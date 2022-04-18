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Ставки на спорт сегодня, 18 апреля, прогнозы на спорт, расписание матчей

Финал Кубка Гагарина, «Наполи» — «Рома» и другие матчи. Что смотреть сегодня
Пётр Кондаков
Ставки на спорт сегодня, 18 апреля
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Сыграет за «Металлург» свежесть или игровой тонус утерян?

2022 год набирает обороты, на календаре весна. Правда, для российского спорта она началась с тотального бана. Но посмотреть всё равно есть на что. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 18 апреля.

На что ставить в футболе 18 апреля

Понедельник порадует нас несколькими интересными встречами. В Испании «Барселона» постарается выместить злобу за вылет из Лиги Европы на скромном «Кадисе». Впрочем, гости – мастера ставить автобус, так что каталонцам придётся непросто.

Почему Жозе Моуринью разобьёт надежды Спаллетти на скудетто?

В Италии интереснейшая встреча «Наполи» и «Ромы». Неаполитанцы ведут борьбу за скудетто, римляне же ещё пытаются уцепиться за четвёрку. Ну и дуэль Лучано Спаллетти и Жозе Моуринью – это как минимум любопытно. «Аталанта» Алексея Миранчука сыграет с «Вероной».

На что ставить в хоккее 18 апреля

В КХЛ начинается самое интересное – финал Кубка Гагарина. Стартует финальная серия в Магнитогорске, «Металлург» принимает ЦСКА. Лучшая атака плей-офф против лучшей обороны. Что же окажется сильнее?!

«Металлург» — ЦСКА: прогноз букмекеров на первый матч финала Кубка Гагарина.

В НХЛ в ночь на вторник шесть игр. Александр Овечкин намеревается пополнить свой голевой счёт в игре с «Колорадо». Посмотрим, удастся ли Ови забросить очередную шайбу и приблизиться к рекорду Уэйна Гретцки.

На что ещё ставить 18 апреля

На этой неделе проходят теннисные турниры в Барселоне и Белграде. В Сербии Роман Сафиуллин в матче квалификации сразится с Норбертом Гомбошем из Словакии.

В НБА набирает обороты первый раунд плей-офф. «Даллас» в первом матче уступил «Юте», и все надежды команды связаны с тем, что Лука Дончич вернётся в строй. Пока его участие под вопросом. «Голден Стэйт» и «Филадельфия» не испытали особых проблем в первых играх с «Денвером» и «Торонто» соответственно. Удастся ли им развить успех?

В женской волейбольной Суперлиге вторые матчи 1/4 финала. В первых топ-4 по итогам регулярного сезона победили. Если такой тренд сохранится, то уже сегодня узнаем полуфинальные пары: серии идут до двух побед.

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«Металлург» — ЦСКА, 1-й матч. Весело всем, кроме вратарей «Металлург» — ЦСКА, 1-й матч. Весело всем, кроме вратарей
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