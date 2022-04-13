«Филадельфия» — «Рейнджерс». Александр Овечкин начал, Артемий Панарин добавит

14 апреля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу «Рейнджерс» в основное время можно с коэффициентом 1.85, а успех «Флайерз» идёт за 3.42.

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Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 14 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Филадельфия» — «Рейнджерс» 14 апреля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.71, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.19. Гол в первые 10 минут идёт за 1.65, вероятность серии буллитов оценена в 8.90. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.65.

«Филадельфия» — «Рейнджерс»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (14.04.2022)

В Национальной хоккейной лиге регулярный чемпионат подходит к концу. Уже большинство пар в плей-офф сформированы, но ещё осталось несколько вакантных мест. На 14 апреля запланировано три встречи, мы бы обратили внимание на матч «Филадельфия» — «Рейнджерс», который пройдёт на льду «Уэллс Фарго-центра» в Филадельфии.

Примечательна игра противостоянием Артемия Панарина и Ивана Проворова. «Филадельфия» в этом сезоне не впечатляет. Сам Проворов набрал 25 очков. В прошлом сезоне было столько же, но за меньшее количество встреч (56 против 69 в текущем). Команда идёт на 15-м месте в Восточной конференции. Хуже только «Монреаль».

Место в плей-офф уже давно не светит, что с такой игрой неудивительно. В последних четырёх встречах были поражения с общим счётом 10:24. Накануне же «Флайерз» играли с «Вашингтоном», результат плачевный — 2:9. Джеймс ван Римсдайк оформил дубль, но команда пропустила девять! И пока улучшений не предвидится.

«Рейнджерс» идут четвёртыми в Восточной конференции, набрав ровно 100 очков в 74 играх сезона. При этом уже гарантировали участие в Кубке Стэнли. В последних четырёх встречах одержали три победы. Сопернику такие цифры только снятся. Хотя накануне клуб из Нью-Йорка проиграл «Каролине» (2:4). Артемий Панарин остался без очков.

Однако всего у россиянина в копилке 88 баллов, из которых 21 — заброшенные шайбы. Плюс он провёл 502-й матч в НХЛ. Цифры отличные. Кроме того, радует и Игорь Шестёркин, который творит историю. В матче с «Питтсбургом» (3:0) голкипер оставил ворота неприкосновенными четвёртый раз в сезоне.

При этом россиянин выиграл 34 из 48 матчей в этом сезоне. Разумеется, является главным претендентом на «Везина Трофи». У него отменный показатель отбитых бросков — 93,5%. Мало кто может похвастаться такими цифрами. Одноклубники хвалят, а болельщики радуются. Сомнений в том, что именно Игорь выиграет индивидуальный трофей, тоже мало.

«Рейнджерс» на полторы головы выше «Филадельфии». Причём как в атаке, так и в защите. У «Флайерз» нет таких звёзд, как Артемий Панарин и Крис Крайдер. Последний, к слову, забросил 50-ю шайбу в сезоне. Это его личный рекорд, но, думается, не предельный. Хотя в очных встречах в Филадельфии соперники фаворита выделить не могут. У «Рейнджерс» три победы, одна из которых по буллитам.

И всё-таки по сезону именно «Рейнджерс» идут куда лучше. К тому же дополнительной мотивации хозяевам брать неоткуда, плей-офф для них закрыт, остаётся спокойно доиграть регулярку. Ньюйоркцы же на ходу — вышли в плей-офф, имеют всего три поражения в десяти последних играх. В то время когда хозяева дома проиграли четыре из шести последних встреч.

Так что фаворит просматривается однозначно. Мы бы поставили на победу «Нью-Йорк Рейнджерс» через тотал больше 2.5 шайбы. Коэффициент дают 1.86 — вполне рабочий. Несмотря на чудесную игру Игоря Шестёркина, голов ждать стоит. По крайней мере, от гостей. Статистика личных встреч не против: ни разу за последние пять встреч в Филадельфии тотал не опускался ниже трёх шайб.

«Филадельфия» — «Рейнджерс»: прогноз и ставка на матч НХЛ 14 апреля 2022 года

«Рейнджерс» по сезону показывают лучший хоккей в сравнении с «Филадельфией», у которой проблемы как в обороне, так и в нападении. В личных встречах в Филадельфии фаворита выделить не получается, и всё же сейчас гости гораздо сильнее. Место в таблице тому доказательство. Думаем, с «Флайерз» у ньюйоркцев проблем не возникнет.

Ставка: победа «Рейнджерс» + тотал больше 2.5 шайбы за 1.86.

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