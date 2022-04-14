«Уфа» — ЦСКА. Лучший бомбардир РПЛ выключит Березуцких из борьбы за топ-2

16 апреля состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» — ЦСКА. Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03. Успех уфимцев оценён экспертами в 4.05. Ставки на ничью принимаются за 3.52.

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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Уфа» — ЦСКА 16 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Уфа» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.26, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.71. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.56. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.99.

Анализ и прогноз на матч 25-го тура чемпионата России «Уфа» — ЦСКА (16.04.2022)

Кроме ярких еврокубковых соревнований, радуют накалом страстей и противостояния на внутренней арене. Две трети сезона Российской Премьер-Лиги позади, осталась последняя — самая интересная. 16 апреля состоятся три встречи 25-го тура. В самой ранней из них «Уфа» примет ЦСКА. Стартовый свисток запланирован на 14:00 мск.

За последние четыре встречи в чемпионате России «Уфа» потерпела только одно поражение от «Сочи» (1:2). Также сыграла вничью с «Нижним Новгородом» (0:0) и «Краснодаром» (1:1) и одержала верх над «Крыльями Советов» (2:1). В последнем случае победный гол записал на свой счёт лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов.

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Нападающий имеет потрясающую статистику: за 23 матча в РПЛ записал на свой счёт 16 голов. Однако, как показывает практика, уфимскому клубу этого мало. Расположение в турнирной таблице говорит само за себя. Занимает предпоследнюю строчку и рискует по итогам сезона вылететь во второй по значимости футбольный дивизион страны.



При таком раскладе вполне понятно желание форварда покинуть команду. Недавно отец бомбардира заявил о том, что его сын будет стремиться к переходу в летнее трансферное окно в более сильный коллектив. Генеральный директор «Уфы» отнёсся к сложившейся ситуации с пониманием и выразил слова поддержки.

ЦСКА в последних шести турах чемпионата России выступил с переменным успехом. Сначала всё было прекрасно — одержал победы над «Спартаком» (2:0), «Нижним Новгородом» (1:0), «Рубином» (6:1) и «Локомотивом» (2:1). Однако затем с трудом выцарапал ничью у «Урала» (2:2), а накануне потерпел поражение от «Химок» (2:4).



Во всех перечисленных встречах порадовал Юсуф Языджи. Турецкий полузащитник потрясающе вписался в стратегию братьев Березуцких и уже повторил рекорд российского первенства по скорострельности после прихода в команду, который был установлен экс-нападающим армейцев Жо. В шести матчах чемпионата России хавбек отметился восемью голами.

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Однако, несмотря на старания Языджи и других легионеров, которые присоединились к коллективу в зимнее трансферное окно, красно-синие сенсационно уступили в матче последнего тура РПЛ «Химкам». Даже опытный Игорь Акинфеев не сумел предотвратить неудачу, которая напрямую связана с отсутствием Игоря Дивеева.



Футболист получил травму в матче 23-го тура чемпионата России с «Уралом» и был заменён на 56-й минуте. Потеря оказалась куда серьёзнее, чем предполагалось. Москвичам банально не хватило оборонительных ресурсов. Яка Бийол, Марио Фернандес и недавно вернувшийся в строй Хёрдур Магнуссон, очевидно, не справляются с работой должным образом.



Ввиду этого мы бы взяли «обе забьют» за коэффициент 1.99. Дело ещё в том, что грядущая встреча состоится в Уфе. На домашнем стадионе подопечные Алексея Стукалова выступают на порядок лучше, чем в гостях. За 12 домашних матчей в РПЛ потерпели только четыре поражения, одержали две победы и шесть раз сыграли вничью.

Москвичи за 12 выездов в чемпионате России потерпели пять поражений, одержали шесть побед и один раз сыграли вничью. Пропустили за этот период 16 мячей — порядочно. Хотя и забили почти столько же — 17. Безусловно, тренерский штаб сделает выводы из неудач в матчах с «Уралом» и «Химками», но вряд ли удастся отыграть на ноль. Всё-таки дополнительной мотивации уфимцам искать не нужно.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Уфа» — ЦСКА 16 апреля 2022 года

«Уфа» довольно неплохо выступила в последних четырёх турах РПЛ. Не сильно порадовала результативностью, но и без голов с поля ушла лишь один раз. Пока что она может рассчитывать на Гамида Агаларова, так что наверняка сумеет поразить ворота ослабленных отсутствием важного игрока обороны москвичей. ЦСКА не лучшим образом выступает в гостях, зато имеет в арсенале Юсуфа Языджи, который быстро адаптировался и регулярно забивает. Ждём голов от обеих команд.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.99.

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