«Челси» — «Арсенал». Микель Артета всё дальше от Лиги чемпионов

20 апреля состоится перенесённый матч 25-го тура АПЛ «Челси» — «Арсенал». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «аристократов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.92. Успех «канониров» оценён экспертами в 4.65. Ставки на ничью принимаются за 3.74.

«Челси» — «Арсенала»: момент истины для «канониров».

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Арсенал» 20 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Челси» — «Арсенал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.11, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз на матч 25-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Арсенал» (20.04.2022)

Отгремели яркие матчи 1/4 финала еврокубковых соревнований. В ожидании полуфинальных встреч возвращаемся на внутреннюю арену. Английская Премьер-лига выходит на финишную прямую. 20 апреля состоится лондонское дерби — на стадионе «Стэмфорд Бридж» местный «Челси» примет «Арсенал».

«Аристократы» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов сумели добраться до 1/4 финала, но уступили по сумме двух матчей «Реалу» (4:5). В первой встрече сыграли не хуже оппонента, но из-за ошибки голкипера Эдуарда Менди и индивидуального мастерства Карима Бензема потерпели обидное поражение со счётом 1:3.

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В ответном противостоянии подопечные Томаса Тухеля выступили намного увереннее. К 75-й минуте вели в счёте 3:0. Однако сдерживать мадридцев на «Сантьяго Бернабеу» — задача отнюдь не простая. В результате гости пропустили на 80-й минуте и отправились в дополнительное время, где соперник оказался расторопнее. Снова сказал своё слово Бензема.



Впрочем, неудача в еврокубковом соревновании не надломила «Челси». Накануне клуб добыл путёвку в финал Кубка Англии, обыграв в полуфинале «Кристал Пэлас» (2:0). Один из мячей забил Мэйсон Маунт. Примечательно, что хавбек является лучшим бомбардиром команды, хотя в подспорье у Томаса Тухеля есть два звёздных нападающих — Тимо Вернер и Ромелу Лукаку.

Немецкий форвард начал понемногу возвращаться на свой уровень и получать игровое время, а вот бельгиец всё чаще остаётся в запасе. Несмотря на это, команда из юго-западной части Лондона отлично выступает в чемпионате Англии. За последние семь матчей потерпела лишь одно поражение — от «Брентфорда» (1:4). В остальных случаях одержала победы и порадовала результативностью.



А вот «Арсенал» в последних пяти встречах в АПЛ сыграл плохо. Одержал за этот период только одну победу над «Астон Виллой» (1:0), в остальных играх потерпел поражения. Результаты связаны с банальной нехваткой ресурсов. Из-за травм не приняли участия Аарон Рамсдейл и Киран Тирни. На защитника Микель Артета не сможет рассчитывать до конца текущего сезона.

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Также в матче 31-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (0:3) получил повреждение Томас Парти. В грядущей встрече хавбек вряд ли сыграет, как и ещё один важный игрок «канониров» — Александр Ляказетт. Француз не участвовал в противостоянии последнего тура АПЛ с «Саутгемптоном» (0:1) из-за коронавируса. Артета неоднозначно прокомментировал ситуацию с нападающим.



По некоторой информации, Ляказетт планирует покинуть клуб из северной части Лондона этим летом в статусе свободного агента. Велика вероятность того, что француз вернётся в «Лион». После ухода Обамеянга в «Барселону» стала ощутима нехватка профильных нападающих. Впрочем, трансферная политика команды уже не первый год вызывает очень много вопросов.



В нынешней обстановке у Микеля Артеты не остаётся иного выбора, кроме как довериться молодёжи. При таком раскладе бороться за топ-4 АПЛ довольно трудно. Команда уже спустилась из-за серии неудач на шестую строчку турнирной таблицы и рискует пролететь как минимум мимо Лиги чемпионов.

Думаем, можно взять П1 за коэффициент 1.92. Матч состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж», где «аристократы» за 14 матчей в чемпионате Англии потерпели только два поражения. Плюс «канониры» имеют не лучшую статистику выездных встреч: за 15 матчей в АПЛ добыли лишь семь побед при семи поражениях.



Последняя очная встреча оппонентов состоялась ещё в начале сезона. Тогда подопечные Томаса Тухеля без особого труда обыграли «Арсенал» (2:0). Нанесли на порядок больше ударов, с огромным перевесом выиграли по владению мячом и вполне могли забить больше. С тех пор они не стали играть хуже, а вот «канониры» переживают спад из-за кадровых проблем.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Челси» — «Арсенал» 20 апреля 2022 года

«Челси» в последних семи играх в АПЛ добыл отличные результаты. Поражение от «Реала» в Лиге чемпионов не повлияло на моральный настрой, о чём свидетельствует победа над «Кристал Пэлас» в Кубке Англии. Команда выглядит собранно, даже несмотря на отсутствие наконечника на острие атаки. «Арсенал» же пребывает в кризисе из-за огромного количества травмированных игроков. В последней очной встрече потерпел поражение, думаем, уступит и в этот раз.

Ставка: победа «Челси» за коэффициент 1.92.

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