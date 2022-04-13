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СКА — ЦСКА, 14 апреля 2022 года, прогноз и ставка на 7-й матч плей-офф КХЛ, смотреть онлайн, прямая трансляция

СКА — ЦСКА, 7-й матч. Лишь бы без потусторонних сил
Данил Моисеев
СКА — ЦСКА: прогноз на 7-й матч 14.04.2022
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Роман Ротенберг дотянул до седьмого матча, а Сергей Фёдоров показал характер. Пусть победит сильнейший.

14 апреля состоится седьмой матч 1/2 финала Кубка Гагарина СКА — ЦСКА. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.54, а успех СКА оценён экспертами в 2.74.

Чего ждать от седьмого матча серии СКА — ЦСКА?

Коэффициенты букмекеров на 7-й матч плей-офф КХЛ СКА — ЦСКА 14 апреля 2022 года

Букмекеры не уверены, что 7-й матч плей-офф КХЛ СКА — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.13, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.87. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.05. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.97.

Прогноз и анализ 7-го матча Кубка Гагарина СКА Санкт-Петербург — ЦСКА Москва (14.04.2022)

КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 7-й матч
14 апреля 2022, четверг. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва

Наконец-то наступил этот момент. На 14 апреля в Континентальной хоккейной лиге запланирован последний матч серии между СКА и ЦСКА. Вторая пара с Востока уже закончила своё противостояние, но тем интереснее наблюдать за Западом, где всё дошло до точки кипения. Победитель останется один, а ведь соперники играют здорово.

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В шестой встрече в Москве хозяева смогли продлить серию, обыграв оппонента со счётом 3:1. Михаил Григоренко отметился дублем, который помог обеспечить седьмую встречу. Также отметим, что игрок стал лучшим снайпером команды, побив рекорд Александра Радулова. На счету Григоренко теперь 93 шайбы в КХЛ. Статистика впечатляет.

Кроме того, произошёл эпизод, в котором пострадал один из тренеров ЦСКА — Равиль Якупов. Ему шайба попала в лицо. Отшучиваясь, Якупов заявил, что в седьмом матче наденет вратарскую маску. Впрочем, помощь Ивану Федотову, строго говоря, пока не требуется. Голкипер москвичей чувствует себя неплохо, за шесть встреч пропустил всего 12 шайб.

То есть в среднем по две шайбы за матч. В то время когда его визави — Ларс Юханссон — пропустил 17 раз. Почти по три шайбы в среднем. С другой стороны, соперники по серии особо не радовали голевыми встречами. В то же время устраивают поистине интересные встречи: лишь раз в шести прошлых битвах серии тотал был ниже четырёх голов.

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Хотя в седьмом матче концентрация наверняка будет запредельная, ведь проигрывать никто не хочет, а по силе соперники сопоставимы. Единственное отличие — в количестве легионеров и звёзд у петербуржцев. Правда, у ЦСКА есть звенья Светлакова и Владислава Каменева, которые являются главными раздражителями СКА.

Сам СКА может похвастаться Никитой Гусевым, Лео Комаровым, Антоном Бурдасовым и Андреем Кузьменко. Последним, к слову, интересуются сразу три клуба НХЛ. У него 14 баллов в 15 играх плей-офф. Теперь серия возвращается в Санкт-Петербург, где ЦСКА две последние встречи проиграл, а хозяева имеют лишь одно поражение из трёх битв от москвичей.

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Так что в этом небольшое преимущество у хозяев есть. Впрочем, ЦСКА настроен решительно, и эмоциональная составляющая после шестого матча наверняка на его стороне. Потому выделять фаворита в седьмой встрече тяжело. Соперники на протяжении всей серии держали болельщиков в напряжении, обмениваясь победами.

При этом, что любопытно, ни разу дело не доходило до дополнительного времени. Всё решалось за 60 минут. Это впечатляет. Думается, и в последней игре мы увидим победу одной из команд в основное время. Мы бы вообще остановились на комбинированной ставке «победа одной из команд + обе забьют» за 1.65.

У оппонентов всё отлично в атаке, голы залетали в обе стороны в каждом из матчей серии. И это при том, что вратари смотрятся достойно. Иван Федотов, например, имеет 93,6% отражённых бросков, у Ларса Юханссона — 91,2%. Очень неплохие цифры. Много голов не ждём, но минимум по голу соперники друг другу могут оформить. Статистика личных встреч не против.

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Главное, чтобы ничего не помешало командам показать свой лучший хоккей. Всё-таки серия получилась довольно интересная. Опасается даже главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров. А вот Роман Ротенберг, напротив, похвалил соперника и заявил, что седьмой матч — это счастье и лучшее, что есть в хоккее. Мы же надеемся, что победит сильнейший.

СКА — ЦСКА: прогноз и ставка на 7-й матч плей-офф КХЛ 14 апреля 2022 года

Долгожданный седьмой матч уже здесь. Соперники на протяжении всей серии играли интересно, сохраняли интригу и накал. Впереди последний матч, а победитель будет один. На наш взгляд, говорить о явном фаворите не стоит, его просто нет. Зато соперники забрасывают исправно. На этом и остановимся. Проверим голы в обе стороны и победу одной из команд в основное время.

Ставка: обе забьют + победа одной из команд за 1.65.

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Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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