением.

«Филадельфия» идёт на 14-м месте в Восточной конференции, набрав 57 очков в 72 встречах. С такими результатами плей-офф уже давно не светит клубу. В этом сезоне их лихорадит, поэтому результат закономерен. Так продолжается и сейчас: в последних пяти играх лишь две победы. Сперва над «Рейнджерс» (4:3 Б), а после — над «Коламбусом» (4:1). Накануне же уступили «Анахайму» (3:5).

Иван Проворов отметился голом, у него 25 очков в 69 играх сезона. Статистика не впечатляет, ведь в прошлом сезоне было 26 очков в 56 встречах. Явно этот сезон успешным трудно назвать, хотя он и лучший защитник команды. По сравнению с «Вашингтоном», сейчас команда выглядит блекло. Зато в личных встречах всё обстоит интереснее, ведь в Вашингтоне фаворита выделить не получается.

Овечкин превзошёл достижение Горди Хоу по голам за сезон в 36+ лет.

Соперники имеют по две победы в основное время за последние пять игр, плюс хозяева однажды победили в овертайме. Негусто. С другой стороны, сейчас «Кэпиталз» идут хорошо, забрасывают исправно и уже с огромной долей вероятности попадут в плей-офф. Правда, не на самого лёгкого соперника.

Продолжить победную серию с «Филадельфией» было бы кстати. Оппонент уже не претендует на место в плей-офф и спокойно доигрывает сезон. А в последних двух встречах на своём льду «Кэпс» обыграли «Бостон» и действующего победителя Кубка Стэнли — «Тампу». Команда явно на эмоциональном подъёме. Правда, Никлас Бекстрём под вопросом на матч.

Да и «Филадельфия» на выезде имеет две победы кряду. Только с соперниками ниже классом. Хотя в составе гостей особых звёзд нет, тогда как у хозяев есть Александр Овечкин, который штурмует рекорды. Недавно отметился 1400 баллом в карьере. Евгений Кузнецов тоже хорош, старается подсобить. Да и вся команда нацелена на победу.

Сейчас мы бы остановились на победе «Вашингтона» через тотал больше 3.5 шайбы. Коэффициент — 1.77. С результативностью у команд проблем особых нет, забивают исправно, так что ждём голов. Вместе с этим стоит отметить результативность Овечкина, который набрал пять очков в четырёх прошлых играх. Непонятно, как можно игнорировать россиянина. Для капитана хозяев сейчас лучший момент, чтобы ввести ответные санкции в виде очередного гола.

«Вашингтон» — «Филадельфия»: прогноз и ставка на матч НХЛ 13 апреля 2022 года

«Вашингтон» имеет три победы кряду над серьёзными соперниками, а «Филадельфия» просто доигрывает сезон. Места в плей-офф уже почти все распределены. «Кэпиталз» сейчас чувствуют себя хорошо, Александр Овечкин набирает баллы в четырёх играх кряду. В эмоциональном плане у команды всё отлично. Думаем, проблем с «Флайерз» не возникнет.

Ставка: победа «Вашингтона» + тотал больше 3.5 шайбы за 1.77.

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