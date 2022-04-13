СКА — ЦСКА, 7-й матч. Лишь бы без потусторонних сил

14 апреля состоится седьмой матч 1/2 финала Кубка Гагарина СКА — ЦСКА. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.54, а успех СКА оценён экспертами в 2.74.

Чего ждать от седьмого матча серии СКА — ЦСКА?

Коэффициенты букмекеров на 7-й матч плей-офф КХЛ СКА — ЦСКА 14 апреля 2022 года

Букмекеры не уверены, что 7-й матч плей-офф КХЛ СКА — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.13, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.87. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.05. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.97.

Прогноз и анализ 7-го матча Кубка Гагарина СКА Санкт-Петербург — ЦСКА Москва (14.04.2022)

Наконец-то наступил этот момент. На 14 апреля в Континентальной хоккейной лиге запланирован последний матч серии между СКА и ЦСКА. Вторая пара с Востока уже закончила своё противостояние, но тем интереснее наблюдать за Западом, где всё дошло до точки кипения. Победитель останется один, а ведь соперники играют здорово.

В шестой встрече в Москве хозяева смогли продлить серию, обыграв оппонента со счётом 3:1. Михаил Григоренко отметился дублем, который помог обеспечить седьмую встречу. Также отметим, что игрок стал лучшим снайпером команды, побив рекорд Александра Радулова. На счету Григоренко теперь 93 шайбы в КХЛ. Статистика впечатляет.



Кроме того, произошёл эпизод, в котором пострадал один из тренеров ЦСКА — Равиль Якупов. Ему шайба попала в лицо. Отшучиваясь, Якупов заявил, что в седьмом матче наденет вратарскую маску. Впрочем, помощь Ивану Федотову, строго говоря, пока не требуется. Голкипер москвичей чувствует себя неплохо, за шесть встреч пропустил всего 12 шайб.



То есть в среднем по две шайбы за матч. В то время когда его визави — Ларс Юханссон — пропустил 17 раз. Почти по три шайбы в среднем. С другой стороны, соперники по серии особо не радовали голевыми встречами. В то же время устраивают поистине интересные встречи: лишь раз в шести прошлых битвах серии тотал был ниже четырёх голов.

Хотя в седьмом матче концентрация наверняка будет запредельная, ведь проигрывать никто не хочет, а по силе соперники сопоставимы. Единственное отличие — в количестве легионеров и звёзд у петербуржцев. Правда, у ЦСКА есть звенья Светлакова и Владислава Каменева, которые являются главными раздражителями СКА.



Сам СКА может похвастаться Никитой Гусевым, Лео Комаровым, Антоном Бурдасовым и Андреем Кузьменко. Последним, к слову, интересуются сразу три клуба НХЛ. У него 14 баллов в 15 играх плей-офф. Теперь серия возвращается в Санкт-Петербург, где ЦСКА две последние встречи проиграл, а хозяева имеют лишь одно поражение из трёх битв от москвичей.

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Так что в этом небольшое преимущество у хозяев есть. Впрочем, ЦСКА настроен решительно, и эмоциональная составляющая после шестого матча наверняка на его стороне. Потому выделять фаворита в седьмой встрече тяжело. Соперники на протяжении всей серии держали болельщиков в напряжении, обмениваясь победами.



При этом, что любопытно, ни разу дело не доходило до дополнительного времени. Всё решалось за 60 минут. Это впечатляет. Думается, и в последней игре мы увидим победу одной из команд в основное время. Мы бы вообще остановились на комбинированной ставке «победа одной из команд + обе забьют» за 1.65.



У оппонентов всё отлично в атаке, голы залетали в обе стороны в каждом из матчей серии. И это при том, что вратари смотрятся достойно. Иван Федотов, например, имеет 93,6% отражённых бросков, у Ларса Юханссона — 91,2%. Очень неплохие цифры. Много голов не ждём, но минимум по голу соперники друг другу могут оформить. Статистика личных встреч не против.

Главное, чтобы ничего не помешало командам показать свой лучший хоккей. Всё-таки серия получилась довольно интересная. Опасается даже главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров. А вот Роман Ротенберг, напротив, похвалил соперника и заявил, что седьмой матч — это счастье и лучшее, что есть в хоккее. Мы же надеемся, что победит сильнейший.

СКА — ЦСКА: прогноз и ставка на 7-й матч плей-офф КХЛ 14 апреля 2022 года

Долгожданный седьмой матч уже здесь. Соперники на протяжении всей серии играли интересно, сохраняли интригу и накал. Впереди последний матч, а победитель будет один. На наш взгляд, говорить о явном фаворите не стоит, его просто нет. Зато соперники забрасывают исправно. На этом и остановимся. Проверим голы в обе стороны и победу одной из команд в основное время.



Ставка: обе забьют + победа одной из команд за 1.65.

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