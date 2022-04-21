«Локомотив» — «Нижний Новгород». Ай да Кержаков! Прописка в РПЛ станет ближе

23 апреля состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Нижний Новгород». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех нижегородцев оценён экспертами в 5.35. Ставки на ничью принимаются за 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Нижний Новгород» 23 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Нижний Новгород» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73. Поставить на «обе забьют» можно за 2.11.

Анализ и прогноз на матч 26-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Нижний Новгород» (23.04.2022)

Весна перевалила за экватор. Российская Премьер-Лига вышла на финишную прямую, осталось провести всего пять туров. 23 апреля состоятся три встречи 26-го тура. В одной из них на стадионе «РЖД Арена» в Москве «Локомотив» примет «Нижний Новгород». Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

В минувшем сезоне «Локомотив» выступил довольно неплохо. Сумел занять третью строчку в турнирной таблице РПЛ и принять участие в еврокубковом соревновании. А вот в текущем розыгрыше дела обстоят намного хуже. Располагается на шестой позиции с солидным отставанием от топ-4. Причём вряд ли поднимется выше.



Регресс связан с многими факторами. Один из них — частая смена наставников. Марко Николича с поста вытеснил Маркус Гисдоль. При немецком тренере дела пошли на лад, но, как и многие другие легионеры, специалист принял решение покинуть страну не так давно. Некоторое время должность оставалась по сути бесхозной, однако недавно её занял Заур Хапов.



Под руководством 57-летнего наставника железнодорожники провели только две встречи в РПЛ, в которых потерпели поражение от «Ростова» (1:4) и сыграли вничью с «Сочи» (2:2). В обеих встречах забитыми голами отметился присоединившийся к коллективу зимой Вильсон Изидор. Новичок быстро адаптировался и радует результативностью.

Изидор принял участие в шести противостояниях в чемпионате России, в каждом из них забил. Однако усилий нападающего в сумме с талантливым молодым голкипером красно-зелёных — Даниилом Худяковым — не хватило для того, чтобы добыть хорошие результаты в матчах с «Ростовом» и «Сочи». Москвичи пропустили шесть мячей за это время.



А вот «Нижний Новгород» в прошлом сезоне сражался в ФНЛ. Путёвку в первый по силе дивизион добыл с третьей строчки. Как мы помним, за счёт того, что «Оренбург» не получил лицензию для выступлений в РПЛ. На удивление многих, дебют сложился удачно. Сейчас клуб располагается на 11-й строчке турнирной таблицы, в семи очках от зоны вылета. За пять туров до конца при такой форме — нормально.



Успеха удалось достичь благодаря грамотному руководству Александра Кержакова. В течение всего розыгрыша специалист использовал схему с пятью защитниками, за счёт чего сумел добиться надёжной оборонительной линии. За 25 матчей в РПЛ его подопечные пропустили только 34 мяча. С атакующим звеном хуже, за тот же период забили лишь 22 раза.

Впрочем, за последние пять матчей в чемпионате России нижегородцы потерпели только одно поражение — от крепкого «Динамо» (0:1). Также сыграли вничью с «Уфой» (0:0), «Спартаком» (1:1) и «Химками» (0:0). Победу одержали над «Ростовом» (2:1). Оба гола соорудил Ричи Эннин. Сначала нападающий с острого угла поразил ворота Сергея Песьякова, а затем отдал голевую передачу на Дмитрия Стоцкого.



Стоит заметить, что последний присоединился к «Нижнему Новгороду» зимой и сразу стал ключевой фигурой. Защитник очень качественно выполняет свою работу, о чём свидетельствует следующая статистика: за последние семь матчей в чемпионате России нижегородцы ни разу не пропустили больше одного мяча за игру.



Более того, в матче последнего тура чемпионата России с «Химками» выглядели ярче. Нанесли 16 ударов по воротам оппонента, шесть из которых угодили в створ. Химчанам пришлось довольствоваться всего двумя ударами, причём ни один из них в створ не попал. А ведь до этого химчане обыграли ЦСКА. При таком раскладе можно даже поверить в успех подопечных Александра Кержакова в грядущем противостоянии.



Тем более что нападающий железнодорожников — Ян Кухта — схлопотал красную карточку в игре последнего тура РПЛ с «Сочи» и будет отбывать двухматчевую дисквалификацию. Чешский футболист, как и Вильсон Изидор, присоединился к команде зимой и мощно её усилил. Без важного игрока будет трудно противостоять крепкой нижегородской дружине.



С другой стороны, встреча состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Нижегородцы в гостях в какой-то период выступали очень здорово, но ставить на лобовую победу опасно. Возьмём лучше Х2 + тотал меньше 4.5 мяча за хороший коэффициент 2.28. Излюбленный результат гостей — нерезультативная ничья. Учитывая нестабильность хозяев, в такой или похожий исход верится без труда.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Локомотив» — «Нижний Новгород» 23 апреля 2022 года

«Локомотив» подвергся очередной смене наставника, что повлияло на результаты последних двух встреч в чемпионате России. Сколько времени уйдёт у нового тренера на адаптацию — пока неизвестно. Сейчас же мы имеем железнодорожников, которые много пропускают и ослаблены отсутствием нападающего. А вот «Нижний Новгород» добыл хорошие для себя результаты в последних пяти встречах в РПЛ, порадовав надёжностью оборонительной линии. Команда выглядит очень собранно, потому без труда верится в то, что она не проиграет.



Ставка: «Нижний Новгород» не проиграет и тотал меньше 4.5 мяча за 2.28.