«Ливерпуль» — «МЮ». Прогноз «Фонбет»: Юрген Клопп прикоснётся к прекрасному

Сегодня, 19 апреля, состоится перенесённый матч 30-го тура АПЛ, в котором «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на «Энфилде», стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Сделать ставку на противостояние Мохамеда Салаха и Криштиану Роналду можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Ливерпуль»

У красных по-прежнему нет поражений в 2022 году в рамках чемпионата. В 12 матчах АПЛ только «Челси» (2:2) и «Манчестер Сити» (2:2) удалось отобрать очки у команды Юргена Клоппа. У неё серия из 10 побед на «Энфилде», восемь из которых – «на ноль». Мерсисайдцы – безоговорочно лучшая команда АПЛ по домашним матчам (12 побед и три ничьих) при лишь семи пропущенных мячах. До первого места в таблице, которое занимает «Сити», всего одно очко.

Накануне матча с «Манчестер Юнайтед» красные пробились в полуфинал Лиги чемпионов и в финал Кубка Англии. В ЛЧ по сумме двух матчей прошли португальскую «Бенфику» (3:1, 3:3). В следующем раунде им будет противостоять испанский «Вильярреал». В Кубке Англии оказались сильнее «Манчестер Сити» (3:2). Финал турнира станет повторением решающего матча Кубка английской лиги, в котором мерсисайдцы в феврале по пенальти победили «Челси».

В какой форме «Манчестер Юнайтед»

В восьми последних матчах во всех турнирах у «красных дьяволов» всего две победы – со счётом 3:2 были обыграны «Тоттенхэм» и «Норвич» в АПЛ. Примечательно, что обе победы стали возможны благодаря хет-трикам Криштиану Роналду. Португалец в двух встречах забил столько же, сколько в 17 предыдущих. «МЮ» по-прежнему не попадает в лигочемпионскую четвёрку, уступая три очка «Тоттенхэму».

Столько же очков, сколько и подопечные Ральфа Рангника, набрал «Арсенал», у которого матч в запасе. В начале апреля «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от борющегося за выживание «Эвертона» (0:1). Только однажды клуб набрал меньше очков после 32 игр в АПЛ, чем его текущий баланс с 54 очками (52 было в сезоне-2019/2020).

Понятно, почему болельщики недовольны и руководством клуба, и главным тренером, и отдельными игроками.

Гостевая победа над принципиальным соперником может ослабить давление. Однако справиться с «Ливерпулем» в гостях впервые с января 2016 года будет крайне сложно. При этом «красные дьяволы» свежее, потому что вылетели из Кубка Англии ещё в 1/16 финала, а из Лиги чемпионов – в 1/8 финала. С 15 марта манкунианцы провели четыре матча во всех турнирах, мерсисайдцы – семь.

«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: кадровые потери

Лазарет «Ливерпуля» пуст, готовы сыграть и Жоэль Матип, и Диогу Жота, по которым были определённые сомнения. «МЮ» не сможет рассчитывать на Люка Шоу, Фреда, Скотта Мактоминея, Эдинсона Кавани, а также Мэйсона Гринвуда.

«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: статистика личных встреч

«Манчестер Юнайтед» не может обыграть «Ливерпуль» в семи матчах чемпионата подряд: 1:3, 0:0, 1:1, 0:2, 0:0, 2:4, 0:5.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч АПЛ «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» 19 апреля 2022 года

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 2.05. (Сделать ставку)

10 из 12 домашних побед «Ливерпуля» в текущем сезоне АПЛ были одержаны с разницей минимум в два гола. Это лучший результат во всех топ-чемпионатах, только у «ПСЖ» в Лиге 1 столько же. Красные больше всех забивают (79), меньше пропускает же только «Манчестер Сити». Возможно, манкунианцам удастся поразить ворота команды Клоппа, особенно в свете отличной формы Роналду.

Однако атакующий потенциал «Ливерпуля» настолько огромен, что «Манчестер Юнайтед», пропустившему дважды даже от последней команды чемпионата («Норвича») в минувшем туре, вряд ли удастся остановить Салаха, Мане, Фирмино, Жоту и Диаса. Атака ливерпульского клуба находится в сумасшедшей форме. Салах немного сбавил, зато хороши Жота и Мане.

При этом в двух последних очных встречах мерсисайдцы нанесли «красным дьяволам» девять пробоин. Альтернативный вариант ставки – индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 2.5 мяча за коэффициент 2.25. Несмотря на хорошую игру Давида де Хеа в этом сезоне, ждём от хозяев довольно много голов. Всё же они и в принципе атакуют здорово, и стандартные положения научились использовать невероятно эффективно.