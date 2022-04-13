«Рома» — «Будё-Глимт». Жозе Моуринью будет в ярости

14 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги конференций «Рома» — «Будё-Глимт». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.40. Успех норвежцев оценён экспертами в 8.30. Ставки на ничью принимаются за 5.25.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Рома» — «Будё-Глимт» 14 апреля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Рома» — «Будё-Глимт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72. Поставить на «обе забьют» можно за 1.89.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций «Рома» — «Будё-Глимт» (14.04.2022)

Лига чемпионов и Лига Европы вовсю радуют болельщиков, но не стоит забывать о третьем еврокубковом турнире. Лига конференций добралась до той стадии, когда в борьбе остаются весьма крепкие и именитые команды. 14 апреля состоятся четыре ответные встречи 1/4 финала. В одной из них на стадионе «Олимпико» в Риме местная «Рома» примет «Будё-Глимт».

Впервые оппоненты встретились в матче третьего тура группового этапа Лиги конференций. Жозе Моуринью сильно недооценил «Будё-Глимт» и выпустил на матч далеко не основной состав. В результате его подопечные крупно уступили в гостях — 1:6. Ко второй встрече португальский специалист подошёл с большей ответственностью и выпустил фактически основной состав.



Тем не менее римляне вновь не сумели обыграть норвежцев. Нанесли на порядок больше ударов, чем оппонент, и чаще владели мячом, но в результате с трудом выцарапали ничью (2:2). По ходу матча два раза пришлось отыгрываться, сначала сравнял счёт Стефан Эль-Шаарави на 54-й минуте, а затем — спас от поражения Рожер Ибаньес.



Однако на этом мучения «волчицы» с «Будё-Глимт» не закончились. Обыграв в 1/8 финала Лиги конференций со счётом 2:1 по сумме двух матчей голландский «Витесс», она вновь столкнулась с неуступчивыми норвежцами и потерпела поражение 1:2. В этот раз уступила оппоненту по всем параметрам. Моуринью избрал стратегию забросов мяча за спину защитников на Тэмми Абрахама, но, очевидно, план не сработал.

Также стоит отметить великолепную игру голкипера «Глимта» — Никиты Хайкина. В первом матче 1/4 финала Лиги конференций с «Ромой» голкипер парировал три опасных удара в створ. К слову, благодаря стараниям российского вратаря команда не проигрывает во всех соревнованиях с августа прошлого года. А это порядка восьми месяцев.



Однако удастся ли пройти в следующую стадию Лиги конференций? Накал последней очной встречи негативно сказался на эмоциях наставника «Будё-Глимт» Хьетиля Кнутсена и тренера вратарей «Ромы» Нуну Сантуша. Между специалистами возник конфликт, и по итогу УЕФА принял решение временно отстранить их от деятельности.

Остаётся неизвестным, смогут ли тренеры присутствовать хотя бы на скамейке запасных, но отчётливо понятно одно — на Кнутсена инцидент повлиял крайне негативно. Норвежец заявил, что жизненные ценности и способы Жозе Моуринью очень далеки от его понимания. Также специалист выразил своё разочарование и задумался над своим будущим в футболе.

Несмотря на это, 11-матчевую беспроигрышную серию «Ромы» в Серии А и то, что предстоящая встреча состоится на стадионе «Олимпико» в Риме, списывать со счетов норвежцев, на наш взгляд, не стоит. Они уже три раза доказали, что могут бороться с крепким итальянским коллективом как минимум на равных. За это время забили 10 мячей!



К тому же у подопечных Жозе Моуринью на 18 апреля запланирована встреча 33-го тура Серии А с «Наполи». Выбросить такое важное противостояние из головы, когда до конца сезона осталось всего шесть туров, будет нелегко. Особенно при отставании от расположившегося на четвёртой строчке турнирной таблицы «Ювентуса» в пять очков.

Многовато, однако математически шансы опередить туринцев и принять участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионовов имеются. Плюс на предыдущей стадии Лиги конференций «Будё-Глимт» по сумме двух матчей расправился с крепким голландским «АЗ» (4:3). Пропустил много, но забил ещё больше. Думаем, в этот раз можно снова взять «обе забьют». Коэффициент — 1.89.

Прогноз и ставки на матч Лиги конференций «Рома» — «Будё-Глимт» 14 апреля 2022 года

Обе команды знают толк в атакующем футболе, но имеют не самые надёжные оборонительные линии. Все три предыдущие очные встречи оппонентов заканчивались результативно. Причём «Будё-Глимт» ни разу не проиграл. «Рома» имеет больше ресурсов и выглядит фаворитом. Однако норвежцам стоит отдать должное. В их гол верится без труда. Думаем, встреча получится яркой, и оба коллектива порадуют забитыми мячами.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.89.