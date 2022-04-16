«ПСЖ» — «Марсель». Лионель Месси раскочегарился слишком поздно

В последних турах чемпионата Франции аргентинец был хорош, но, кроме Лиги 1, ему уже ничего не светит.

17 апреля состоится матч 32-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Марсель». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.40. Успех «Марселя» оценён экспертами в 8.60. Ставки на ничью принимаются за 5.85.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Марсель» 17 апреля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «ПСЖ» — «Марсель» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.74. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз матча 32-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Марсель» (17.04.2022)

Отгремели противостояния 1/4 финала еврокубковых соревнований, порадовав сенсациями и яркими эмоциями. В ожидании полуфинальных встреч возвращаемся на внутреннюю арену. 17 апреля в 32-м туре чемпионата Франции на стадионе «Парк де Пренс» в Париже «ПСЖ» примет «Марсель». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

«ПСЖ» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов преуспеть не сумел. Выбыл, потерпев обидное поражение по сумме двух встреч от «Реала» (2:3) в 1/8 финала. В первом матче смотрелся на порядок лучше оппонента, но гол его игроки сумели забить только в компенсированное ко второму тайму время. Причём результат добыл индивидуальным мастерством Килиан Мбаппе.

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В ответном противостоянии француз тоже сумел отличиться. Мощным ударом поразил ближний угол ворот с передачи Неймара. Однако затем случилось непредвиденное: нападающий оппонента Карим Бензема оформил хет-трик в ворота Джанлуиджи Доннаруммы и таким образом вывел свою команду в следующую стадию евротурнира.



Покинув Лигу чемпионов, парижане решили сконцентрироваться на Лиге 1. В результате сначала разгромили «Бордо» (3:0), но также разгромно уступили «Монако» (0:3). Однако затем уверенно обыграли «Лорьян» (5:1) и «Клермон» (6:1). Примечательно, что в проигранном противостоянии не принимал участия Лионель Месси.

Зато в последних двух матчах в чемпионате Франции обладатель семи «Золотых мячей» вместе с Неймаром и Килианом Мбаппе продемонстрировали высший пилотаж. Особенно ярким получилось противостояние с «Клермоном», где аргентинец записал на свой счёт три голевые передачи, а бразилец и француз оформили по хет-трику.



После победы Килиан Мбаппе с сожалением заявил, что взаимопонимание между ним, Месси и Неймаром появилось слишком поздно. По некоторой информации, бомбардир намерен летом присоединиться к мадридскому «Реалу». Для «ПСЖ» потеря будет очень серьёзной, ведь форвард является самым результативным игроком команды.

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А вот «Марсель» всё ещё принимает участие в еврокубковых соревнованиях. В Лиге Европы ему не удалось достичь колоссальных успехов. Одержал на групповом этапе всего одну победу, четыре раза сыграл вничью и потерпел одно поражение. Поэтому отправился пытать счастье в Лиге конференций, где, впрочем, уже добрался до полуфинала.



На предыдущей стадии соревнования провансальцы без особого труда обыграли по сумме двух матчей греческий ПАОК (3:1). В обоих противостояниях голами отметился Димитри Пайет. Причём один из них полузащитник забил дальним ударом после розыгрыша углового. Получилось очень красиво, но главное — эффективно.



Вдохновившись успехами на евроарене, подопечные Хорхе Сампаоли в последних четырёх встречах в Лиге 1 выступили потрясающе. Одержали результативные победы над «Брестом» (4:1), «Ниццей» (2:1), «Сент-Этьеном» (4:2) и «Монпелье» (2:0). Благодаря отличным результатам вскарабкались на вторую строчку турнирной таблицы.

Вряд ли удастся догнать лидирующий «ПСЖ», отставание от которого составляет более 10 очков. Однако дополнительной мотивации сыграть в полную силу бело-голубым искать не нужно. На хвосте располагается «Ренн», отрыв от которого очень мал — три балла. Потому, на наш взгляд, можно вполне проверить голы с обеих сторон за коэффициент 1.70.



Безусловно, парижане выглядят фаворитами грядущей встречи, которая состоится на стадионе «Парк де Пренс». За 15 матчей в чемпионате Франции в роли хозяев они лишь раз сыграли вничью, всё остальное — победы. Однако провансальцы знают толк в выступлениях на выезде: за тот же период потерпели лишь два поражения, добыли три ничьих и одержали 10 побед.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Марсель» 17 апреля 2022 года

В последних двух матчах Лиги 1 «ПСЖ» порадовал результативностью и слаженной игрой. Месси, Неймар и Мбаппе, кажется, нашли общий футбольный язык и готовы продемонстрировать свою лучшую игру. Однако списывать со счетов «Марсель», на наш взгляд, не стоит. В последних четырёх турах чемпионата Франции он выступил очень здорово. Добыл отличные результаты и забил много. К тому же в гостях выступает отлично. Думается, голы будут с обеих сторон.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.70.

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