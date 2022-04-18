«Металлург» — ЦСКА. Прогноз «Фонбет»: Сергей Фёдоров и Илья Воробьёв разочаруют фанатов

Сегодня, 18 апреля, состоится первый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги между магнитогорским «Металлургом» и московским ЦСКА. Встреча пройдёт в Магнитогорске, первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. Сделать ставку на противостояние команд Ильи Воробьёва и Сергея Фёдорова можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Металлург» (Магнитогорск)

На пути к решающей схватке за Кубок Гагарина «сталевары» выбили «Барыс» в пяти матчах (2:3, 6:2, 5:3, 5:2, 3:1). В следующем раунде устроили семиматчевую рубку с омским «Авангардом» — действующим победителем турнира — 1:8, 5:7, 5:2, 5:1, 5:2, 1:5, 4:0.



В финале Восточной конференции магнитогорцы оказались сильнее соседей из «Трактора». Удалось разобраться с прямым конкурентом по регулярке довольно быстро, всего за пять матчей (3:2, 4:6, 2:1, 6:0, 2:1). Нападающий Брендан Лайпсик забросил три шайбы в этой серии и сейчас является лучшим снайпером плей-офф. Впрочем, есть и другие игроки, которыми тренерский штаб может гордиться.



Защитники Егор Яковлев и Артём Земчёнок лидируют по показателю полезности, а другой игрок обороны «Магнитки» — Георгий Дронов — набрал больше всех очков по системе «гол+пас» в своём амплуа — 13 (5+8). При этом в топ-3 бомбардиров находятся форварды Николай Голдобин и Филипп Майе, у каждого из них по 15 баллов. Досадно лишь, что защитник Алексей Маклюков пропустит серию с москвичами.

В какой форме ЦСКА

Армейцы без поражений прошли «Локомотив» и московское «Динамо» в первых двух раундах. Однако в прошлой серии команда Сергея Фёдорова сломила сопротивление петербургского СКА лишь за семь матчей. Причём по ходу противостояния пришлось даже проявлять характер и вырывать путёвку в финал — 3:1, 1:2, 6:2, 2:3, 2:3, 3:1, 3:0. Заметно помог голкипер.

Иван Федотов тащил в последних двух матчах. Сейчас он лидирует по проценту отбитых бросков и коэффициенту надёжности в плей-офф. Впрочем, главная сила москвичей – ровный состав пятёрок, каждая из которых способна эффективно отобороняться и решить исход эпизода. Молодой форвард Максим Соркин набрал 5 (4+1) очков в серии со СКА и был признан лучшим форвардом финалов конференций.

«Металлург» Мг – ЦСКА: статистика личных встреч

Во время регулярного чемпионата КХЛ «Магнитка» одолела армейцев в Магнитогорске со счётом 4:0, однако в столице уступила — 4:6. Также стоит вспомнить, что «Металлург» одолел столичный ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина — 2016 в семи матчах. Вполне вероятно, что и теперь стоит ожидать от соперников затяжного зрелища.

Прогноз экспертов «Фонбет» на 1-й матч серии «Металлург» Мг – ЦСКА 18 апреля 2022 года

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 2.05. (Сделать ставку)

Команды изменились до неузнаваемости за шесть лет, которые прошли с прошлой очной встречи в финале Кубка Гагарина. Однако победу в каждом матче и даже единоборстве они будут выгрызать по-прежнему. Особенно те игроки, которые в последние годы перебрались из Москвы в Магнитогорск или в обратном направлении.

Вполне стоит ждать голов и результативных действий именно от них. С мотивацией проблем возникнуть не должно, да и правило бывших никто не отменял.Кроме того, важнейшим компонентом финала станет дуэль двух голкиперов — Василия Кошечкина и Ивана Федотова. Пока что они проявляют себя здорово.

Основные вратари сборной России на последних двух Олимпиадах тащат на себе команды в этом плей-офф и в первом матче финала Кубка Гагарина, на наш взгляд, сыграют максимально надёжно. Больше четырёх шайб таким мастерам точно не забросят. Думаем, в первом матче можно будет взять «тотал меньше 4.5 шайбы». Коэффициент дают приличный, около двойки.