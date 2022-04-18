«Колорадо» — «Вашингтон». Овечкин найдёт, чем удивить лучший клуб НХЛ

19 апреля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 4:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 1.83, успех «Кэпиталз» идёт за 3.84. На ничью в основное время предлагают поставить за 5.10.

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Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Вашингтон Кэпиталз» 19 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» — «Вашингтон» 19 апреля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.45, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.59. Поставить на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 9.70.

«Колорадо» — «Вашингтон»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (19.04.2022)

В КХЛ уже стартовала финальная серия игр за Кубок Гагарина, а в Национальной хоккейной лиге до сих пор идёт регулярный сезон. Правда, он уже подходит к концу, но ещё не все пары плей-офф определены. На 19 апреля запланировано всего шесть встреч. Отдельное внимание уделим противостоянию «Колорадо» и «Вашингтона», которое пройдёт на льду «Болл-Арены».

«Колорадо» спокойно одним из первых выбил себе путёвку в плей-офф. При этом впервые с 2001 года занял первое место в Западной конференции по итогам регулярного сезона. Плюс за последние девять игр в сезоне статистика у команды отличная. Добыто девять побед. Накануне переиграли «Каролину» (7:4). Натан Маккиннон оформил дубль, у него уже 84 балла в 59 играх.

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Валерий Ничушкин отметился ассистентским дублем. У него — 46 баллов в 56 играх. При этом наконец-то он забросил больше 20 голов за сезон в НХЛ, сейчас уже 21 шайба в активе. Дальше будет больше, прогресс налицо. Также команда установила клубный рекорд по победам за сезон в НХЛ — 55 удачных игр на данный момент. Впечатляющий результат.

«Вашингтон» же идёт на восьмой строчке в Восточной конференции, набрав 94 балла за 75 игр. После победы «Торонто» в матче с «Айлендерс» «Вашингтон» наконец-то получил путёвку в плей-офф. Долгожданное событие. Сами «столичные» старались, не покладая рук после неудачных выступлений в январе-феврале. Хорошо, что всё обернулось так.

Накануне переиграли «Монреаль» (8:4). Александр Овечкин забросил 47-ю шайбу в сезоне и 777-ю в карьере. Дмитрий Орлов впервые в карьере набрал четыре балла за матч, забросив шайбу и отдав три результативные передачи. Евгений Кузнецов отметился ассистентским дублем. Это отличные результаты, да ещё и сколько радости от выхода в плей-офф.

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Впрочем, впереди, пожалуй, самый серьёзный соперник в лиге. Хотя в очных встречах статистика даже за гостями. «Вашингтон» выиграл четыре из пяти последних битв в Денвере. С другой стороны, статистика датирована 2017-2020 годами, так что особо полагаться на неё не будем. Всё же «Колорадо» не проигрывал дома уже шесть встреч подряд в этом сезоне, когда гости на выезде имеют пять побед за аналогичный период.

Вроде бы разница минимальная, но по сезону «Вашингтон» лихорадило. Хозяева же играли в свой хоккей, шли без особых спадов и взлётов, стабильность даёт преимущество над оппонентом. Конечно, не стоит забывать, что соперники мастеровитые, за последние семь очных игр в Денвере тотал не опускался ниже 4,5 шайбы. Вполне вероятно, что сейчас будет также.

Мы бы остановились сейчас на ставке «Колорадо» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы» за коэффициент 1.65. Противники вышли в плей-офф, гнаться за очками уже нет особого смысла, теперь можно насладиться хоккеем и готовиться к первому раунду. Гости играют довольно неплохо, за последние шесть встреч потерпели лишь одно поражение. Однако «Эвеланш», на наш взгляд, фавориты.

«Колорадо» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 19 апреля 2022 года

«Колорадо» отлично себя показал по сезону, не испытывал особых проблем. «Вашингтон» же лихорадило, но на последнем отрезке команда тоже выдала отличные результаты. Конечно, в фаворитах «Колорадо», но гости способны побороться. Плюс забрасывают неплохо клубы в очных встречах. Думается, хозяева не проиграют в основное время, но ждём голов.

Ставка: «Колорадо» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 1.65.

Где покажут матч «Колорадо» — «Вашингтон»?

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