«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Одного Криштиану Роналду здесь мало

19 апреля состоится матч 30-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех манкунианцев оценён экспертами в 8.20. Ставки на ничью принимаются за 5.40.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» 19 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.49. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз на матч 30-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «МЮ» (19.04.2022)

Отгремели яркие матчи 1/4 финала еврокубковых соревнований. В ожидании полуфинальных встреч возвращаемся на внутреннюю арену. Английская Премьер-лига выходит на финишную прямую. 19 апреля состоится северо-западное дерби — на «Энфилде» местный «Ливерпуль» примет «Манчестер Юнайтед».

«Ливерпуль» за последние 12 матчей в чемпионате Англии не потерпел ни одного поражения при двух ничьих с «Челси» (2:2) и лидирующим «Манчестер Сити» (2:2). Стоит заметить, что от «горожан» клуб отделяет всего один балл в таблице. Чемпионская гонка в самом разгаре, но мерсисайдцы при этом умудряются преуспевать в других соревнованиях.



Недавно добыли путёвку в полуфинал Лиги чемпионов. На предыдущих стадиях по сумме двух противостояний одержали победы над «Интером» и «Бенфикой». На групповом этапе соревнования обошлось без особых проблем. Во всех шести матчах выиграли, при этом порадовав результативностью.



Также накануне подопечные Юргена Клоппа обыграли в полуфинале Кубка Англии «Манчестер Сити» (3:2). Причём все три мяча забили в первом тайме. Сначала отличился после подачи с углового Ибраима Конате, а затем дубль на свой счёт записал Садио Мане. По некоторой информации, после этого клуб предложил сенегальцу контракт, который будет действителен до лета 2025 года.

Желание сохранить столь важного атакующего футболиста вполне понятно, ведь изюминкой «Ливерпуля» является мощная линия атаки. Статистика говорит о многом: за 31 встречу в чемпионате Англии красные настреляли 79 мячей — больше всех. 20 из них записал на свой счёт Мохамед Салах, возглавляющий таблицу бомбардиров АПЛ.



«Манчестер Юнайтед» не может похвастаться столь же потрясающими результатами. В текущем розыгрыше чемпионата Англии выступает очень нестабильно и сохраняет шансы на участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов лишь благодаря осечкам конкурентов. На данный момент занимает пятую строчку в таблице, но позади идёт «Арсенал», у которого столько же очков и игра в запасе.



За последние шесть матчей в АПЛ манкунианцы одержали только две победы — над «Тоттенхэмом» (3:2) и «Норвичем» (3:2). Также сыграли вничью с «Уотфордом» (0:0) и «Лестером» (1:1). Поражения потерпели от «Манчестер Сити» (1:4) и располагающегося неподалёку от зоны вылета «Эвертона», который не так давно возглавил Фрэнк Лэмпард.

Примечательно, что обе победы добыл индивидуальным мастерством Криштиану Роналду. В обеих встречах бомбардир записал на свой счёт по хет-трику. Португалец пополнил личную статистику 60-м хет-триком в карьере (50 на клубном уровне и 10 — в составе сборной). Несмотря на возраст, португалец продолжает выступать на высочайшем уровне и радовать результативностью.



Однако личные достижения нападающего не помогают прогрессировать команде. В прошлом сезоне атакующая линия «красных дьяволов» функционировала независимо от конкретного игрока. Регулярно забивали Бруну Фернандеш, Маркус Рашфорд, Эдинсон Кавани и Мэйсон Гринвуд. Теперь же главным и практически единственным голеадором клуба стал Роналду.

Своими голами португалец помог добыть путёвку в плей-офф Лиги чемпионов. За пять матчей забил шесть мячей, причём практически все они стали решающими. А вот в 1/8 финала с «Атлетико» бомбардир отбегал от звонка до звонка, но результативными действиями не отметился. В результате команда покинула турнир, уступив мадридцам по сумме двух встреч 1:2.



В грядущем матче фаворитами, несомненно, выглядят мерсисайдцы. Они преуспевают во всех соревнованиях и демонстрируют потрясающее качество футбола. В двух последних очных противостояниях манкунианцы потерпели от них серьёзные поражения (2:4 и 0:5). Мы бы ждали результативную победу команды Юргена Клоппа и сейчас.



Никакого преимущества в свежести у подопечных Ральфа Рангника быть не должно, ведь на выходных они провели непростую игру с «Норвичем». Хозяева даже после битвы с Хосепом Гвардиолой выглядят предпочтительнее. Думаем, можно взять П1 + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.90.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» 19 апреля 2022 года

Градус северо-западного дерби заметно снизился. «Ливерпуль» активно борется с «Манчестер Сити» за золотые медали, преуспевает в различных соревнованиях и демонстрирует при этом потрясающую результативность. А вот «Манчестер Юнайтед», несмотря на старания Криштиану Роналду и его потрясающий список личных достижений, переживает чёрную полосу и не может похвастаться стабильностью. Думаем, хозяева победят и забьют достаточно.

Ставка: победа «Ливерпуля» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.90.