«Барселона» — «Айнтрахт». Хави развеет сомнения Роберта Левандовского

14 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы «Барселона» — «Айнтрахт». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.41. Успех немцев оценён экспертами в 8.10. Ставки на ничью принимаются за 5.20.

Почему «Барселона» уверенно разберётся с «Айнтрахтом» в ответном матче?

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Барселона» — «Айнтрахт» 14 апреля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Барселона» — «Айнтрахт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.49. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы «Барселона» — «Айнтрахт» (14.04.2022)

После ярких матчей Лиги чемпионов традиционно наступает пора менее престижного, но не менее зрелищного турнира — Лиги Европы. 14 апреля состоятся четыре ответные встречи 1/4 финала. В одной из них на легендарном стадионе «Камп Ноу» в Испании каталонская «Барселона» примет немецкий «Айнтрахт». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Барселона» в гостях сыграла вничью с «Айнтрахтом» (1:1). Испанцы выступили весьма прагматично. Имели большой перевес во владении мячом, но нанесли на порядок меньше ударов. Немцы, в свою очередь, активно атаковали и сумели открыть счёт на 48-й минуте. После розыгрыша углового дальним ударом послал мяч в сетку Ансгар Кнауфф.

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Стоит заметить, что игроки «Айнтрахта» могли забивать намного больше, но их подвела реализация. Пропустив гол, каталонцы немного активизировались. Короткими передачами и индивидуальным мастерством соорудили на 66-й минуте ответный мяч Френки де Йонг и Ферран Торрес. Затем градус встречи резко упал. Единственное, чем запомнилось время до финального свистка — удаление защитника хозяев.



На предыдущих стадиях Лиги Европы сине-гранатовые тоже добывали ничьи в первых матчах. В 1/16 финала с «Наполи» (1:1), в 1/8 финала — с «Галатасараем» (0:0). Зато в ответных противостояниях результативно побеждали. Итальянцев со счётом 4:2, турок — 2:1. Экономный режим в первых играх евротурнира обусловлен сконцентрированностью на внутренней арене.

Подопечные Хави не проигрывают уже 15 встреч кряду в чемпионате Испании, причём ничьих за этот период только четыре. Благодаря таким потрясающим результатам поднялись на вторую строчку в турнирной таблице и даже имеют математические шансы побороться с «Реалом» за золотые медали. Хотя отставание приличное, составляет 12 очков.



При испанском тренере сильно выросло качество футбола «Барселоны» и изменился менталитет игроков. Ранее ходили слухи об уходе Усмана Дембеле и его недовольстве. Сейчас же форвард наравне с Лионелем Месси является лидером топ-5 лиг Европы по количеству голевых передач в 2022 году и раздумывает над подписанием нового контракта с клубом.



Другие футболисты с позитивом отзываются о работе с Хави. Например, недавно восторженный отзыв оставил Ансу Фати, пребывающий в лазарете из-за полученной травмы. Талантливый нападающий заявил, что смена тренера пошла команде на пользу. Также форвард отметил, что с нетерпением ждёт возвращения на поле.

Успехи клуба из Франкфурта-на-Майне во внутреннем первенстве далеко не так хороши, как у «Барселоны». Команда располагается на девятой строчке в турнирной таблице немецкой Бундеслиги и уже не претендует на участие в еврокубковых соревнованиях следующего сезона. Коллективу сильно не хватает стабильности и ресурсов.

Результаты говорят сами за себя. За последние 12 матчей чемпионата Германии подопечные Оливера Гласнера одержали только три победы, столько же раз сыграли вничью, но всё остальное — поражения. Удивительно, что при таком раскладе им удалось добраться до 1/4 финала Лиги Европы. Впрочем, на предыдущей стадии победу по сумме двух матчей над «Бетисом» (3:2) добыли не без труда.

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Первый матч завершился в их пользу (2:1), а второй — вничью — 1:1. Причём чуть не дошло до серии послематчевых пенальти, забили на 120+1-й минуте игры. На групповом этапе Лиги Европы у «Айнтрахта» тоже возникали проблемы. В шести встречах одержали только три победы — над «Антверпеном» (1:0) и «Олимпиакосом» (3:1 и 2:1). Также сыграли вничью с бельгийцами (2:2) и «Фенербахче» (дважды 1:1).



Потому в грядущей встрече фаворитами выглядят каталонцы. Думаем, можно взять комбинированную ставку «П1 + ТБ 2.5 мяча» за коэффициент 1.92. Дело ещё в том, что грядущий матч состоится на «Камп Ноу». После ничьей в первой игре полузащитник «Барсы» Серхио Бускетс жаловался на состояние немецкого поля, вследствие чего, по его мнению, возникли проблемы с контролем мяча.



На домашней арене таких проблем наверняка не будет. Есть, конечно, и негативный момент, который может сказаться на игре сине-гранатовых. Это травма опытного защитника — Жерара Пике. 35-летний футболист был заменён на 23-й минуте первого матча 1/4 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом» и наверняка пропустит предстоящую игру. Впрочем, испанцы, полагаем, справятся и без него.

«Барселона» не просто вышла из кризиса. Благодаря Хави она вернула себе имя на европейской арене. Даже Роберт Левандовски — бессменный лидер мюнхенской «Баварии» — заинтересовался переездом в Испанию. На наш взгляд, ещё один шаг каталонцев на пути к трофею заставят поляка думать быстрее.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Барселона» — «Айнтрахт» 14 апреля 2022 года

На предыдущих стадиях Лиги Европы «Барселона» в ответных встречах играла в полную силу, радовала результативностью и одерживала победы. Думаем, в этот раз будет то же самое. Плюс встреча состоится на «Камп Ноу». Дома, как водится, и стены помогают. «Айнтрахт», на наш взгляд, хорош. Это он доказал в первой игре. Однако результаты на дистанции неудовлетворительные. Гораздо больше верится в победу хозяев.



Ставка: победа «Барселоны» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.92.

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