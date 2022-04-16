«Монреаль» — «Вашингтон». Александр Овечкин быстро вернёт Кэри Прайса в тонус

17 апреля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 1.65, успех «Канадиенс» доступен за 4.15.

Овечкин поделился ожиданиями от возможного повторения рекорда Гретцки и Босси.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Вашингтон Кэпиталз» 17 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Монреаль» — «Вашингтон» 17 апреля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.53, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.34. Гол в первые 10 минут доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 9.90. На ничью в основное время предлагают поставить за 5.00.

«Монреаль» — «Вашингтон»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (17.04.2022)

В Национальной хоккейной лиге регулярный сезон подходит к своему завершению, большинство команд уже гарантировали себе выход в плей-офф. Однако не все. На 17 апреля запланированы 10 встреч, борьба продолжается. Отдельное внимание уделим противостоянию «Монреаля» и «Вашингтона», которое пройдёт на льду «Белл-центра» в Канаде.

Этот матч по сути важен лишь для гостей, которые до сих пор находятся в подвешенном состоянии. Идут на восьмой строчке в Восточной конференции, оторвавшись от ближайшего преследователя на 13 пунктов. Осталось провести восемь матчей. Теоретически что-то может пойти не так, но каждая следующая победа, в том числе и над «Монреалем», заметно укрепит шансы «Кэпс».

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Тем более что «Монреаль» — аутсайдер, который идёт на 16-м месте в Восточной конференции, набрав 51 балл за 75 игр. Последние пять встреч тоже прошли так себе, была лишь одна победа над «Нью-Джерси» (7:4). А накануне клуб проиграл «Айлендерс» (0:3). Интересен этот матч тем, что Кэри Прайс впервые сыграл за команду с 2021 года. Результат не положительный, но это успех для голкипера.

Его визави — Илья Сорокин — отразил все 44 броска и повторил рекорд клуба по числу шат-аутов (7). Это отлично. Однако и радостно за Кэри Прайса, который наконец-то восстановился и выдал неплохой матч, отразив 17 бросков. Хотя понятно, что ждать быстрых успехов в данной ситуации не стоит, тем более что уже конец сезона. Да и у команды не всё отлично в атаке и обороне, она просто доигрывает чемпионат.

«Вашингтон» за аналогичный период имеет обратную статистику. Проиграл лишь накануне «Торонто» (3:7). При этом ни Александр Овечкин, ни Евгений Кузнецов не отметились результативными действиями. А Джон Карлсон забил гол и сделал результативную передачу. Не самый впечатляющий и хороший матч для столичной команды, есть над чем поработать.

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Хотя до этого было четыре победы, а впереди не самый сильный оппонент. В личных встречах в Монреале статистика интересная, последние три встречи остались за гостями. При этом датированы прошлые пять встреч с 2018 года. К тому же все эти пять встреч оказались верховыми — ни разу общий тотал не был ниже 4.5 шайбы.

Плюс на данный момент у «Вашингтона» статистика по сезону куда лучше. У «Канадиенс» и звёзд в составе не наблюдается, и есть проблемы с защитой, которая пропустила больше всех в лиге — 287 шайб. Показатель ужасный, хотя судить строго не стоит, учитывая все проблемы команды. У гостей вратарская линия также хандрит, стараний Витека Ванечека и Ильи Самсонова не хватает. И за эту позицию тревожно перед плей-офф.

Впрочем, чтобы обыграть «Хабс», этого должно хватить. Мы бы рассмотрели победу «Вашингтона» через тотал больше 4.5 шайбы за 1.95. Статистика очных встреч и текущего сезона совершенно не против. Александр Овечкин наверняка будет мотивирован, ему осталось четыре шайбы до рекорда Гретцки по количеству сезонов с 50+ голами. Да и вся команда нацелена на выход в плей-офф, так что другого результата здесь ждать трудно.

«Монреаль» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 17 апреля 2022 года

«Вашингтон» по сезону смотрится лучше, да и последние пять встреч провёл здорово. Конечно, не стоит забывать, что сейчас главная задача — выйти в плей-офф. «Столичные» уже одной ногой там и, скорее всего, встретятся с «Флоридой». Однако для спокойствия «Монреаль» нужно обыгрывать. А учитывая, что гости намного сильнее аутсайдера лиги, играем победу гостей.

Ставка: победа «Вашингтона» + тотал больше 4.5 шайбы за 1.95.

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