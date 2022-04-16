«Севилья» — «Реал». Карим Бензема окажет «Барселоне» услугу

17 апреля состоится матч 32-го тура чемпионата Испании «Севилья» — «Реал». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.58. Успех севильцев оценён экспертами в 3.04. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Почему «Реал» не справится с «Севильей» и оживит чемпионскую гонку?

Коэффициенты букмекеров на матч Ла Лиги «Севилья» — «Реал» 17 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Севилья» — «Реал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Анализ и прогноз на матч 32-го тура чемпионата Испании «Севилья» — «Реал» (17.04.2022)

Кроме ярких еврокубковых соревнований, завораживают накалом страстей и противостояния на внутренней арене. Испанская Примера вышла на финишную прямую, осталось провести семь туров. 17 апреля состоятся пять встреч 32-го тура. На стадионе «Рамон Санчес Писхуан» сразятся «Севилья» и «Реал». «Севилья», к слову, уже не первый год уверенно держится в топ-4 чемпионата Испании.

Однако за последние пять туров одержала только одну победу над располагающейся неподалёку от зоны вылета «Гранадой» (4:2). Также сыграла вничью с «Алавесом» (0:0), «Райо Вальекано» (1:1) и «Реалом Сосьедад» (0:0). Поражение потерпела от «Барселоны» (0:1). При этом уступила каталонцам второе место в таблице. Сейчас у соперников по 60 очков, они продолжают борьбу за серебро.

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Неудовлетворительные результаты связаны с плохой результативностью, которая наложила заметный отпечаток на выступления севильцев и в Лиге Европы. На стадии 1/16 финала соревнования не без труда обыграли по сумме двух матчей 3:2 загребское «Динамо», а вот в 1/8 финала преуспеть не сумели. По итогу вылетели, потерпев поражение по сумме двух встреч от «Вест Хэма».



В первом противостоянии, которое состоялось в Испании, подопечные Хулена Лопетеги смотрелись намного лучше «молотобойцев». Выиграли по владению мячом и нанесли 22 удара, хотя лишь один из них увенчался взятием ворот. А вот в Англии выступили менее уверенно. В результате уступили лондонцам в дополнительное время 0:2.

Примечательно, что в обеих встречах принял участие присоединившийся зимой к клубу из Севильи на правах аренды Антони Марсьяль. Уже сейчас можно с уверенностью заявить, что трансфер оказался бесполезен. За 10 последних матчей во всех соревнованиях француз забил только один гол и отдал одну голевую передачу. С огромной долей вероятности летом он вернётся в «Манчестер Юнайтед».



А вот «Реал» в последних пяти матчах в чемпионате Испании выступил отлично. Сначала разгромил «Реал Сосьедад» (4:1) и «Мальорку» (3:0), затем уступил «Барселоне» (0:4). Также обыграл «Сельту» (2:1) и «Хетафе» (2:0). Стоит заметить, что неудачный результат с каталонцами обусловлен отчасти отсутствием лидера команды — Карима Бензема.

Матич сообщил об уходе из «Манчестер Юнайтед».

Нападающий в текущем сезоне демонстрирует потрясающий уровень футбола. Более того, он и Роберт Левандовски — единственные игроки, сумевшие набрать 50 очков по системе «гол+пас». Однако вклад француза в успех не ограничивается одной лишь статистикой. Бомбардир забил невероятно важные голы, благодаря которым «сливочные» вышли в полуфинал Лиги чемпионов.



На стадии 1/8 финала соревнования «галактикос» обыграли по сумме двух матчей «ПСЖ» (3:2). Все три мяча испанцев забил Бензема. Затем, на стадии 1/4 финала, им удалось перехитрить по сумме двух встреч «Челси» (5:4). И вновь форвард стал одним из главных героев. В первом матче с англичанами оформил хет-трик, а во втором записал на свой счёт победный мяч.



Хотя игроком недели Лиги чемпионов по итогу был признан сокомандник бомбардира — Лука Модрич. Обладатель «Золотого мяча» отдал потрясающую по красоте результативную передачу, которую превратил в гол Родриго на 80-й минуте ответного противостояния с «Челси». На следующей стадии соревнования «Реалу» предстоит встретиться с крепким «Ман Сити», хотя до этого ещё есть время подготовиться.

Сейчас же подопечные Карло Анчелотти возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании с приличным отрывом от догоняющих «Барселоны» и как раз «Севильи». При этом могут похвастаться результативной линией нападения во главе с Каримом Бензема, который за 31 встречу в Ла Лиге настрелял 63 мяча. То есть больше всех.



Несмотря на то что грядущее противостояние состоится на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», фаворитами выглядят «сливочные». Дело ещё в том, что за последние шесть очных встреч они лишь раз сыграли вничью с севильцами. Во всех остальных матчах одержали победы. Думаем, окажутся сильнее и в этот раз. Возьмём П2 за хороший коэффициент 2.58.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Севилья» — «Реал» 17 апреля 2022 года

«Севилья» далеко не лучшим образом выступила в последних пяти встречах в Ла Лиге и совсем недавно покинула Лигу Европы. Негативные результаты напрямую связаны с плохой результативностью, которую не сумел поправить присоединившийся к коллективу зимой Антони Марсьяль. «Реал», в свою очередь, преуспевает в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. При этом за счёт мастерства Карима Бензема клуб очень много забивает. История очных встреч всецело на стороне мадридцев, потому поставим на их победу и теперь.



Ставка: победа «Реала» за коэффициент 2.58.

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