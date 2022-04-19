«Интер» — «Милан». Прогноз «Фонбет»: Пиоли и Индзаги сберегут голы для Серии А

Ставка на тотал меньше 2.5 мяча прошла в двух из трёх последних очных встреч.

Сегодня, 19 апреля, состоится ответный матч полуфинала Кубка Италии, в котором «Интер» сыграет с «Миланом». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Сделать ставку на миланское дерби можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Интер»

«Интер» занимает второе место в турнирной таблице Серии A, имея одну игру в запасе. На счету клуба 69 очков в 32 матчах, отрыв от занимающего третью строчку «Наполи» составляет два очка, отставание от «Милана» с первого места – тоже два балла. При этом «Интер» может сосредоточиться на чемпионской гонке – он выбыл из Лиги чемпионов и участвует параллельно лишь в Кубке Италии, где дошёл до полуфинала.

У «нерадзурри» достаточно простой календарь на остаток сезона – всего один матч с представителем первой пятёрки, «Ромой». Они в хорошей форме и наверняка до последнего будут претендовать на чемпионский титул. В трёх последних матчах обыграли «Ювентус» (1:0), «Верону» (2:0) и «Специю» (3:1). Ставка на их гол прошла в семи предыдущих встречах во всех турнирах.

В какой форме «Милан»

«Милан» располагается на первом месте в турнирной таблице Серии A, после 33 туров на их счету 71 очко. Прекрасная форма команды Стефано Пиоли позволила ей выйти в лидеры и укрепила шансы на чемпионство. В 11 предыдущих турах не было ни одного поражения, при шести победах и пяти ничьих.

При этом «Милан» отлично играет в обороне – в шести последних матчах в чемпионате ни разу не пропустили. В Кубке Италии подопечные Стефано Пиоли пробрались в полуфинал, пройдя «Дженоа» и «Лацио». Ставка на гол соперника «россонери» прошла лишь в одном из трёх матчей турнира.

«Интер» – «Милан»: кадровые проблемы

У «Интера» нет потерь перед ответным матчем полуфинала. У «Милана» в матче не сыграют травмированные Златан Ибрагимович, Симон Кьер, Алессандро Флоренци. Под вопросом на игру Самуэль Кастильехо и Алессио Романьоли.

«Интер» – «Милан»: статистика личных встреч

«Милан» не проигрывал «Интеру» в трёх последних очных встречах команд: победа и две ничьих. В первом полуфинальном матче Кубка Италии была безголевая ничья. При этом в трёх последних очных встречах прошла ставка на индивидуальный тотал «Интера» меньше 1.5 мяча.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Кубка Италии «Интер» – «Милан» 19 апреля 2022 года

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.80. (Сделать ставку)

Трудно дать прогноз на исход матча, так как соперники в отличной форме и имеют действующие длительные беспроигрышные серии. Куда проще предположить, сколько голов будет забито в очередной очной встрече миланских клубов. Дело в том, что и «Интер», и «Милан» входят в пятёрку самых надёжных в обороне команд этого сезона Серии A.

«Милан» сохранил ворота в неприкосновенности в семи последних встречах во всех турнирах, а «Интер» в девяти последних матчах если и пропускал, то не больше одного мяча. Здесь в том числе стоит отдать должное голкиперам команд — Мику Меньяну и Самиру Хандановичу. Вратари смотрятся достойно, регулярно выручают своих одноклубников и демонстрируют высокий уровень. Во многом благодаря им клубы находятся в топе таблицы.

Первая встреча полуфинала Кубка Италии прошла без голов, вторая игра обещает быть не менее напряжённой и упорной. На наш взгляд, не стоит ждать от команд больше двух мячей за матч. Ставка на тотал меньше 2.5 мяча прошла в двух из трёх последних встреч «Интера» и «Милана». Думаем, сыграет и в этот раз. Тем более что статус матча располагает к этому.