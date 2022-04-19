«Металлург» — ЦСКА, 2-й матч. Вячеслав Фетисов кого попало хвалить не станет

20 апреля состоится второй матч финала Кубка Гагарина «Металлург» Мг — ЦСКА. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.30, а успех «Металлурга» оценён экспертами в 2.96.

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Коэффициенты букмекеров на 2-й матч плей-офф КХЛ «Металлург» — ЦСКА 20 апреля 2022 года

Букмекеры уверены, что 2-й матч плей-офф КХЛ «Металлург» Мг — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.62, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.18. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.33. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.89.

Прогноз и анализ 2-го матча Кубка Гагарина «Металлург» Магнитогорск — ЦСКА Москва (20.04.2022)

Финальная серия Кубка Гагарина уже стартовала. Первый матч отгремел, ЦСКА одержал победу и теперь ведёт в серии 1-0. Вторая игра между «Металлургом» и армейцами запланирована на 20 апреля. Она снова пройдёт на льду «Арены-Металлург» в Магнитогорске. Первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

Первая встреча соперников тоже прошла в Магнитогорске. С первых минут темп был взвинчен. Опытный Александр Попов снова напомнил о себе, здорово разобравшись в эпизоде, но Максим Соркин не смог переиграть Василия Кошечкина. Правда, и других возможностей у ЦСКА забить было достаточно. Сергей Андронов открыл счёт в матче на 24-й минуте.

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Никита Нестеров через три минуты удвоил преимущество. И это немного расслабило гостей. Хозяева побежали отыгрываться, снова взвинтив темп. Заставили армейцев удалиться дважды, что в конечном итоге принесло плоды. Максим Карпов заработал на себе удаление, реализовал большинство на 32-й минуте и тем самым сократил отставание.



Магнитогорцы побежали отыгрывать вторую шайбу, но своё слово сказал Иван Федотов, который в сумме отразил 27 из 28 бросков по воротам. Хороший результат. Точку в матче поставил Сергей Плотников, забросив уже в пустые ворота. В целом результат по игре. Сперва ЦСКА задавил хозяев, а «Металлургу» просто не хватило сил.

Хотя опасные моменты у ворот гостей и получалось создавать, да и по дальнейшей игре вопросов не возникало. Был настоящий интересный хоккей с кучей моментов. Впрочем, хоккейная удача была в этот раз на стороне ЦСКА. Примечательно, что в первом матче серии у армейцев забросили самые опытные и мастеровитые игроки.



Теперь для московского клуба задача-минимум выполнена, но отдавать инициативу они вряд ли захотят. На наш взгляд, второй матч обещает не меньше эмоций и локальных баталий. Хозяева обязательно побегут возвращать долг за первый матч, проиграть второй на своём льду в такой серии будет непозволительной роскошью.

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Так что стоит снова ждать похожего темпа игры. Да и голы должны прийти, хотя вратарские линии у команд хороши. Иван Федотов выдал отличный матч. Василия Кошечкина тоже сложно упрекнуть. А вот защита «Металлурга» дала слишком много пространства сопернику. Допустили две ошибки за три минуты во втором периоде. За такое ЦСКА наказал. Хорошо, что Илья Воробьёв это понимает.



В очных встречах в Магнитогорске ЦСКА с учётом последней встречи теперь имеет перевес в одну победу. Три победы в пяти последних играх. Перевес незначительный, но всё же надо сказать, что по первому матчу гости выглядели бодро, интересно. Сергей Фёдоров даже получил похвалу от самого Вячеслава Фетисова. На наш взгляд, заслуженно.

Однако расслабляться и отдавать инициативу опасно. На данный момент выделить фаворита трудно, зато соперники держат планку по голам. В последних пяти встречах тотал лишь раз был ниже 3.5 шайбы. Хотя ЦСКА смотрится чуть интереснее. Иван Федотов работает надёжно, да и товарищи подчищают на пятаке. Думаем, можно поразмыслить над «Х2 + тотал больше 3.5 шайбы» за 1.87.

Столичные армейцы выдали достойный первый матч в Магнитогорске, старались вообще не играть в откат. Теперь «Магнитке» нужно активнее бежать вперёд, чтобы отыграться. Где-то действовать более открыто, рисковать. Именно этим и могут воспользоваться гости, в составе которых довольно много опытных хоккеистов.

«Металлург» — ЦСКА: прогноз и ставка на 2-й матч финала плей-офф КХЛ 20 апреля 2022 года

ЦСКА отлично начал серию, взвинтил темп и наказал соперника за нерасторопность. Хотя и сам отдал инициативу, но благодаря игре Ивана Федотова победа оказалась в кармане. На второй матч настрой будет боевой, ошибок, вероятно, станет меньше. Однако пока ЦСКА смотрится чуть интереснее оппонента. Хотя недооценивать «Металлург» не стоит, наверняка полетит отыгрываться и раскроется, что повлечёт за собой голы.



Ставка: ЦСКА не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы.

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