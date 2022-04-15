«Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Как в первый раз

16 апреля состоится матч 1/2 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу «Манчестер Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.60. Успех «Ливерпуля» оценён экспертами в 2.94. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Почему мы запомним полуфинальный матч «Ман Сити» — «Ливерпуль» надолго.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 16 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.55.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» (16.04.2022)

Еврокубковые соревнования порадовали накалом страстей и звучными вывесками. Настало время других интересных турниров, в том числе Кубка Англии. 16 апреля состоится встреча 1/2 финала соревнования. На «Уэмбли» померяются силами два гранда АПЛ — «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск.

Недавно «Манчестер Сити» сразился с «Ливерпулем» в матче 32-го тура чемпионата Англии. Противостояние завершилось вничью — 2:2. Сказать, кто выступил лучше, затруднительно. Местами интереснее смотрелись «горожане», но красные то и дело перехватывали инициативу и создавали опасные моменты у ворот Эдерсона.



Несмотря на принципиальность, которая обусловлена расположением команд в турнирной таблице АПЛ («Ман Сити» опережает «Ливерпуль» всего на один балл), встреча получилась очень яркой и результативной. Хотя ничего удивительного в этом нет, потому как обе дружины обладают огромными атакующими ресурсами и стабильно демонстрируют великолепный уровень игры.



Статистика на дистанции говорит о многом. За 32 тура АПЛ на пару клубы наклепали более 150 мячей, причём большая их часть пришлась на долю крепких соперников. Пропустили за этот период очень мало: «горожане» всего 20 мячей, мерсисайдцы чуть больше — 22. Обусловлена надёжность в обороне манерой игры.

В данном плане Хосеп Гвардиола превосходит многих других специалистов. Испанец сумел построить коллектив, который не зависит от конкретного игрока. Забивают и отрабатывают в защите все его подопечные, за исключением разве что вратаря. При этом выступают строго первым номером, контролируя течение противостояний.



Юрген Клопп оперирует другим мировоззрением. Немец отталкивается от мощной линии атаки, которая состоит из Мохамеда Салаха, Диогу Жоты и Садио Мане. Время от времени она ротируется рядом других качественных нападающих, причём без негативных последствий. Тренера стоит похвалить за классное управление ресурсами и создание дружной обстановки в команде.

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После очной встречи в чемпионате Англии клубы отправились на ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» сыграл вничью с Атлетико (0:0), а «Ливерпуль» добыл результативный мирный исход с «Бенфикой» (3:3). Ввиду побед над противниками в первых играх (1:0 и 3:1 соответственно) английские клубы добыли путёвки в следующую стадию евротурнира.



Стоит заметить, что низкая результативность подопечных Хосепа Гвардиолы в противостояниях с мадридцами обусловлена стратегией оппонента. Диего Симеоне в обоих случаях использовал схему с пятью защитниками, из-за чего в первом матче с «горожанами» его подопечные не сумели нанести ни одного удара. Зато такой подход позволил избежать крупных поражений.



Юрген Клопп, в свою очередь, на ответную игру с «Бенфикой» решил использовать не весь основной состав. Отсутствовали важные игроки обороны — Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон и Трент Александер-Арнольд. Из-за этого мерсисайдцы много пропустили. Впрочем, результативность нападающих вновь помогла не проиграть.

Думаем, можно вновь взять тотал больше 2.5 мяча за 1.77. Дело ещё в том, что за последние шесть очных противостояний сумма забитых голов лишь раз не преодолела отметку в три мяча за раз, причём эта встреча закончилась вничью — 1:1. Ждём, что команды вновь порадуют открытым атакующим футболом, который наверняка увенчается очередным голевым праздником.

Прогноз и ставки на матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 16 апреля 2022 года

Выявить фаворита в грядущем матче не представляется возможным, так как оппоненты очень разноплановые. Однако их объединяют потрясающая результативность и результаты на дистанции. Оба предпочитают выступать с позиции силы и держать инициативу в своих руках. История очных встреч предвещает много забитых мячей, потому поставим на общий верх по голам.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.77.

Где покажут матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»?

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