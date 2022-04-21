«Реал Сосьедад» — «Барселона», НХЛ и другие матчи. Что смотреть сегодня

2022 год набирает обороты, на календаре весна. Правда, для российского спорта она началась с тотального бана. Но посмотреть всё равно есть на что. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 21 апреля.

На что ставить в футболе 21 апреля

Сегодня центр притяжения взглядов болельщиков – Испания, там четыре матча. Главный – «Реал Сосьедад» — «Барселона». Баски ещё не потеряли надежды пробиться в топ-4, а «Барса» должна занимать второе место. Правда, у сине-гранатовых небольшой кризис. После вылета из Лиги Европы последовало поражение в матче с «Кадисом». Получится ли выбраться из ямы в Сан-Себастьяне?

Прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Барселона».

Кроме того, «Севилья» на выезде сразится с «Леванте», «Эспаньол» примет «Райо Вальекано», а «Кадис» после сенсационной победы над «Барсой» встретится дома с «Атлетиком».

Не будем забывать и про Англию, там «Бёрнли» сыграет с «Саутгемптоном».

На что ставить в хоккее 21 апреля

Большой игровой день в НХЛ, там 11 матчей. Кирилл Капризов и «Миннесота» принимают «Ванкувер», а «Тампа» сразится с «Торонто». Две команды из Нью-Йорка сыграют между собой на площадке «Айлендерс», а «Питтсбург» Евгения Малкина будет принимать «Бостон».

В ВХЛ четвёртый матч финальной серии. «Динамо» из Санкт-Петербурга пока уступает «Рубину» 1-2, но играет дома.

На что ещё ставить 21 апреля

На теннисном турнире в Белграде Андрей Рублёв сыграет с чехом Иржи Лехечкой, а Аслану Карацеву будет противостоять немец Оскар Отте.

Два матча четвертьфинальных серий в баскетбольной Евролиге. «Барселона» в первой игре победила «Баварию» и попробует закрепить успех. Та же задача и у «Эфеса», но «Милан» на своей площадке будет явно против. Правда, итальянцы лишились одного из лидеров – Николо Мелли получил травму и выбыл как минимум до конца серии.

В НБА в ночь на пятницу третьи матчи в сериях «Атланта» — «Майами», «Чикаго» — «Милуоки» и «Новый Орлеан» — «Финикс». Как ни странно, самой интересной выглядит последняя. Если травма Девина Букера оказалась серьёзной, у «Санз» могут быть проблемы.

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Джокович выступил против отстранения российских теннисистов от Уимблдона.

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