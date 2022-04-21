ЦСКА — «Металлург», 3-й матч. Сергей Фёдоров выжмет педаль газа

22 апреля состоится третий матч финала Кубка Гагарина ЦСКА — «Металлург». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.95, а успех «Металлурга» оценён экспертами в 3.75. Ставки на ничью по итогам 60 минут принимаются за 4.33.

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Коэффициенты букмекеров на 3-й матч плей-офф КХЛ ЦСКА — «Металлург» 22 апреля 2022 года

Букмекеры уверены, что третий матч финала плей-офф КХЛ ЦСКА — «Металлург» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.80, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.18. Заключить пари на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.89, буллит в основное время оценён аналитиками в 10.00.

Прогноз и анализ 3-го матча Кубка Гагарина ЦСКА Москва — «Металлург» Магнитогорск (22.04.2022)

На 22 апреля в Континентальной хоккейной лиге запланирован третий матч финальной серии Кубка Гагарина между московским ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Он пройдёт на льду «ЦСКА-Арены» в Москве, первое вбрасывание состоится в 19:30 мск. Счёт в противостоянии после двух встреч равный — 1-1. Накал набирает обороты.

Второй матч серии оказался весьма результативным, завершился со счётом 6:4 в пользу «Металлурга». Команды установили новый рекорд лиги. Во втором периоде шайбы Линуса Хультстрёма и Михаила Григоренко разделили всего семь секунд. К слову, спустя 37 секунд Архип Неколенко забросил третью шайбу.

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Предыдущий рекорд финала —14 секунд между голами — был установлен в матче «Ак Барса» и «Локомотива» в 2009 году. Вот вам и плей-офф! Только в этот раз соперники за второй период суммарно забросили семь шайб. Хозяева были на высоте, использовали много моментов. На такой хоккей, бесспорно, очень приятно смотреть.



«Металлург» выровнял положение. Теперь серия переезжает в Москву, где у Сергея Фёдорова задача стоит одна — побеждать. Однако второй матч показал, насколько много команды могут забивать. Плюс темп и задел на будущие игры явно задрали высокие. Илья Воробьёв остался очень доволен вторым матчем, реализация была отличная.

Главный тренер «Магнитки» даже надеялся, что его клуб сравнят с «Барселоной» после игры. В целом имеет смысл. Магнитогорцы действительно показали яркую игру в атаке после первого неудачного матча. Второй явно достоин финала Кубка Гагарина. При этом гости сейчас наверняка будут на кураже, а в Москве фаворита выделить тяжело.



ЦСКА имеет три победы в пяти последних очных играх, у «Металлурга», соответственно, две. Отдельно стоит проговорить, что соперники лишь раз забрасывали менее пяти шайб на двоих за это время. Кроме того, что дома, что на выезде у команд по четыре победы в пяти последних матчах. Как видно, играют здорово, уступать друг другу не намерены.

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В третьем матче, на наш взгляд, стоит ожидать схожей игры. Темп наверняка снова будет высоким, моментов команды создадут достаточно. Голкиперы сторон, конечно, показывают неплохие цифры, но сложно удержать свои ворота на замке, когда встречаются два атакующих клуба. Так что вполне можно рассмотреть ставку на голы.



Например, тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.80. Выглядит интересно. Особенно с учётом того, что статистика очных встреч совершенно не против. Даже за две последние игры команды забросили 14 шайб на двоих. Солидно. Интересно и то, что количество шайб разделилось поровну на каждую сторону. А вот выделять фаворита в Москве мы бы не стали.



Во-первых, серия начинается заново, счёт равный. Во-вторых, оба соперника играют здорово, не уступают друг другу. Борьбы много, зрелищности хватает. Сергей Фёдоров оценил результат второй игры как дефицит правильных действий. Психологически гости проиграли, теперь наверняка постараются вернуть себе преимущество в серии.

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«Металлург» сравнял счёт в серии, перебросав соперника во второй игре. ЦСКА тоже старался, но удача была на стороне хозяев. Третий матч, скорее всего, будет схожим по содержанию, но говорить о явном фаворите сложно. Москвичи дома побегут возвращать себе преимущество, но и «Металлург» после шести голов будет чувствовать себя уверенно. Остановимся на ставке «тотал больше 4.5 шайбы».



Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.80.

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