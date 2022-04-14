«Торонто» — «Вашингтон». «Новый Овечкин» возьмёт пару уроков у настоящего

15 апреля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Торонто» в основное время можно с коэффициентом 2.08, успех «Кэпиталз» идёт за 2.84. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.70.

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Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Вашингтон Кэпиталз» 15 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Вашингтон Кэпиталз» 15 апреля будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.43, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.62. Поставить на гол в первые 10 минут в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 9.40.

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Конец регулярного сезона близок, почти все пары в плей-офф определены. Хотя осталось играть полмесяца, и несколько свободных мест ещё есть. На 15 апреля запланировано 12 встреч. Особое внимание мы бы уделили встрече «Торонто» и «Вашингтона», которая пройдёт на льду «Скотиабанк-Арены» в Канаде. Первое вбрасывание состоится в 2:00 мск.

Эта встреча примечательна тем, что сойдутся одни из лучших снайперов сезона — Остон Мэттьюс и Александр Овечкин. Остон сейчас лидирует с 58 голами, Александр же выступает скромнее — 46 шайб. И всё равно количество впечатляет. Вместе с этим «Торонто» обеспечил себе выход в плей-офф, а «Вашингтон» пока ещё официально нет.

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Правда, ближайший соперник отстаёт на 15 очков. Теоретические шансы есть, но на практике это почти нереально. Хотя восьмое место в Восточной конференции для «столичных» не совсем по статусу. Соперник же расположился на третьей строчке в конференции. Да и по игре вопросов по сезону возникало минимум.



И здесь, конечно, стоит обратить внимание на последние встречи команд. «Торонто» выиграл лишь три из последних пяти. Проиграли «Флориде» (6:7 ОТ) и накануне «Баффало» (2:5). Остон Мэттьюс остался без очков, а Морган Райлли отметился ассистентским дублем. Илья Михеев тоже без набранных баллов, но всего в сезоне успел набрать 24 очка в 44 матчах.

«Вашингтон» за этот же период, напротив, набрал ход. Выиграли четыре последние встречи. Накануне досталось «Филадельфии» (9:2). Команда забросила столько шайб впервые с 2008 года, тогда под раздачу попал «Бостон» (10:2). Александр Овечкин в битве с «Флайерз» забросил 46-ю шайбу в сезоне и 776-ю — в карьере. До Горди Хоу осталось всего 25 голов! Плюс отдал передачу.

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Евгений Кузнецов же отметился ассистентским дублем. Россиянин набирает очки в 18 из 19 последних встреч. Впечатляет. Всего у него на счету 72 очка в 70 матчах. Единственная неприятность — отсутствие Дмитрия Орлова, получившего травму. Возможно, что его не будет и в этом матче. Правда, надо сказать, команда прибавила в игре.



При этом и в личных встречах гости играют интереснее. В пяти последних у «Вашингтона» четыре победы, но лишь две в основное время. Наверняка сейчас встреча также пройдёт напряжённо. Вполне вероятно, что дополнительного времени не избежать. Так как хозяева дома проиграли лишь матч накануне из последних пяти.



У гостей же пять побед подряд на выезде. Плюс команды в Торонто лишь раз за последние пять встреч забрасывали менее четырёх шайб. Стоит поразмыслить над ставкой на тотал больше и в этот раз. На руку «Вашингтону» и то, что у хозяев не сыграют сразу четыре хоккеиста основы. Хотя главные бомбардиры всё же в строю.

Есть отличная возможность проверить, кто круче — Овечкин или Мэттьюс. Лучший аргумент в пользу Александра — это голы. Несмотря на давление, россиянин продолжает забивать. Его визави из Торонто ничуть не хуже в этом плане. Мы бы не выделяли одну из команд, соперники играют здорово. Лучше остановимся на «тотал больше 6.5 шайбы». За последние пять встреч клубы забросили суммарно 45 шайб.

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Вашингтон Кэпиталз»: прогноз и ставка на матч НХЛ 15 апреля 2022 года

Соперники спокойно доигрывают сезон и готовятся к плей-офф. Правда, «Вашингтон» заметно прибавил. Статистика в атаке улучшилась, плюс в обороне нет таких серьёзных проблем. Хотя соперник из Торонто силён. В этом сезоне показывает себя очень здорово. Мы бы остановились на ставке на голы. В нападении у команд много звёзд.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 1.93.

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