«Металлург» — ЦСКА, 1-й матч. Весело всем, кроме вратарей

18 апреля состоится первый матч финала Кубка Гагарина «Металлург» Мг — ЦСКА. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.20, а успех «Металлурга» оценён экспертами в 2.70.

Почему «Металлург» сдержит атаку ЦСКА в первом матче финала?

Коэффициенты букмекеров на 1-й матч плей-офф КХЛ «Металлург» — ЦСКА 18 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что 1-й матч финала плей-офф КХЛ «Металлург» Мг — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.92, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.07. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.40. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.89.

Прогноз и анализ 1-го матча Кубка Гагарина «Металлург» Магнитогорск — ЦСКА Москва (18.04.2022)

Долгожданный финал Кубка Гагарина уже здесь. На 18 апреля запланирована первая встреча между магнитогорским «Металлургом» и московским ЦСКА. Она пройдёт на льду «Арены-Металлург» в Магнитогорске. Стадия плей-офф КХЛ добралась до своей кульминации, последняя серия обещает дать ещё больше эмоций.

Для «Металлурга» это первый финал с далёкого сезона-2016/2017. Тогда клуб в финале проиграл СКА 1-4 в серии. Теперь же снова есть шансы забрать Кубок Гагарина и стать трёхкратным обладателем. В этом сезоне магнитогорцы показывали отличный хоккей в регулярке, да и в плей-офф встретили серьёзное сопротивление лишь с «Авангардом».

Мэттьюс рассказал, что его больше всего впечатляет в Овечкине.

Полуфинальная серия с «Трактором» закончилась относительно быстро. Хватило пяти матчей, хотя это был прямой конкурент по конференции. При этом соперники даже менялись лидирующими позициями в КХЛ. И всё же магнитогорцы в очной борьбе оказались сильнее, пусть в трёх из пяти встреч победа была лишь в одну шайбу. Однако результат есть.



ЦСКА последний раз поднимал Кубок Гагарина над головой в 2019 году, обыграв «Авангард» в финале. Сейчас нацелен повторить результат, но уже в битве с магнитогорцами. Сергей Фёдоров на первых порах у руля показывал не тот хоккей, о котором заявлял по приходу. Однако фанаты дождались. Сейчас клуб забрасывает исправно, не стесняется идти вперёд.

У «Металлурга» грозная атака, но даже ей придётся постараться, чтобы вскрыть оборону ЦСКА. Голкипер армейцев Иван Федотов стал лучшим в полуфинале. К слову, от СКА изначально тоже можно было ожидать многого. Только петербуржцы с трудом обыграли «Спартак» до этого. При этом забрасывали мало и выигрывали в одну шайбу.

Шестёркин побил рекорд Лундквиста для вратарей «Рейнджерс».

В дерби с ЦСКА лидеры команды Романа Ротенберга тоже не проявляли себя так, как от них ждали. Никита Гусев и Андрей Кузьменко, конечно, старались, но найти и воспользоваться слабостью Федотова всё же не сумели. У подопечных Сергея Фёдора наоборот — опытнейший Александр Попов напомнил о себе в полуфинале. А Михаил Григоренко вовсе стал лучшим снайпером команды.



Положительных примеров достаточно. На наш взгляд, в финале будет куда интереснее. За пять прошлых очных встреч статистика разделилась: «Металлург» выиграл две последние, но до этого ЦСКА одержал три победы. При этом соперники в целом играют результативно. Забросили в двух случаях больше 4.5 шайбы, а также лишь раз тотал оказывался ниже 3.5 шайбы.



В финале ожидаем много эмоций и голов. Всё же обе команды предпочитают играть в атаку. А выделить фаворита сложно. Конечно, хозяева немного в плюсе, имеют четыре победы в пяти играх дома. ЦСКА на выезде выиграл три за аналогичный период. И всё-таки явным преимуществом это назвать сложно. Правда, игровой тонус может быть чуть лучше у гостей.

Впрочем, мы бы в первом матче финальной серии рассмотрели ставку «тотал больше 4.5 шайбы» за коэффициент 1.92. Соперникам стесняться нечего, скорее всего, в первой встрече сыграют открыто, постараются завладеть преимуществом. На удержание тренеры не любят действовать, это уже показали. А забивать есть кому.

«Металлург» — ЦСКА: прогноз и ставка на 1-й матч финала плей-офф КХЛ 18 апреля 2022 года

Соперники добрались до финала. По сути лишь изредка встречали серьёзное сопротивление. В целом по игре вопросов не возникает. Илья Воробьёв и Сергей Фёдоров подготовили составы отлично, показывают довольно результативный хоккей. В очных встречах и явного превосходства за кем-то не наблюдается, мы бы не стали выделять фаворита сейчас. А вот проверить ставку на голы в матче команд, которые предпочитают играть в атаку, вполне можно.



Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.92.

Сергей Фёдоров рассказал о целях ЦСКА на первый матч с «Металлургом».

Ковальчук рвётся в президенты. Российский хоккей ждёт очередная революция.

Кожевников: в лице Капризова получим настоящую легенду на годы.