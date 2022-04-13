«Атлетико» — «Ман Сити», «Ливерпуль» — «Бенфика» и другие матчи. Что смотреть сегодня

2022 год набирает обороты, на календаре весна. Правда, для российского спорта она началась с тотального бана. Но посмотреть всё равно есть на что. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 13 апреля.

На что ставить в футболе 13 апреля

Сегодня ещё два полуфинала в Лиге чемпионов. У «Ливерпуля» комфортные выездные 3:1 с «Бенфикой», но «Реал» вчера чуть не проиграл с такого счёта. В другой паре интриги, кажется, побольше. «Атлетико» уступил «Манчестер Сити» в Англии 0:1, но дома команда Диего Симеоне однозначно будет биться до конца. Победитель этой пары сыграет в полуфинале с «Реалом», а Юрген Клопп и его команда могут выйти на «Вильярреал» — сенсацию вчерашнего дня.

На что ставить в хоккее 13 апреля

КХЛ сегодня на паузе, так что фокус на НХЛ. В ночь на четверг три игры. «Коламбус» примет «Монреаль», «Филадельфия» сыграет с «Рейнджерс», а «Колорадо» — с «Лос-Анджелесом».

На что ещё ставить 13 апреля

На теннисном турнире в Монте-Карло из россиян остался только Андрей Рублёв, сегодня он сразится с австралийцем Алексом де Минауром.



В баскетбольной Единой лиге ВТБ «Зенит» примет «Цмоки». В Евролиге последний матч регулярного сезона: «Маккаби» примет «Фенербахче». В НБА продолжается плей-ин: «Атланта» сыграет с «Шарлотт», а «Нью-Орлеан» — с «Сан-Антонио». Победители окажутся в шаге от плей-офф, а проигравшие завершат сезон.