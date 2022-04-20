Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт. Цыганский Король уходит! Или нет?

23 апреля в Лондоне (Великобритания) состоится бой за чемпионский пояс WBC в тяжёлом весе между Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом. Начало боя – не ранее 00:30 мск 24 апреля. Изюминку предстоящему поединку придаёт тот факт, что Фьюри заявил: этот поединок – последний в его карьере. Уйдёт ли Цыганский Король непобеждённым? Или же всё это заигрывания?

Букмекеры не сомневаются: Фьюри победит. Поставить на победу Тайсона можно с коэффициентом 1.14, в то время как шансы Диллиана Уайта оценивают коэффициентом 6.00. На то, что бой будет полным, можно поставить за 2.90, а на досрочное завершение дают коэффициент 1.40.

Так уходит Фьюри или нет?

Сам Тайсон убеждает всех, что да, это его последний бой.



«Я никому ничего не должен доказывать. Знаю, что мне никто не верит, все считают, что я здесь только ради денег. Есть только несколько человек, которые знают, что деньги для меня ничего не значат. Я ухожу. Мне нечего доказывать. Я сделал то, что должен был. Мы устроим хороший поединок, независимо от его исхода, а потом я уйду домой», — заявил Фьюри.



Но в искренность Цыганского Короля никто не верит. Даже его отец считает, что Фьюри без бокса не сможет. Да и в перспективе у Тайсона вырисовывается бой либо с Александром Усиком, либо с Энтони Джошуа. Пожалуй, оппоненты такого калибра действительно могут заставить Фьюри передумать.



Вообще, у Фьюри в карьере 32 боя, 31 из которых он выиграл. Вничью смог свести бой лишь Деонтей Уайлдер. Впрочем, затем Тайсон дважды побил соперника. Так что можно предположить: Фьюри немножко заскучал.



Сможет ли вывести Тайсона из скуки Диллиан Уайт? Откровенно говоря, вряд ли. Фьюри намного быстрее и техничнее, поэтому его шансы победить максимально велики. Коэффициент 1.16 – тому яркое подтверждение.



За 1.84 можно поставить на то, что Цыганский Король нокаутирует соперника, и это неплохой вариант. По сути, Фьюри нужно будет перестоять 2-3 раунда, в течение которых Уайт будет лезть вперёд и пытаться попасть. Дальше Тайсон будет наращивать агрессию, и, когда закончится бой, зависит только от него. Можно представить, что первые шесть раундов Уайт продержится, а вот дальше для Диллиана начнётся ад. Коэффициент на то, что Фьюри победит в промежутке с 7-го по 12-й раунд – 2.75.



Есть ли шансы у Диллиана Уайта? Их мало. Откровенно говоря, победа над Александром Поветкиным, да и та со второй попытки, – это не то, чем стоит хвастаться. Что он будет делать? Прессинговать Фьюри, попытаться потрясти его, сблизиться и добить у канатов.



Но времени на это у Диллиана мало. Три-четыре, ну от силы пять раундов. Дальше Фьюри добавит, а силы Уайта однозначно закончатся, его бокс слишком энергозатратен. Да и техника, скорость – это всё не про Диллиана. Коэффициент 6.00, пожалуй, отражает шансы Уайта объективно. Сделать ставку на нокаут можно за 7.25, а на победу по очкам и вовсе за фантастические 15.00.



Кажется, шансов победить у Уайта практически нет. Будем надеяться, что бой хотя бы не выдастся скучным. А то Фьюри совсем загрустил. Хочется, чтобы этот парень продолжил карьеру. Его бой против Усика или Джошуа был бы настоящим пиршеством для любителей бокса.