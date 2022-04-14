«Даллас» — «Миннесота». Кирилл Капризов готов к плей-офф

Форвард стал первым из россиян, кто набрал в этом сезоне НХЛ 90 очков, а одноклубники за него горой.

15 апреля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Далласа» в основное время можно с коэффициентом 2.55, успех «Миннесоты» идёт за 2.31. На ничью по итогам 60 минут предлагают поставить за 4.50.

Игорь Никитин назвал главное качество Кирилла Капризова.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд» 15 апреля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» — «Миннесота» 15 апреля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.69, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.22. Гол в первые 10 минут доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64, вероятность серии буллитов оценена экспертами в 8.70.

«Даллас» — «Миннесота»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (15.04.2022)

Пока ещё идёт регулярный чемпионат в НХЛ, и остаются вакантные места в плей-офф. На 15 апреля запланировано сразу 12 встреч. Отдельное внимание мы бы уделили встрече «Далласа» и «Миннесоты», которая пройдёт на льду «Американ Эйрлайнс-центра» в Далласе. Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск.

Эта игра интересна как поклонникам российских хоккеистов в НХЛ, так и фанатам «Далласа». Клуб идёт на седьмой строчке в Западной конференции с 88 очками в 73 встречах. Пока путёвка в плей-офф не гарантирована. В спину дышат «Лос-Анджелес» с 88 очками в 76 играх и «Вегас» с 85 очками в 74 играх. Конечно, интрига будет сохраняться до конца.

Гретцки: Мэттьюс напоминает мне молодого Овечкина.

«Миннесота» же без особых проблем второй раз кряду вышла в плей-офф. После перехода Кирилла Капризова. Разумеется, его заслуга в этом очень большая. А перед новым розыгрышем Кубка Стэнли клуб усилился опытным Марком-Андре Флёри. Особых проблем команда сейчас не испытывает, спокойно готовится к первому раунду, доигрывая матчи регулярки.

При этом оба соперника в пяти последних встречах выиграли по три раза. «Даллас» проиграл «Торонто» (3:4 ОТ) и следом «Нью-Джерси» (1:3). «Миннесота» уступила «Нэшвиллу» (2:6) и «Сент-Луису» (3:4 ОТ). С другой стороны, уже две встречи подряд команды побеждают. Накануне «Старз» с минимальным счётом обыграли «Тампу» (1:0), а «Уайлд» разгромили «Эдмонтон» (5:1).

У хозяев даже образовалась российская тройка в лице Гурьянова, Наместникова и Радулова. Конечно, в целом у ребят в этом сезоне получается не так много, но концовку проводят неплохо. Владислав Наместников лишь недавно перешёл в команду. А вот Александр Радулов не впечатляет: у него 21 очко в 65 играх. Денис Гурьянов выступает чуть лучше — 30 очков за то же количество игр.

Овечкин поделился ожиданиями от возможного повторения рекорда Гретцки и Босси.

И всё равно этот сезон можно назвать чуть ли не худшим у ребят. У «Миннесоты» же есть Кирилл Капризов, который в последней встрече отметился ассистентским дублем. На его счету 91 очко в 71 матче. Он первый из россиян, кому покорились 90 баллов в этом сезоне. Ещё в матче с «Эдмонтоном» произошёл интересный инцидент.

На Кирилла решил наброситься главный смутьян лиги — Эвандер Кейн. Однако за россиянина заступилась вся пятёрка «дикарей», что была на льду. Одноклубники быстро пришли на помощь своему лидеру. Это показывает и сплочённость команды, и любовь партнёров к Кириллу. Хотя Капризов полностью заслужил такое отношение своими результативными действиями.

В личных встречах в Далласе фаворита выделить трудно: две победы у гостей и три — у хозяев в последних пяти играх. Зато отметим, что в целом с результативностью у команд дела обстоят неплохо. В предыдущих трёх играх тотал был выше 4.5 шайбы. При этом что дома, что на выезде у соперников по две победы в пяти последних встречах. Статистика очень похожа.

Впрочем, «Миннесота» по сезону шла увереннее, не имела таких явных проблем, как у хозяев. Хотя те потихоньку исправляются. И всё же сейчас остановимся на том, что «Миннесота» не проиграет. К этому можно добавить тотал больше 3.5 шайбы и получить вполне рабочий коэффициент 1.75. У «Старз» с мотивацией проблем возникнуть не должно, но гости хороши.

«Даллас» — «Миннесота»: прогноз и ставка на матч НХЛ 15 апреля 2022 года

Соперники в последних пяти встречах имеют идентичную статистику. Однако у «Далласа» по сезону было больше проблем, пусть и сейчас вроде бы всё неплохо. Место в таблице шаткое, но шансы на выход в плей-офф неплохие. Только вот «Миннесота» без проблем второй раз кряду проходит в плей-офф. Команда вместе с Капризовым преобразилась и выглядит очень грозно. Думаем, она не проиграет, но голы тоже ждём.

Ставка: «Миннесота» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 1.75.

Овечкин сравнил себя с Мэттьюсом.

Шестёркин и Георгиев установили рекорд «Нью-Йорк Рейнджерс».

Одноклубник Овечкина отреагировал на претензии «Филадельфии» к россиянину.