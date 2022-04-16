«Ман Сити» — «Ливерпуль», «Спартак» — «Рубин» и другие матчи. Что смотреть сегодня

2022 год набирает обороты, на календаре весна. Правда, для российского спорта она началась с тотального бана. Но посмотреть всё равно есть на что. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 16 апреля.

Где покажут матч «Ман Сити» — «Ливерпуль»?

На что ставить в футболе 16 апреля

В РПЛ сегодня 3 игры. Лидер – «Зенит» — примет «Урал». Сине-бело-голубым нужно побеждать, чтобы сохранить отрыв от «Динамо», ну а екатеринбуржцы бьются за сохранение прописки в РПЛ.

«Спартак» сыграет с «Рубином», в этой игре встретятся, пожалуй, два главных неудачника этого сезона. А «Уфа» сразится с ЦСКА, интересно посмотреть, забьёт ли Гамид Агаларов и смогут ли преодолеть кризис армейцы.

«Спартак» — «Рубин»: когда начало, где смотреть.

Главный матч дня – полуфинал Кубка Англии, «Манчестер Сити» – «Ливерпуль». Всего неделю назад эти команды сыграли вничью в рамках АПЛ, ну а теперь борьба за Кубок. Посмотрим, кто окажется сильнее.

Ну и европейские чемпионаты. В Англии выделяем матчи «МЮ» — «Норвич» и «Саутгемптон» — «Арсенал». В Германии дортмундская «Боруссия» примет «Вольфсбург». В Испании новоиспечённый полуфиналист Лиги чемпионов «Вильярреал» на выезде сразится с «Хетафе», а в Испании «Ювентус» сыграет с «Болоньей».

На что ставить в хоккее 16 апреля

В КХЛ «Металлург» и ЦСКА готовятся к финалу Кубка Гагарина, зато играют финалы в ВХЛ и МХЛ. В ВХЛ «Рубин» из Тюмени и «Динамо» из Санкт-Петербурга начнут финальную серию, а в МХЛ «СКА-1946» выиграл первый матч у «Красной Армии». Сегодня – вторая встреча.

В НХЛ в субботу традиционно ранний старт. Уже в 19:30 мск стартуют матчи «Бостон» — «Питтсбург», «Нэшвилл» — «Чикаго» и «Рейнджерс» — «Детройт». Кроме того, до полуночи начнут играть также встречи «Сент-Луис» — «Миннесота» и «Эдмонтон» — «Вегас». В ночь на воскресенье ещё 8 встреч. Так, «Вашингтон» Александра Овечкина гостит в Монреале.

На что ещё ставить 16 апреля

На теннисном турнире в Монте-Карло полуфиналы. В первом из них Алехандро Давидович Фокина сыграет с Григором Димитровым, а точный состав второго матча на момент написания этого материала не был известен.

В НБА стартует плей-офф. «Даллас» встретится с «Ютой», а «Мемфис» — с прошедшей плей-ин «Миннесотой». «Филадельфия» сразится с «Торонто», а «Голден Стэйт» — с «Денвером».

В волейболе заканчивается регулярный чемпионат в мужской Суперлиге. Все участники плей-офф уже известны, могут произойти разве что косметические изменения внутри первой десятки.

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