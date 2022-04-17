«Наполи» — «Рома». Моуринью и Спаллетти раскачают Неаполь

18 апреля состоится матч 33-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Рома». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу неаполитанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.98. Успех римлян оценён экспертами в 4.30. Ставки на ничью принимаются за 3.78.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Наполи» — «Рома» 18 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Наполи» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.

Анализ и прогноз на матч 33-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Рома» (18.04.2022)

Кроме ярких еврокубковых соревнований, завораживают накалом страстей и противостояния на внутренней арене. Итальянская Серии А выходит на финишную прямую, осталось провести всего шесть туров. 18 апреля состоятся две встречи 33-го тура. В самой ранней из них на стадионе «Диего Армандо Марадона» местный «Наполи» примет «Рому».

Клуб из Неаполя в текущем розыгрыше Серии А выступает здорово. В первой половине сезона шёл наравне с «Миланом» и даже некоторое время возглавлял таблицу. Однако затем последовал небольшой спад, вследствие которого клуб спустился на третью строчку. Шансы побороться за скудетто пока есть, но для этого нужно дождаться осечек конкурентов — «Милана» и «Интера».



При этом неаполитанцам крайне желательно не оступаться самим, как это, например, было в матче последнего тура чемпионата Италии с «Фиорентиной» (2:3). До неудачи подопечные Лучано Спаллетти одержали три победы кряду — над «Аталантой» (3:1), «Удинезе» (2:1) и «Вероной» (2:1). Объединяет результаты то, что во всех случаях пропустили как минимум по одному мячу.



Зато с результативностью у команды из Неаполя проблемы отсутствуют. Ничего удивительного в этом нет, ведь она обладает отличными атакующими ресурсами. Зачастую без проблем контролирует течение встреч и добывает отличные результаты. Статистика говорит о многом. За 33 тура игроки забили 58 мячей, что очень прилично.

Хотя, по информации СМИ, на достигнутом неапольский коллектив останавливаться не собирается. Вероятнее всего, летом ряды пополнятся полузащитником батумского «Динамо» — Хвичей Кварацхелией. Согласно сведениям источника, сам игрок с энтузиазмом смотрит на перспективу переезда в Италию, а его трансфер уже практически согласован.



«Рома», в свою очередь, до середины текущего сезона выступала с переменным успехом и большую часть времени располагалась чуть выше середины турнирной таблицы. Однако за последние 11 матчей Серии А не потерпела ни одного поражения при четырёх ничьих с «Дженоа» (0:0), «Сассуоло» (2:2), «Вероной» (2:2) и «Удинезе» (1:1).

Благодаря колоссальным успехам подопечные Жозе Моуринью вскарабкались на пятую строчку чемпионата Италии и претендуют на участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Для этого необходимо опередить «Ювентус», отставание от которого составляет шесть пунктов. Многовато, но у римлян есть ещё игра в запасе.



Стоит заметить, что «Рома» является единственным итальянским клубом, который продолжает вести борьбу в еврокубках. Совсем недавно она обыграла в 1/4 финала Лиги конференций по сумме двух встреч норвежский «Будё-Глимт» (5:2). В первом матче в гостях уступила 1:2, зато в ответной игре одержала разгромную победу — 4:0.



В последнем случае отметился статистическим достижением нападающий «волчицы» Тэмми Абрахам. С начала текущего сезона, который стал дебютным для англичанина в Серии А, он забил 24 мяча во всех соревнованиях. В ХХI веке за «Рому» схожую результативность демонстрировали лишь два игрока — Франческо Тотти и Эдин Джеко.

Римляне имеют не менее солидную статистику на дистанции, чем неаполитанцы. За 32 встречи чемпионата Италии забили 53 мяча. Однако и пропустили за этот период порядочно — 36. Думаем, можно проверить голы с обеих сторон за коэффициент 1.71. Пять из восьми последних очных встреч, к слову, складывались именно таким образом.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Наполи» — «Рома» 18 апреля 2022 года

«Наполи» добыл хорошие результаты в последних четырёх турах Серии А, но пропустил в каждом из них. Коллектив обладает отличными атакующими ресурсами и радует результативностью на дистанции, в его гол верится без труда. «Рома», в свою очередь, преуспевает в чемпионате Италии и Лиге конференций. Забивает регулярно, добывая отличные результаты. Думается, голы будут с обеих сторон. История очных встреч не против такого исхода.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.71.