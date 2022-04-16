«Сочи» — «Локомотив». Владимир Федотов вынудит ЦСКА оглядываться

У сочинцев ещё есть шансы зацепиться за медали. Тем более что один из конкурентов хандрит.

17 апреля состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Локомотив». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех москвичей оценён экспертами в 4.85. Ставки на ничью принимаются за 3.98.

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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Сочи» — «Локомотив» 17 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Сочи» — «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 25-го тура чемпионата России «Сочи» — «Локомотив» (17.04.2022)

Кроме ярких еврокубковых соревнований, завораживают накалом страстей и противостояния на внутренней арене. Российская Премьер-Лига вышла на финишную прямую, осталось провести всего шесть туров. 17 апреля состоятся четыре встречи 25-го тура. В самой поздней из них на стадионе «Фишт» местные «Сочи» примут московский «Локомотив».

За последние четыре матча в чемпионате России сочинцы одержали только одну победу — над «Уфой» (2:1). Также поделили очки с «Химками» (0:0) и лидирующим «Зенитом» (0:0). Обидное поражение потерпели от «Крыльев Советов» (2:3). Стоит заметить, что в последнем случае два гола сумели отыграть в меньшинстве. Ничью упустили под самый занавес встречи.

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Результативными действиями отметились новички, которые присоединились к коллективу зимой. Это Георгий Мелкадзе и Артём Макарчук. Полузащитник и нападающий здорово вписались в схему Владимира Федотова и качественно усилили «Сочи». Клуб располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы РПЛ.



Отставание от идущего третьим ЦСКА составляет всего один балл, а вот до «Зенита» и «Динамо» далековато — 10 и 7 баллов соответственно. Хотя математические шансы на медали ещё есть, потому победа в матче последнего тура РПЛ над «Уфой» не может не вдохновлять болельщиков, игроков и тренерский штаб.

Тем более что успех был добыт очень изящно. На 11-й минуте встречи красивейшим ударом через себя открыл счёт лучший бомбардир команды — Матео Кассьерра. Колумбиец имеет потрясающую статистику: за 17 матчей в чемпионате России забил девять мячей и отдал три голевые передачи. Как и другие легионеры «Сочи», нападающий предпочёл остаться в команде.



А вот «Локомотив» в последних четырёх противостояниях в чемпионате России выступил с переменным успехом. Сначала потерпел поражение от ЦСКА (1:2), затем одержал победы над «Ахматом» (3:2) и «Спартаком» (1:0), а также разгромно уступил «Ростову» (1:4). Во всех встречах, за исключением дерби с красно-белыми, много пропустил.

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Это связано с тем, что команде сильно не хватает оборонительных ресурсов. В зимнее трансферное окно к коллективу присоединились два нападающих — Вильсон Изидор и Ян Кухта. А также защитник Марк Мампасси. Форварды быстро адаптировались к ритму РПЛ и на двоих забили семь мячей за пять последних матчей первенства. А вот Мампасси со своей работой не справляется.

Зачастую даже стараний талантливого голкипера красно-зелёных Даниила Худякова, который в каждой из последних четырёх встреч чемпионата России совершал минимум четыре сейва за игру, оказывается мало. В грядущем матче будет ещё труднее, так как дисквалификацию вынужден отбывать Наир Тикнизян. Экс-игрок ЦСКА схлопотал красную карточку в матче последнего тура РПЛ с «Ростовом».



Также отметим, что в противостоянии со «Спартаком» железнодорожники выглядели аутсайдерами, однако им очень повезло. Вмешались погодные условия и арбитр встречи — Сергей Карасёв. Рефери совершил ошибку, не удалив полузащитника красно-зелёных Алексиса Бека-Бека на 24-й минуте игры. В результате хавбек записал на свой счёт результативную передачу, которую превратил в гол Вильсон Изидор.

При таком раскладе, думаем, можно взять П1 за коэффициент 1.83. Дело ещё в том, что грядущее противостояние состоится на стадионе «Фишт», где сочинцы выступают намного лучше, чем в гостях. За 12 матчей РПЛ потерпели только четыре поражения и один раз сыграли вничью. Всё остальное — победы, которые зачастую сопровождались хорошей результативностью.



К тому же железнодорожники не лучшим образом играют на выезде. За 11 встреч в чемпионате России одержали только три победы, при этом шесть раз сыграли вничью и три раза уступили. Альтернативный вариант для ставки — обе забьют за 1.90. В голе сочинцев можно не сомневаться, а у красно-зелёных теперь есть Изидор, которому пока удаётся забивать в каждом матче в РПЛ.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Сочи» — «Локомотив» 17 апреля 2022 года

«Сочи» в последних четырёх турах чемпионата России добыл не самые лучшие результаты, но смотрелся собранно и симпатично. Особенно в матче последнего тура с «Уфой». На наш взгляд, он обладает большими ресурсами для победы. «Локомотив», в свою очередь, может похвастаться только результативным нападением и гением Даниила Худякова. Однако этого часто оказывается мало. В защите полный хаос, из-за которого железнодорожников преследуют поражения. Думаем, хозяева в этот раз окажутся сильнее.



Ставка: победа «Сочи» за коэффициент 1.83.

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