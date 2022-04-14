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Ставки на спорт сегодня, 14 апреля, прогнозы на спорт, расписание матчей

«Аталанта» — «Лейпциг», «Барселона» — «Айнтрахт» и другие матчи. Что смотреть сегодня
Пётр Кондаков
Ставки на спорт сегодня, 14 апреля
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Никита Хайкин снова устроит кошмар для Жозе Моуринью?

2022 год набирает обороты, на календаре весна. Правда, для российского спорта она началась с тотального бана. Но посмотреть всё равно есть на что. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 14 апреля.

На что ставить в футболе 14 апреля

Лига чемпионов уступает своё место Лиге Европы и Лиге конференций. Во втором по значимости еврокубковом турнире Алексей Миранчук и его «Аталанта» сыграют с «РБ Лейпциг», который возглавляет Доменико Тедеско. Первая игра завершилась ничьей 1:1. С таким же счётом в Германии сыграли «Айнтрахт» и «Барселона», а также «Вест Хэм» и «Лион». Так что в этих парах ничего не ясно. Разве что «Брага» едет в гости к «Рейнджерс» с небольшим заделом, но шотландцы вполне могут отыграться дома.

В Лиге конференций Никита Хайкин и «Будё-Глимт» уже в третий раз за турнир удивили «Рому», на этот раз победив дома 2:1. Если норвежцы смогут сотворить сенсацию и пройти итальянцев, Жозе Моуринью этот клуб точно будет сниться в кошмарных снах. Интересна встреча ПСВ и «Лестера», в Англии была нулевая ничья. «Славия» и «Фейеноорд» первый матч завершили также вничью, но куда более результативно – 3:3. А вот «Марсель» привёз в гости к ПАОКу домашнюю победу 2:1.

На что ставить в хоккее 14 апреля

В КХЛ решающий матч армейского дерби, в Санкт-Петербурге СКА примет ЦСКА. Счёт в серии 3-3, это значит, что победитель получит всё. Ну не совсем всё, а только путёвку в финал Кубка Гагарина, где уже ждёт «Металлург».

В НХЛ в ночь на пятницу целых 12 матчей. Российским болельщикам в первую очередь будут интересны противостояния «Питтсбург» — «Айлендерс» и «Тампа» — «Анахайм».

На что ещё ставить 14 апреля

На теннисном турнире в Монте-Карло Андрей Рублёв после непростой победы над Алексом де Минором встретится с итальянцем Янником Синнером.

В женской волейбольной Суперлиге стартует плей-офф. В первых матчах четвертьфиналов московское «Динамо» сыграет с «Ленинградкой», «Динамо-Ак Барс» — с краснодарским «Динамо», «Локомотив» — с «Протоном», а «Тулица» — с «Уралочкой».

Два матча в мужской Суперлиге, там регулярный чемпионат ещё не завершился. «Локомотив» примет «Динамо-ЛО», а «Белогорье» сыграет с «Уралом».

СКА — ЦСКА, 7-й матч. Лишь бы без потусторонних сил СКА — ЦСКА, 7-й матч. Лишь бы без потусторонних сил
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