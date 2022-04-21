«Миннесота» — «Ванкувер». Капризов не собирается играть в благородство

«Ванкуверу» нужны очки для борьбы за место в плей-офф, но «Миннесоту» это не волнует.

22 апреля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Ванкувер Кэнакс». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Миннесоты» в основное время можно с коэффициентом 1.93, а успех «Ванкувера» идёт за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Ванкувер Кэнакс» 22 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» — «Ванкувер» 22 апреля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.61, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.17. Поставить на гол в первые 10 минут можно с коэффициентом 1.63, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 9.30. На ничью в основное время предлагают сделать ставку за 4.60.

«Миннесота» — «Ванкувер»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (22.04.2022)

На 22 апреля в Национальной хоккейной лиге запланировано сразу 11 матчей. Участники завершают регулярный чемпионат, посмотреть есть на что. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию «Миннесоты» и «Ванкувера», которое состоится на льду «Эксел Энерджи-центра». Кирилл Капризов выступит против Василия Подколзина. Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск.

Это противостояние имеет ценность, пожалуй, лишь для гостей. «Миннесота» уже обеспечила себе выход в плей-офф и спокойно доигрывает сезон. Команда идёт на третьей строчке в Западной конференции, набрав 103 балла за 76 игр. Статистика впечатляет. За последние шесть встреч было лишь одно поражение от «Сент-Луиса» (5:6 ОТ), а накануне одолела «Монреаль» (2:0).

Кирилл Капризов отметился передачей, у него 94 балла в 75 встречах в этом сезоне. Кевин Фиала отметился голом и передачей — у него 75 баллов в 76 играх. Неплохая статистика у лидеров, но не менее важно, что команда подходит к плей-офф в хорошей форме. Тем более что в соперниках будет с большой долей вероятности «Сент-Луис», который тоже играет очень здорово.

«Ванкувер» идёт только на 10-й строчке в Западной конференции, набрав 87 баллов в 77 играх. При этом сейчас образовалась троица, борющаяся за восьмое место в таблице. «Даллас» имеет 91 балл, у «Вегаса» — 89 баллов, а сам «Ванкувер» набрал 87 очков. Один-два матча могут изменить картину, а до конца сезона осталось четыре-пять. Так что борьба обязательно будет.

От Восточной конференции счастливчики известны, последнюю команду от Западной мы в скором времени тоже дождёмся. Пока же «Ванкувер» имеет четыре победы за последние пять игр. Накануне уступил «Оттаве» (3:4 Б). Василий Подколзин остался без очков, хотя до этого забивал в трёх играх подряд. Всего у него 25 баллов в 74 играх. Для дебютного сезона не так плохо, особенно когда 14 очков — это голы.

Многие со скепсисом говорили про отъезд Василия, но по игре соратники его хвалят. Да и статистика последних матчей радует. До Кирилла Капризова, конечно, далеко, но парню всего 20 лет. Дальше будет больше! При этом в очных встречах соперники фаворита выделить не могут. В Сент-Поле за прошлые пять битв гости выиграли три раза, но один из них — за пределами основного времени.

Последний раз в Сент-Поле команды играли 25 марта, тогда «Миннесота» выиграла (3:2 ОТ). Да и дома она имеет четыре победы в пяти последних матчах в этом сезоне НХЛ. «Ванкувер» же выиграл три за аналогичный период на выезде. Сильной разницы нет, так что матч будет интересный. Дело ещё в том, что за шесть прошлых очных встреч тотал лишь дважды был ниже 4.5 шайбы.

На наш взгляд, вполне стоит снова ждать достаточное количество голов. Соперники имеют схожую статистику. Мы бы остановились на ставке «1Х + тотал больше 4.5 шайбы» за 1.86. У «Ванкувера», конечно, есть небольшое преимущество. Мотивация на выход в плей-офф должна играть важную роль, в то время когда хозяева фактически доигрывают сезон.

Однако едва ли «Миннесота» собирается оставаться без подготовки. К первому раунду нужно подойти в хорошей форме. К тому же на своём льду подопечные Джона Эвасона смотрятся здорово. В том числе в очных встречах. Да, были неприятные отрезки, но команда занимает шестое место в сводной таблице по набранным очкам дома.

«Миннесота» — «Ванкувер»: прогноз и ставка на матч НХЛ 22 апреля 2022 года

«Ванкувер» в шатком и не самом уверенном положении, хотя статистика последних пяти игр отличная и с мотивацией проблем нет. Однако «Миннесота» хорошо прошла по сезону и уже гарантировала себе место в плей-офф. Плюс здорово смотрится на своём льду. На наш взгляд, как минимум не проиграть в основное время хозяева могут, но ждём голов.

Ставка: «Миннесота» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 1.86.