«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Эрик тен Хаг подписал сделку с дьяволом

23 апреля состоится матч 34-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 14:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.13. Успех манкунианцев оценён экспертами в 3.76. Ставки на ничью принимаются за 3.75.

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Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» 23 апреля 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз на матч 34-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «МЮ» (23.04.2022)

Соперничество «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» является одним из самых значимых из-за богатой истории и успешности клубов. 23 апреля клубы вновь померятся силами в матче 34-го тура английской Премьер-лиги. Встреча несёт принципиальных характер и по той причине, что клубы борются за участие в Лиге чемпионов.

«Арсенал» имеет больше шансов на успех, так как в матче последнего тура чемпионата Англии в дерби обыграл «Челси» (4:2). Таким образом, прервали трёхматчевую серию неудачных выступлений и закрепились на пятой строчке турнирной таблицы с 57 очками. У идущего четвёртым «Тоттенхэма» столько же баллов, но лучше дополнительные показатели.

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Не последнюю роль в победе над «аристократами» сыграл Аарон Рамсдейл. Юный голкипер только-только оправился от травмы и сразу же ринулся в бой. Своим присутствием англичанин поднял командный дух. Также удивил Эдвард Нкетиа. Нападающий оформил в ворота Эдуарда Менди дубль, хотя до этого имел в своей статистике лишь одну голевую передачу за 14 матчей в АПЛ.



Несмотря на молодость состава и отсутствие стабильности, «канониры» в текущем сезоне оставляют после себя крайне приятные впечатления. Видно, что у коллектива есть характер, но маловато ресурсов. Показательно, что за 32 матча в чемпионате Англии лишь три раза сыграли вничью. Также одержали 18 побед и потерпели 11 поражений.

Причём лишь в пяти из 11 неудачных матчей играл Рамсдейл. Лондонцы уступили дважды «Ливерпулю» (0:4 и 0:2), «Эвертону» (1:2), «Манчестер Сити» (1:2) и «Манчестер Юнайтед» (2:3). В последнем случае результат сделал Криштиану Роналду. Португалец оформил дубль, причём второй его гол стал победным.



Сейчас же 37-летнему игроку можно выразить лишь слова поддержки, уважения и сострадания. Из-за сложной ситуации в семье форвард не принял участия в матче последнего тура чемпионата Англии. По итогу «красные дьяволы» потерпели разгромное поражение от «Ливерпуля» (0:4). Судя по составу на матч, Ральф Рангник и не надеялся на победу.

Немецкий специалист избрал стратегию с пятью защитниками. Также выделил игровое время футболистам ротации — Филу Джонсу, Джесси Лингарду, Неманье Матичу и Аарону Ван-Биссаке. Плюс организовал дебют талантливому игроку молодёжной академии «Манчестер Юнайтед» — Ханнибалу Межбри.

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Вероятно, тренер понимал, что без лидера уповать на успех трудно. За последние семь матчей в чемпионате Англии его подопечные одержали лишь две победы — над «Тоттенхэмом» (3:2) и «Норвичем» (3:2). Причём обе индивидуальным мастерством принёс Роналду. В обеих встречах лучший бомбардир сборной Португалии отметился хет-триками.



Остальные игроки пребывают на спаде и демонстрируют в нынешнем сезоне крайне неуверенный футбол. В середине текущего розыгрыша у них были мотивация и цели — преуспеть в Лиге чемпионов и закончить сезон в топ-4 АПЛ. В евротурнире преуспеть не удалось. Вылетели, проиграв в 1/8 финала «Атлетико».



В чемпионате Англии успехи тоже весьма противоречивы. Из-за неудачных выступлений в последних семи встречах опустились на шестую строчку в турнирной таблице и уже вряд ли сумеют подняться выше. Отставание от «Тоттенхэма» и «Арсенала», располагающихся на пятой и четвёртой строчках соответственно, всего три очка. Но соперники сыграли на один матч меньше.



Плюс грядущая встреча состоится на стадионе «Эмирейтс», где лондонцы выступают неплохо. За 16 встреч в АПЛ потерпели лишь четыре поражения, причём в двух из них в воротах был Бернд Лено. Также одержали десять побед и два раза сыграли вничью. Забили 25 мячей, а пропустили только 14.

Манкунианцы же имеют колоссальные проблемы с выездными играми. За те же 16 матчей в АПЛ одержали лишь шесть побед, также добыли пять ничьих и потерпели пять поражений. Забили за этот период только 24 мяча, а пропустили, несмотря на старания Давида де Хеа, целых 27. Взвешивая все за и против, думаем, можно взять П1 за коэффициент 2.13



Кажется, у Эрика тен Хага будет очень много работы летом. «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с главным тренером «Аякса», голландец переберётся в Англии после завершения сезона. Ему поможет сам Стив Макларен! Ральфу Рангнику нужно выжать максимум из-за нынешнего положения. Однако на данном отрезке получается не очень хорошо.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» 23 апреля 2022 года

Благодаря возвращению Аарона Рамсдейла в строй «Арсенал» в матче последнего тура чемпионата Англии обыграл крепкий «Челси». Статистика выступлений лондонцев с англичанином в воротах воистину впечатляет. Думаем они сумеют взять реванш у «Манчестер Юнайтед», который не лучшим образом выступал в последних семи матчах в АПЛ и пребывает в кризисе.

Ставка: победа «Арсенала» за коэффициент 2.13.

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