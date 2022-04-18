«Балтика» — «Динамо». Сергей Игнашевич пока не дорос до РПЛ

19 апреля состоится матч Кубка России «Балтика» — «Динамо». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Успех калининградцев оценён экспертами в 7.50. Ставки на ничью принимаются за 4.35.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Балтика» — «Динамо» 19 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Балтика» — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.90. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 2.21.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Кубка России «Балтика» — «Динамо» (19.04.2022)

Кроме ярких еврокубковых соревнований, завораживают накалом страстей и противостояния на внутренней арене. Российская Премьер-Лига вышла на финишную прямую, а уже во второй половине апреля пройдут игры 1/4 финала Кубка России. 19 апреля на стадионе «Калининград» сразятся «Балтика» и «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

За первые 14 туров текущего розыгрыша ФНЛ «Балтика» одержала только три победы, также восемь раз сыграла вничью. В остальных случаях терпела поражения. Из-за столь неудовлетворительных результатов последовала смена наставника. На посту главного тренера Евгения Калешина сменил Сергей Игнашевич, который до этого возглавлял московское «Торпедо».



Изменения пошли калининградцам на пользу. Благодаря грамотному руководству Игнашевича им удалось подняться на седьмую строчку турнирной таблицы ФНЛ. Добыть путёвку в первый по значимости дивизион страны в этом сезоне вряд ли удастся, но, возможно, получится преуспеть в следующем розыгрыше.



Пока что балтийцам заметно не хватает ресурсов и стабильности. Из-за этого за последние шесть матчей ФНЛ одержали только три победы — над «Аланией» (3:0), «Текстильщиком» (3:0) и «Олимпом» из Долгопрудного (2:0). Также сыграли вничью с «Кубанью» (1:1), поражения потерпели от «Енисея» (1:2) и «Спартака» (0:1).

В Кубке России успехи «Балтики» столь же противоречивы. На групповом этапе её игроки добыли лишь одну победу над скромным «Саранском» (2:1), который выступает во втором дивизионе ФНЛ. Затем уступили «Химкам» по серии пенальти. Благодаря удаче и осечкам конкурентов вышли в 1/8 финала соревнования, где попался удобный соперник — «Чайка». Тут проблем не возникло, разгромили со счётом 3:0.



А вот «Динамо» в текущем розыгрыше чемпионата России выступает потрясающе. За 25 туров потерпело только пять поражений и четыре раза сыграло вничью. Победы в остальных случаях сопровождались хорошей результативностью. Из-за этого команда расположилась на второй строчке и активно борется за золотые медали с лидирующим «Зенитом».

В последних пяти турах РПЛ москвичи не знали поражений. Сначала разгромили «Арсенал» (4:1), затем сыграли вничью с «Ростовом» (1:1) и одержали победы над «Краснодаром» (1:0), «Нижним Новгородом» (1:0) и «Ахматом» (2:0). В последнем случае победный гол забил Фёдор Смолов, а его новый сокомандник — Константин Тюкавин — упрочил преимущество на 78-й минуте.



Смолов присоединился к бело-голубым в зимнее трансферное окно и отлично вписался в стратегию главного тренера — Сандро Шварца. За семь матчей чемпионата России в составе «Динамо» нападающий забил четыре мяча. Также помог обыграть в 1/8 финала Кубка России «Нижний Новгород» (3:0). Появившись на поле на 68-й минуте, довёл счёт до разгромного. Реализовал пенальти.



Несмотря на то что грядущая встреча состоится в Калининграде, фаворитами выглядят москвичи. На групповом этапе Кубка России они одержали крупную победу над ставропольским «Динамо» (6:0) и разгромили «Оренбург» (3:0). Причём Сандро Шварц в этих встречах экспериментировал по минимуму. Вряд ли в 1/4 финала немец изменит подход.



У бело-голубых в этом сезоне есть отличная возможность претендовать на трофей. Столичная команда давно ничего не выигрывала. С мотивацией проблем возникнуть не должно. Думаем, можно взять Ф1 (-1.5) за хороший коэффициент 2.51. При Сергее Игнашевиче «Балтика» выглядит, конечно, бодро, но тягаться с Сандро Шварцем будет трудно.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Балтика» — «Динамо» 19 апреля 2022 года

«Балтика» обладает меньшими ресурсами и не может похвастаться стабильностью. Смена наставника пошла на пользу, но уровень всё равно пока далёк от РПЛ. «Динамо», в свою очередь, преуспевает в РПЛ и Кубке России. При этом демонстрирует хорошую результативность. В зимнее трансферное окно качественно усилилось. Думается, можно смело поставить на уверенную победу москвичей.



Ставка: победа «Динамо» с форой (-1.5) за коэффициент 2.51.