«Барселона» — «Кадис». Вылет из Лиги Европы закалит Хави

18 апреля состоится матч 32-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Кадис». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.22. Успех команды из Кадиса оценён экспертами в 14.25. Ставки на ничью принимаются за 6.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Ла Лиги «Барселона» — «Кадис» 18 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Барселона» — «Кадис» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14. Поставить на «обе забьют» можно за 2.30.

Анализ и прогноз на матч 32-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Кадис» (18.04.2022)

Отгремели яркие матчи 1/4 финала еврокубковых соревнований. В ожидании полуфинальных встреч возвращаемся на внутреннюю арену. Испанская Примера выходит на финишную прямую, осталось провести семь туров. 18 апреля состоится встреча, которая закроет программу 32-го тура. На стадионе «Камп Ноу» сразятся «Барселона» и «Кадис».

На днях подопечные Хави выбыли из Лиги Европы, уступив на стадии 1/4 финала франкфуртскому «Айнтрахту». В первой встрече на выезде не сильно стремились к воротам оппонента. Пропустили первые. После этого тренер сделал несколько замен, удалось отыграться. На 66-й минуте Ферран Торрес и Френки де Йонг соорудили красивый гол.



Сравняв счёт, каталонцы вновь перестали атаковать и решили дождаться ответного матча на «Камп Ноу». Однако дома их ожидал крайне неприятный сюрприз. Первый тайм, да и добрая половина второго полностью остались за противником. Несмотря на старания Марка-Андре тер Штегена, к 67-й минуте сине-гранатовые проигрывали 0:3. Обусловлен счёт отсутствием Жерара Пике.



Защитник получил травму в первом матче с «Айнтрахтом» и на 23-й минуте был заменён. Как долго займёт восстановление, пока неизвестно. В ответной встрече с клубом из Франкфурта-на-Майне 35-летнего игрока замещал юный Эрик Гарсия. Стоит заметить, очень неудачно. Уже на четвёртой минуте игры он «привёз» пенальти, парировать который тер Штеген не сумел.

Хотя есть и ещё кое-что, сильно повлиявшее на исход этого противостояния. Речь идёт о болельщиках. Ко всеобщему удивлению, на «Камп Ноу» приехали поддержать свой клуб 30 тысяч немецких фанатов. Они добыли билеты на матч благодаря испанским перекупщикам и нерасторопности «Барселоны», которая поздно начала блокировать продажу билетов гостям сверх нормы.



Теперь каталонцам остаётся только одно — сконцентрироваться на чемпионате Испании. Здесь дела пока обстоят отлично. Они располагаются на второй строчке турнирной таблицы и имеют математические шансы побороться с лидирующим «Реалом» за золотые медали. Стоит отметить, что в последних семи встречах в чемпионате Испании играли строго на победу.

А вот «Кадис» далёк даже от участия в еврокубковых соревнованиях. Более того, клуб располагается на 18-й строчке турнирной таблицы Ла Лиги и рискует по итогам сезона вылететь во второй по силе футбольный дивизион Испании. Впрочем, в последних пяти турах первенства его игроки выступили весьма неплохо.



Сначала обыграли «Райо Вальекано» (2:0) и уступили в равной борьбе «Атлетико» (1:2), затем выиграли у «Вильярреала» (1:0), сыграли вничью с «Валенсией» (0:0) и потерпели поражение с минимальным перевесом от «Бетиса» (1:2). Во всех встречах проявили потрясающую активность. Много атаковали и довольно компактно оборонялись.



Прогресс связан с тем, что в середине текущего сезона руководство «жёлтой подлодки» приняло решение о смене главного тренера. На посту Альваро Серверу заменил Серхио Гонсалес. Пока весьма успешно. Под его указкой за последние 11 матчей в чемпионате Испании команда потерпела лишь три поражения, также пять раз сыграла вничью и одержала три победы.

Впрочем, фаворитами грядущей встречи всё равно выглядят каталонцы. Благодаря усилениям в зимнее трансферное окно и грамотному руководству Хави не проигрывают уже 15 встреч в Ла Лиге кряду, радуя при этом результативностью. Думаем, можно взять П1 + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.74.



Другой вариант для ставки — «обе забьют» за коэффициент 2.30. Дело в том, что на сине-гранатовых сильно отразилось отсутствие Жерара Пике. Видно, что команда немного побаивается идти вперёд, так как в обороне не хватает надёжности. Особенно заметно это было в противостояниях 1/4 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом».

Прогноз и ставки на матч Примеры «Барселона» — «Кадис» 18 апреля 2022 года

После вылета из Лиги Европы «Барселона» наверняка сосредоточит все силы на чемпионате Испании. Мотивация догнать «Реал» и наличие больших ресурсов могут сыграть не последнюю роль в исходе предстоящей встречи. Несмотря на расположение в турнирной таблице, «Кадис» выглядит собранно и бойко. За победу или ничью ему вряд ли удастся зацепиться, но организовать хлопоты сине-гранатовым может вполне. Думается, можно поставить на результативную победу хозяев, хотя голы, вероятно, будут с обеих сторон.



Ставка: победа «Барселоны» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.74.