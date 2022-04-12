«Аталанта» — «Лейпциг». Алексей Миранчук организует Тедеско хлопоты

14 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы «Аталанта» — «РБ Лейпциг». Начало игры — в 19:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.66. Успех немцев оценён экспертами в 2.81. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Аталанта» — «РБ Лейпциг» 14 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Аталанта» — «РБ Лейпциг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы «Аталанта» — «РБ Лейпциг» (14.04.2022)

Кроме Лиги чемпионов, традиционно приходит пора менее престижного, но не менее зрелищного турнира — Лиги Европы. 14 апреля состоятся четыре ответные встречи 1/4 финала. В самой ранней из них на стадионе «Атлети Адзурри» в Италии местная «Аталанта» примет немецкий «РБ Лейпциг». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.

В последних пяти матчах чемпионата Италии бергамаски одержали только одну победу — над «Болоньей» (1:0). Также сыграли вничью с «Дженоа» (0:0), в остальных встречах потерпели поражения: от «Ромы» (0:1), «Наполи» (1:3) и «Сассуоло» (1:2). Из-за этого скатились на восьмую строчку в таблице и наверняка пропустят следующий розыгрыш еврокубков.

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В матче с неаполитанцами разгрома помог избежать недавно восстановившийся от травмы Алексей Миранчук. Хавбек появился на поле на 46-й минуте и через восемь минут записал на свой счёт голевой пас. Россиянин превратился в идеального запасного для Джан Пьеро Гасперини. Более того, он — лидер в топ-5 лиг Европы по количеству результативных передач после выходов на замены.



Однако, несмотря на старания Миранчука и возвращение из лазарета ещё одного важного игрока — Дувана Сапаты, избежать поражения в матче последнего тура чемпионата Италии с «Сассуоло» не удалось. Причём «богиня» смотрелась ничуть не хуже и регулярно создавала опасные моменты у ворот оппонента. Не хватило реализации.

Та же проблема возникла у «Аталанты» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с «Лейпцигом» (1:1). Гасперини избрал немного непривычную схему в четыре защитника, которых страховал, опускаясь в защиту, опорник Мартен де Рон. Итальянцы смотрелись немного интереснее немцев за счёт активного прессинга и лучшего контроля мяча, однако мяч предательски не шёл в створ ворот.



«Лейпциг» в противостоянии с бергамасками столкнулся с аналогичными трудностями. Два раза мяч угодил в каркас ворот соперника, а также не удалось реализовать пенальти. Андре Силва мощно пробил в правый угол ворот, однако Хуан Муссо парировал сначала 11-метровый удар, а затем и добивание Вилли Орбана.

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В следующей атаке «быки» сумели отличиться и избежать поражения. После матча Доменико Тедеско похвалил оппонента и заявил, что проанализирует игру и решит, как играть во второй встрече. Стоит заметить, что под его руководством клуб заметно прогрессирует. Не проигрывают уже 12 встреч кряду во всех соревнованиях, радуя при этом результативностью и качественным футболом.



Благодаря стараниям экс-наставника «Спартака» клуб из Лейпцига поднялся из середины турнирной таблицы немецкой Бундеслиги на четвёртую строчку и имеет все шансы принять участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. В Кубке Германии успехи пока тоже превосходны. Клуб вышел в полуфинал, разгромив на предыдущей стадии «Ганновер» (4:0).



Очевидно, с результативностью у «Лейпцига» нет никаких проблем. За 29 матчей чемпионата Германии его футболисты наколотили 64 мяча, хотя пропустили за этот период тоже не мало — 31. Потому грядущая встреча наверняка порадует изобилием голов. Причём как с одной, так и с другой стороны. Думаем, можно взять тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.80.

Дело ещё в том, что «богиня» тоже может похвастаться активным нападением. За 31 встречу Серии А её игроки отметились 53 голами, а пропустили 36 мячей. Первая встреча увенчалась голами с обеих сторон и вполне могла получиться более результативной. В этот раз проблем с реализацией, надеемся, не возникнет.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Аталанта» — «РБ Лейпциг» 14 апреля 2022 года

«Аталанта» в своих последних матчах в чемпионате Италии выступила не лучшим образом. Несмотря на возвращение в строй Дувана Сапаты и Алексея Миранчука, потерпела поражения. При этом много пропустила, а сама забила мало. А ведь второе ей совсем не свойственно. Пора исправляться. «Лейпциг», в свою очередь, здорово смотрится при Тедеско. Радует результативностью и результатами. Для многих не станет удивлением, если именно они пройдут в следующую стадию. Однако, на наш взгляд, лучше поставить на общий верх по голам. Статистика клубов на дистанции к этому располагает.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.80.

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