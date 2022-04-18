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«Ливерпуль» — «МЮ», 19 апреля 2022 года, прогноз и ставка на матч АПЛ, смотреть онлайн, прямая трансляция, какой канал

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Одного Криштиану Роналду здесь мало
Михаил Коробов
«Ливерпуль» — «МЮ»: прогноз на матч АПЛ 19.04.2022
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Португалец радует личными достижениями, но его клуб далёк от былых кондиций.

19 апреля состоится матч 30-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех манкунианцев оценён экспертами в 8.20. Ставки на ничью принимаются за 5.40.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» 19 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.49. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз на матч 30-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «МЮ» (19.04.2022)

Англия - Премьер-лига. 30-й тур
19 апреля 2022, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер

Отгремели яркие матчи 1/4 финала еврокубковых соревнований. В ожидании полуфинальных встреч возвращаемся на внутреннюю арену. Английская Премьер-лига выходит на финишную прямую. 19 апреля состоится северо-западное дерби — на «Энфилде» местный «Ливерпуль» примет «Манчестер Юнайтед».

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«Ливерпуль» за последние 12 матчей в чемпионате Англии не потерпел ни одного поражения при двух ничьих с «Челси» (2:2) и лидирующим «Манчестер Сити» (2:2). Стоит заметить, что от «горожан» клуб отделяет всего один балл в таблице. Чемпионская гонка в самом разгаре, но мерсисайдцы при этом умудряются преуспевать в других соревнованиях.

Недавно добыли путёвку в полуфинал Лиги чемпионов. На предыдущих стадиях по сумме двух противостояний одержали победы над «Интером» и «Бенфикой». На групповом этапе соревнования обошлось без особых проблем. Во всех шести матчах выиграли, при этом порадовав результативностью.

Также накануне подопечные Юргена Клоппа обыграли в полуфинале Кубка Англии «Манчестер Сити» (3:2). Причём все три мяча забили в первом тайме. Сначала отличился после подачи с углового Ибраима Конате, а затем дубль на свой счёт записал Садио Мане. По некоторой информации, после этого клуб предложил сенегальцу контракт, который будет действителен до лета 2025 года.

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Желание сохранить столь важного атакующего футболиста вполне понятно, ведь изюминкой «Ливерпуля» является мощная линия атаки. Статистика говорит о многом: за 31 встречу в чемпионате Англии красные настреляли 79 мячей — больше всех. 20 из них записал на свой счёт Мохамед Салах, возглавляющий таблицу бомбардиров АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» не может похвастаться столь же потрясающими результатами. В текущем розыгрыше чемпионата Англии выступает очень нестабильно и сохраняет шансы на участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов лишь благодаря осечкам конкурентов. На данный момент занимает пятую строчку в таблице, но позади идёт «Арсенал», у которого столько же очков и игра в запасе.

За последние шесть матчей в АПЛ манкунианцы одержали только две победы — над «Тоттенхэмом» (3:2) и «Норвичем» (3:2). Также сыграли вничью с «Уотфордом» (0:0) и «Лестером» (1:1). Поражения потерпели от «Манчестер Сити» (1:4) и располагающегося неподалёку от зоны вылета «Эвертона», который не так давно возглавил Фрэнк Лэмпард.

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Примечательно, что обе победы добыл индивидуальным мастерством Криштиану Роналду. В обеих встречах бомбардир записал на свой счёт по хет-трику. Португалец пополнил личную статистику 60-м хет-триком в карьере (50 на клубном уровне и 10 — в составе сборной). Несмотря на возраст, португалец продолжает выступать на высочайшем уровне и радовать результативностью.

Однако личные достижения нападающего не помогают прогрессировать команде. В прошлом сезоне атакующая линия «красных дьяволов» функционировала независимо от конкретного игрока. Регулярно забивали Бруну Фернандеш, Маркус Рашфорд, Эдинсон Кавани и Мэйсон Гринвуд. Теперь же главным и практически единственным голеадором клуба стал Роналду.

Своими голами португалец помог добыть путёвку в плей-офф Лиги чемпионов. За пять матчей забил шесть мячей, причём практически все они стали решающими. А вот в 1/8 финала с «Атлетико» бомбардир отбегал от звонка до звонка, но результативными действиями не отметился. В результате команда покинула турнир, уступив мадридцам по сумме двух встреч 1:2.

В грядущем матче фаворитами, несомненно, выглядят мерсисайдцы. Они преуспевают во всех соревнованиях и демонстрируют потрясающее качество футбола. В двух последних очных противостояниях манкунианцы потерпели от них серьёзные поражения (2:4 и 0:5). Мы бы ждали результативную победу команды Юргена Клоппа и сейчас.

Никакого преимущества в свежести у подопечных Ральфа Рангника быть не должно, ведь на выходных они провели непростую игру с «Норвичем». Хозяева даже после битвы с Хосепом Гвардиолой выглядят предпочтительнее. Думаем, можно взять П1 + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.90.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» 19 апреля 2022 года

Градус северо-западного дерби заметно снизился. «Ливерпуль» активно борется с «Манчестер Сити» за золотые медали, преуспевает в различных соревнованиях и демонстрирует при этом потрясающую результативность. А вот «Манчестер Юнайтед», несмотря на старания Криштиану Роналду и его потрясающий список личных достижений, переживает чёрную полосу и не может похвастаться стабильностью. Думаем, хозяева победят и забьют достаточно.

Ставка: победа «Ливерпуля» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.90.

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