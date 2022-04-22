ЦСКА — «Металлург», «Вольфсбург» — «Майнц» и другие матчи. Что смотреть сегодня

2022 год набирает обороты, на календаре весна. Правда, для российского спорта она началась с тотального бана. Но посмотреть всё равно есть на что. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 22 апреля.
На что ставить в футболе 22 апреля
Футбольная неделя была насыщенной, поэтому сегодня небольшая пауза. Из матчей топ-лиг только встреча «Вольфсбурга» и «Майнца» в Бундеслиге. Наберёмся сил перед очередным классным уикендом.
На что ставить в хоккее 22 апреля
В КХЛ третий матч финала. В Магнитогорске получилось 1-1, серия переезжает в Москву. Задачу минимум на выезде ЦСКА выполнил, преимущество своей площадки забрал. Но вот удержать его – задача куда более сложная. Посмотрим, удастся ли это команде Сергея Фёдорова.
Прогноз на 3-й матч серии ЦСКА — «Металлург».
В НХЛ в ночь на субботу всего четыре матча. Но посмотреть будет на что, очередная игра «Вашингтона», а значит, ждём голов от Александра Овечкина. Столичный клуб гостит у «Аризоны».
На что ещё ставить 22 апреля
На теннисном турнире в Белграде Андрей Рублёв встретится с японцем Даниэлем Таро.
Два матча четвертьфинальных серий в баскетбольной Евролиге. «Олимпиакос» и «Реал» подтвердили свой статус фаворитов в первых матчах серий с «Монако» и «Маккаби». Посмотрим, что случится во вторых играх.
В НБА в ночь на субботу третьи матчи в сериях «Атланта» — «Майами», «Чикаго» — «Милуоки» и «Новый Орлеан» — «Финикс». Как ни странно, самой интересной выглядит последняя. Без травмированного Девина Букера у «Санз» могут быть проблемы.
Стартует плей-офф Единой лиги ВТБ. «Локомотив-Кубань» примет «Парму», а ЦСКА – «Нижний Новгород».
Где покажут 3-й матч серии ЦСКА — «Металлург»?
Рублёв готов пожертвовать призовые от Уимблдона на помощь пострадавшим на Украине.
Роналду поблагодарил фанатов «Ливерпуля» за поддержку после смерти сына.
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