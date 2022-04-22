«Аризона» — «Вашингтон». Александр Овечкин продолжит цвести

23 апреля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Аризона Койотс» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 5:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу «Вашингтона» в основное время можно с коэффициентом 1.47, успех «Аризоны» идёт за 5.35. На ничью в основное время предлагают поставить за 5.55.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Аризона Койотс» — «Вашингтон Кэпиталз» 23 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Аризона» — «Вашингтон» 23 апреля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.63, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.32. Поставить на гол в первые 10 минут в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.61, вероятность серии буллитов оценена в 10.75.

«Аризона» — «Вашингтон»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (23.04.2022)

Финишная прямая в Национальной хоккейной лиге уже близко, скоро регулярный сезон завершится. На 23 апреля запланировано восемь встреч. Отдельное внимание мы бы уделили противостоянию «Аризоны» и «Вашингтона», которое пройдёт на льду «Хила Ривер-Арены» в Глендейле. Первое вбрасывание состоится в 5:30 мск.

Этот матч по сути ничего не решает для обеих команд, а особенно — для хозяев. «Аризона» занимает последнее место в сводной таблице НХЛ и просто доигрывает сезон. Хоть и потерпела восемь поражений кряду, но есть интересные новости. В составе появился Харри Сятери, тот самый голкипер, который помогал «Сибири» в КХЛ.

Он нашёл новое пристанище, хотя «Койотс» — это не личный выбор, а правила лиги. Если кратко, то «Лифс» не могли забрать вратаря просто так, пришлось пройти драфт отказов. Менеджер «Аризоны» вовремя подсуетился. Карьера финна и так была не сахар во время прошлых попыток в НХЛ. Теперь, после трёх игр и 80,88% отражённых бросков в статистике, вовсе потухла.

«Вашингтон» же пробился в плей-офф, имеет три победы за последние пять игр. Накануне устроил настоящую зарубу с «Вегасом» (3:4 ОТ). Александр Овечкин отметился 49-й и 50-й шайбами, став четвёртым игроком, кому покорились 50 голов в этом сезоне. Также отметился передачей. У него 90 баллов в 75 играх. Евгений Кузнецов забил гол и сделал передачу. На его счету 77 баллов в 74 встречах.

Цифры впечатляют, но больше впечатляет свежесть Овечкина, который, кажется, не чувствует усталости. Он повторил рекорд Уэйна Гретцки и Майка Босси по количеству сезонов с 50+ шайбами, на счету таких теперь девять. Удивляет и то, как команда подходит к плей-офф. Недавно одолела «Колорадо», теперь отняла очки у нуждающегося «Вегаса».

Это впечатляет, особенно на контрасте неудачных января-февраля. «Вашингтон» сравнялся по количеству баллов с «Питтсбургом». И это даже намного интереснее. Возможно, в соперниках по плей-офф не будет «Флориды», а будет «Торонто». Время покажет, а пока впереди — «Аризона», у которой в очных встречах на своём льду впечатляющая статистика.

В последних пяти битвах хозяева одержали четыре победы, но в нынешнем сезоне команды встречались в столице. «Вашингтон» победил (2:0). Статистика прошлых игр в Глендейле датирована 2016-2020 годами, поэтому особо полагаться на неё не станем. При этом хозяева дома проиграли последние пять встреч в этом сезоне НХЛ, а гости выиграли три матча на выезде за аналогичный период.

Мы бы рассмотрели победу «Вашингтона» и тотал больше 4.5 шайбы за 1.78. Забивать у гостей есть кому, а вот у хозяев всё плохо. Достаточно сказать, что пропустили 296 шайб. Да и в атаке ярких звёзд нет, всего 189 заброшенных шайб имеют. Так что гости явно в плюсе, статистику на финише ещё улучшат. Альтернативный вариант — П2 с форой (-2) за 1.88.

«Аризона» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 23 апреля 2022 года

«Аризона» доигрывает сезон с обновлением в составе, но даже это не помогает команде с плохой защитой и не лучшим нападением. Отсюда и последнее место в сводной таблице. «Вашингтон», наоборот, очень прибавил на последнем отрезке, вышел в плей-офф и уже замахивается на седьмую строчку в конференции. Так что сейчас ставим на гостей. В нападении полный порядок, ждём большое количество шайб.

Ставка: победа «Вашингтона» + тотал больше 4.5 шайбы за 1.78.