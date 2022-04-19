ЦСКА — «Спартак». Дерби — это не мусор. Алексей Березуцкий подтвердит

ЦСКА выиграл у «Спартака» уже два раза в этом сезоне. В третьем матче будет ещё интереснее.

20 апреля состоится матч четвертьфинала Кубка России ЦСКА — «Спартак». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу красно-синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24. Успех красно-белых оценён экспертами в 3.54. Ставки на ничью принимаются за 3.66.

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Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России ЦСКА — «Спартак» 20 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч ЦСКА — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Кубка России ЦСКА — «Спартак» (20.04.2022)

Кроме ярких еврокубковых соревнований, завораживают накалом страстей и противостояния на внутренней арене. Российская Премьер-Лига вышла на финишную прямую, а во второй половине апреля пройдут игры 1/4 финала Кубка России. 20 апреля на стадионе «ВЭБ Арена» состоится московское дерби ЦСКА — «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Зимой красно-синие мощно усилились. К коллективу присоединились сразу четыре полузащитника. Новички быстро освоились и помогли одержать четыре победы кряду в чемпионате России. Над «Спартаком» (2:0), «Нижним Новгородом» (1:0), «Локомотивом» (2:1) и «Рубином» (6:1). Во всех случаях забитыми мячами отметился один из новичков — Юсуф Языджи.

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Также турок помог добыть победу над «Сочи» в матче 1/8 финала Кубка России (2:1). Хавбек выполнил две потрясающие подачи с углового, которые превратил в голы Игорь Дивеев. Коллектив функционировал потрясающе, добывал отличные результаты и вскарабкался на третью строчку турнирной таблицы РПЛ. Однако затем последовал спад.



Отсчёт неудачам начался с матча 23-го тура чемпионата России, где армейцы с трудом выцарапали ничью у «Урала» (2:2). Противостояние запомнилось травмой Игоря Дивеева и ошибкой судьи, который напрасно не назначил пенальти в ворота москвичей. Затем отсутствие важного игрока и снижение морального настроя повлекли поражение от «Химок» (2:4).

К счастью, Дивеев успел восстановиться к противостоянию последнего тура чемпионата России с «Уфой». Однако это не помогло подопечным Алексея Березуцкого вернуться в победное русло. Владели инициативой бóльшую часть встречи и регулярно создавали моменты у ворот оппонента, но по итогу пришлось довольствоваться ничьей — 1:1.



«Спартак» тоже порядочно усилился в зимнее трансферное окно. Команда пополнилась нападающим и тремя полузащитниками. Тем не менее за последние семь матчей в чемпионате России одержала лишь две победы — над «Динамо» (2:0) и располагающимся в зоне вылета «Арсеналом» (3:0). Также сыграла вничью с «Нижним Новгородом» и «Рубином» (в обоих случаях 1:1). Всё остальное — поражения.



Результаты обусловлены нестабильностью, которая возникла из-за трудностей адаптации новобранцев и смены главного тренера. Детали разногласий руководства с предыдущим наставником — Руем Виторией — не разглашаются. Под указкой португальского специалиста красно-белые раздобыли путёвку в плей-офф Лиги Европы, но в РПЛ выступали с переменным успехом.

При новом тренере — Паоло Ваноли — заметных изменений в игре «народной команды» пока не наблюдается. Возможно, стали лучше смотреться в атаке: забивают немного, но регулярно. Создают много моментов. А вот в обороне по-прежнему не хватает надёжности. Несмотря на старания вратарей, лишь в двух из семи последних матчей в чемпионате России удалось сохранить ворота на замке.

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Также не сумели сыграть «на ноль» в матче 1/8 финала Кубка России с «Кубанью» из ФНЛ. Паоло Ваноли не стал церемониться с командой из второго по силе дивизиона страны и выпустил основной состав. За счёт бóльших ресурсов его подопечные без труда одержали над кубанцами крупную победу — 6:1.



Стоит заметить, что итальянский специалист предпочитает атакующую схему игры — с двумя нападающими и тремя защитниками. Братья Березуцкие в последней очной встрече с красно-белыми использовали идентичную стратегию и добыли хороший результат. Однако сейчас их команда имеет проблемы оборонительного характера. Думаем, можно взять «обе забьют» за коэффициент 1.77.



Бывший игрок московского «Спартака» Юрий Гаврилов довольно резко высказался о предстоящем дерби. На наш взгляд, противостояние получится интересным. Алексей Березуцкий уже выиграл два раза у красно-белых в этом сезоне, они наверняка будут заряжены ещё сильнее. Армейцам после неудачной серии в чемпионате России есть что доказывать.

Прогноз и ставки на матч Кубка России ЦСКА — «Спартак» 20 апреля 2022 года

Благодаря усилениям в зимнее трансферное окно ЦСКА в последних семи матчах РПЛ порадовал результативностью. Однако травма Игоря Дивеева повлекла за собой негативные результаты. Защитник уже восстановился, но наверняка пребывает не в лучшем игровом тонусе. А вот «Спартаку» трансферная компания и смена наставника не сильно помогли. Единственный плюс — его игроки начали больше забивать, но к обороне всё ещё есть вопросы. Думаем, голы будут с обеих сторон.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.77.

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