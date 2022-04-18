«Интер» — «Милан». Не ждите от полуфинала Кубка Италии шоу

19 апреля состоится ответный полуфинальный матч Кубка Италии «Интер» — «Милан». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11. Успех «Милана» оценён экспертами в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.68.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Интер» — «Милан» 19 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Интер» — «Милан» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз матча 1/2 финала Кубка Италии «Интер» — «Милан» (19.04.2022)

Регулярный чемпионат Италии медленно, но верно приближается к развязке. Фаворита в борьбе за скудетто выявить пока проблематично. Пожалуй, главными претендентами на победу выглядят «Интер» и «Милан». 19 апреля команды померяются силами в ответном полуфинальном противостоянии Кубка Италии, которое состоится на легендарном стадионе «Сан-Сиро».

Первая полуфинальная встреча грядущих оппонентов ознаменовалась мирным исходом — 0:0. Однако сильнее и увереннее выглядел «Милан». Его игроки регулярно создавали моменты у ворот Самира Хандановича, но не хватило реализации. Этот недуг, к слову, преследует их и в чемпионате Италии.



За последние 11 матчей в Серии А «россонери» не потерпели ни одного поражения, но пять раз сыграли вничью. Примечательно, что ни разу за этот период им не удалось забить больше двух мячей за встречу. Несмотря на грамотное руководство Стефано Пиоли, который с пользой привносит стратегические изменения в игру своей команды, с результативностью имеются проблемы.



Связаны они с нехваткой атакующих ресурсов. У «дьяволов» много нападающих, но стабильного голеадора нет. Из-за этого не удалось преуспеть в Лиге чемпионов. За шесть матчей группового этапа забили только шесть мячей. Одержав лишь одну победу над «Атлетико» (1:0) и сыграв вничью с «Порту» (1:1), покинули соревнование.

Оказался бессилен даже Златан Ибрагимович. 40-летний нападающий радовал результативностью примерно до середины текущего розыгрыша Серии А. Однако регулярные травмы отложили отпечаток на его тонусе. Швед до сих пор пребывает в отличной физической форме, но на порядок реже появляется на футбольном поле и толком не приносит пользы.



Зато отдельной похвалы заслуживает оборонительная линия «россонери» и в особенности Мик Меньян. Благодаря стараниям голкипера за 33 матча чемпионата Италии пропустили только 29 мячей. Причём 10 из них прилетело, когда француза, получившего травму, замещал коллега — Чиприан Тэтэрушану.

Меньян сыграл далеко не последнюю роль в одержанной над «Интером» победе в матче 24-го тура Серии А. Первый тайм миланского дерби остался полностью за «нерадзурри»: нанесли на порядок больше ударов, чем оппонент, но гол добыли с огромным трудом. На 38-й минуте после розыгрыша углового отличился Иван Перишич.



Во втором тайме «змеи» решили сыграть на удержание счёта, но стратегия не сработала. Оливье Жиру за счёт индивидуального мастерства оформил дубль, чем принёс «дьяволам» победу. Поражение в принципиальном матче сильно сильно сказалось на подопечных Симоне Индзаги. Последовал спад.



В результате этого они покинули Лигу чемпионов. На стадии 1/8 финала соревнования уступили по сумме двух матчей «Ливерпулю» (1:2). Очень повезло, что оппонент реализовал далеко не все свои моменты. Игроки «Интера», в свою очередь, нанесли только три удара в створ. Непривычно наблюдать такой футбол от самой результативной команды Италии.

За 32 матча Серии А «нерадзурри» настреляли 68 мячей, однако большая их часть пришлась на долю середняков и аутсайдеров. Благо пропустили за этот период не так много — всего 25 раз. И здесь стоит похвалить Самира Хандановича. Словенский вратарь очень надёжен. Зимой заявлял, что согласен на понижение заработной платы, лишь бы остаться в команде. Поступок заслуживает уважения.



Учитывая такой расклад, думаем, можно взять тотал меньше 2.5 мяча в основное время за коэффициент 1.92. Дело ещё в том, что за последние три очные встречи оппонентов во всех соревнованиях количество забитых мячей лишь раз достигло общего верха по голам. С тех пор многое изменилось, но не в пользу результативности. Напротив, коллективы стали на порядок реже забивать. А тут ещё и противостояние носит решающий характер.

Прогноз и ставки на матч Кубка Италии «Интер» — «Милан» 19 апреля 2022 года

Обе команды имеют в распоряжении отличных голкиперов, которые великолепно справляются со своей работой. «Милан» при этом испытывает проблемы с реализацией. Это сказывается на результатах — очень много нерезультативных ничьих. «Интер», в свою очередь, заметно побаивается крепких оппонентов после поражения от «россонери». Статистику имеет потрясающую, но цифры совсем не отражают реального уровня команды. Думаем, встреча получится нерезультативной. История последних очных встреч не против.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.92.